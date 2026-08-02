El impactante momento en que dos helicópteros chocaron mientras combatían un incendio forestal en Grecia

El momento en el que dos helicópteros chocan mientras combatían un incendio en Grecia

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En medio del humo, el viento y las maniobras al límite para contener un incendio forestal, dos helicópteros de extinción colisionaron este domingo sobre la zona de Porto Germeno, al oeste de Atenas, en un accidente que reflejó la peligrosidad de una de las tareas más críticas de la actual emergencia por incendios en Europa.

Las imágenes del momento muestran cómo, tras el impacto, una de las aeronaves pierde estabilidad y se precipita contra el suelo, mientras el incendio continúa avanzando alimentado por las fuertes ráfagas de viento.

Cada helicóptero transportaba a dos tripulantes, informó el cuerpo de bomberos griego. Inmediatamente después del accidente se desplegó un operativo de búsqueda y rescate, aunque las autoridades no difundieron información sobre el estado de las cuatro personas que participaban en la misión.

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Una de las aeronaves se precipitó contra el suelo tras la colisión en pleno operativo contra el incendio forestal en Grecia.

La colisión ocurrió cuando los pilotos realizaban una de las operaciones más complejas del combate aéreo contra incendios: volar a baja altura, entre columnas de humo y con condiciones meteorológicas extremadamente adversas para lanzar agua sobre las llamas.

El accidente se produjo en el frente más crítico de la emergencia que atraviesa Grecia. Los fuertes vientos empujaban el fuego hacia el interior del oeste de Ática, la región que rodea Atenas, amenazando comunidades y un distrito industrial en las afueras de Megara. Las violentas ráfagas también dificultaban el trabajo de los medios aéreos, que en algunos sectores ni siquiera podían recoger agua del mar con normalidad para regresar a combatir el incendio.

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El cuerpo de bomberos griego informó que cada helicóptero transportaba a dos tripulantes durante la misión aérea.

La situación reavivó el recuerdo del devastador incendio de Mati, ocurrido en 2018, cuando murieron 104 personas en la tragedia forestal más letal registrada en Europa en lo que va del siglo.

Mientras Grecia concentraba la mayor preocupación, la crisis se extendía por otros países del continente. En Francia, el mayor incendio forestal del país permanecía contenido dentro de su perímetro, aunque seguía activo sobre una superficie de 420 kilómetros cuadrados, unas cuatro veces el tamaño de París. Cerca de 3.000 bomberos continuaban desplegados para combatir ese megaincendio en Gironda y otro foco que permanecía fuera de control en Provenza, mientras unas 224.000 personas seguían evacuadas.

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La colisión ocurrió durante una maniobra de combate aéreo contra incendios a baja altura, entre humo y fuertes vientos.

En España, en tanto, los principales incendios dejaron de avanzar, aunque los daños seguían siendo significativos. Entre Francia y España, cerca de un tercio de millón de personas debieron abandonar sus hogares o lugares de vacaciones, en una de las mayores crisis de incendios que ha afrontado Europa en los últimos años.

Europa es el continente que más rápido se calienta en el planeta y llegó a 2026 tras registrar el peor año de incendios forestales de su historia reciente, con más de 10.000 kilómetros cuadrados arrasados durante 2025. En las últimas cuatro décadas, estos desastres han estado relacionados con cerca de 800 muertes, según datos citados por la agencia AP de la Agencia Europea de Medio Ambiente.

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