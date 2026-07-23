Alquilar un departamento de dos habitaciones en Miami exige un ingreso anual de USD 97.000

Vivir en Miami exige ingresos que superan ampliamente el promedio estatal por el aumento de los precios de la vivienda (REUTERS/Marco Bello)

El aumento sostenido de los precios de la vivienda en el sur de Florida dejó a muchos residentes ante un escenario alarmante: vivir en Miami exige ahora ingresos que superan ampliamente el promedio estatal.

Según una extensa investigación de Miami Herald, el costo de alquilar un departamento de dos habitaciones en la ciudad supone un desafío mayúsculo para trabajadores de salarios bajos y medios. Las cifras revelaron que la brecha entre ingresos y alquileres no solo persiste, sino que se amplía cada año, afectando la estabilidad de miles de familias.

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Alquilar un departamento de dos habitaciones en Miami cuesta en promedio USD 2.440 mensuales, según datos relevados por una revisión (Imagn Images)

Salario necesario para alquilar un departamento en Miami

De acuerdo con datos recogidos por Miami Herald, el precio promedio de un departamento de dos habitaciones en el área metropolitana de Miami ronda los USD 2.440 mensuales.

Para acceder a este alquiler sin destinar más del 30% del salario, el ingreso anual requerido asciende a USD 97.000. Esto equivale a un salario horario de USD 47, cifra que supera con creces tanto el salario mínimo de Florida como el ingreso medio de la zona.

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El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) establece que una vivienda es asequible si no supera el 30% de los ingresos mensuales. En Miami, ese umbral solo es alcanzable para un sector reducido de la población, lo que evidencia la gravedad del problema de acceso a la vivienda.

Un trabajador necesita ganar cerca de USD 97.000 al año, o USD 47 por hora, para alquilar una vivienda de dos habitaciones en Miami sin superar el 30% del ingreso (Reuters)

Relación entre el salario mínimo, horas trabajadas y acceso a vivienda

La investigación de Miami Herald precisa que el salario mínimo en Florida es de USD 14 la hora. A ese ritmo, una persona debería trabajar unas 134 horas semanales —el equivalente a 3,3 empleos a tiempo completo— para poder costear el alquiler de un departamento de dos habitaciones en Miami.

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La situación es especialmente crítica si se considera que el salario medio en la región es de USD 32,30 la hora, cifra que, aunque superior al mínimo, sigue estando muy por debajo de los USD 47 la hora requeridos para afrontar los gastos de vivienda sin sobre-endeudarse.

Este desfase entre el costo de vida y los ingresos explica por qué una proporción significativa de hogares destina un elevado porcentaje de su salario al alquiler.

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Comparativa de costos de vivienda entre Miami, los Cayos y el resto de Florida

La diferencia en el costo de la vivienda dentro del propio estado es notable. Según Miami Herald, solo en los Cayos de Florida (Monroe County) el acceso a la vivienda resulta más costoso que en Miami, con un “housing wage” (“salario para la vivienda”) superior a USD 48 la hora para rentar un departamento de dos habitaciones.

En el promedio estatal, el salario necesario para alquilar una vivienda similar es de USD 37,93 la hora, el décimo más alto de Estados Unidos.

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Mientras que en Miami el desafío es extremo, la problemática se extiende a todo Florida: un trabajador con salario mínimo debe sumar unas 108 horas semanales para alquilar una vivienda de dos habitaciones, o 91 horas si se trata de una de un dormitorio.

El salario medio en Miami, de USD 32,30 por hora, también queda por debajo del ingreso necesario para afrontar el costo de la vivienda (Miamibeachfl.gov)

Salarios de las ocupaciones más comunes en Florida

Representantes de atención al cliente: USD 19,52 por hora.

Conductores y repartidores: USD 24,41 por hora.

Personal de ventas minoristas: USD 19,52 por hora.

Enfermería registrada: USD 38,07 por hora.

Supervisores de ventas minoristas: USD 24,41 por hora.

Cajeros: USD 14,15 por hora.

Maestros de primaria y secundaria: USD 25,87 por hora.

Camareros: USD 16,60 por hora.

Personal de limpieza: USD 15,62 por hora.

Cocineros: USD 14,84 por hora.

Trabajadores de almacén y carga: USD 17,08 por hora.

Desarrolladores de software: USD 58,57 por hora.

Directores generales: USD 35,63 por hora.

Casi 2,8 millones de trabajadores en las ocupaciones más comunes de Florida se sitúan por debajo del “salario para la vivienda”, y más de 455.000 ganan cerca del ingreso mínimo. La mayoría de estos empleos no permite acceder a una vivienda adecuada en el contexto actual.

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Casi 2,8 millones de trabajadores de las ocupaciones más comunes en Florida ganan por debajo del estimado y no alcanzan el alquiler de una vivienda adecuada (Imagn Images)

Impacto de la crisis de vivienda en la población y demografía de Miami-Dade

El informe de Miami Herald subrayó que aproximadamente 56% de los hogares en Miami-Dade tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas.

El aumento del alquiler, que pasó de USD 1.454 en 2019 a USD 2.324 en 2024 (un alza cercana al 60%), superó con creces el crecimiento del ingreso medio, que solo avanzó un 34% en el mismo periodo.

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La presión económica ya se refleja en la demografía local: el condado perdió alrededor de 10.000 residentes el último año, en su mayoría jóvenes, según expertos citados por Miami Herald.

El éxodo evidencia un cambio en el perfil de quienes pueden permanecer en la ciudad, marcado por el encarecimiento de la vida y la falta de alternativas habitacionales accesibles.

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