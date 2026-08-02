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Últimos días para conseguir gratis dos aclamados roguelikes en PC gracias a Epic Games

La promoción de verano permite reclamar dos roguelikes en PC sin costo y dejarlos vinculados de forma permanente a la cuenta

Dos roguelikes gratis en Epic, acción frenética con OTXO y táctica profunda con Sol Cesto - créditos Epic Games Store
Dos roguelikes gratis en Epic, acción frenética con OTXO y táctica profunda con Sol Cesto - créditos Epic Games Store
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La Epic Games Store vuelve a captar la atención de la comunidad gamer con una de sus promociones más atractivas del verano: dos roguelikes de gran reconocimiento, OTXO y Sol Cesto, están disponibles para ser reclamados gratis en PC hasta el 6 de agosto a las 17:00 (hora peninsular española).

Es una oportunidad limitada para sumar a la biblioteca dos propuestas muy distintas dentro del género, que una vez canjeadas quedarán vinculadas de forma permanente a la cuenta, sin costo alguno.

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Esta dinámica de juegos gratuitos se ha convertido en una de las señas de identidad de la tienda digital, que cada semana permite a millones de jugadores experimentar títulos de calidad y ampliar su colección, sin necesidad de realizar ninguna compra. La estrategia de Epic Games refuerza el ecosistema del gaming en PC y contribuye a que la plataforma mantenga su posición como una de las más relevantes en el mercado digital.

Dos roguelikes gratis en Epic, acción frenética con OTXO y táctica profunda con Sol Cesto
Dos roguelikes gratis en Epic, acción frenética con OTXO y táctica profunda con Sol Cesto

¿Qué juegos puedes reclamar gratis esta semana?

La promoción incluye dos títulos con enfoques y estilos bien diferenciados:

  • OTXO: Un shooter de acción con perspectiva cenital y elementos roguelite. El juego invita a explorar una mansión repleta de secretos, enemigos y desafíos mientras el protagonista busca a su amor perdido. Su ritmo trepidante, ambientación oscura y jugabilidad desafiante le han valido elogios entre los seguidores del género desde su lanzamiento en 2023.
  • Sol Cesto: Título táctico que apuesta por el descenso a mazmorras generadas de forma procedural. Cada decisión tiene consecuencias, y la gestión de la suerte es fundamental para sobrevivir en este mundo lúgubre. Estrenado oficialmente en abril de 2026 tras su acceso anticipado, Sol Cesto ha consolidado una base sólida de fans gracias a su profundidad estratégica y variedad de situaciones.

Ambos juegos ofrecen experiencias rejugables y ponen a prueba tanto la habilidad como la capacidad de adaptación del jugador, lo que los convierte en adiciones atractivas para cualquier biblioteca de PC.

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Epic Games Store regala nuevos juegos para lo que resta del mes de setiembre.
La tienda adelantó que la próxima semana ofrecerá una aventura narrativa con reseñas muy altas y un cooperativo de puzles online, reforzando una estrategia semanal que impulsa descubrimiento de géneros y mantiene a la plataforma como opción fuerte en PC (Foto: Epic Games)

¿Cómo reclamar los juegos gratis en Epic Games Store?

El proceso para añadir estos roguelikes a la colección personal es sencillo y accesible incluso para quienes no tienen experiencia previa en plataformas digitales:

  1. Crear una cuenta o iniciar sesión: Accede a (store.epicgames.com), regístrate con correo electrónico o utiliza una cuenta existente.
  2. Explorar la tienda: Busca los juegos destacados en la sección de gratuitos.
  3. Seleccionar y reclamar: Ingresa en la ficha de cada juego, verifica que el precio sea “0” y haz clic en “Obtener”. No es necesario añadir datos de pago.
  4. Añadir a la biblioteca: Una vez reclamados, los títulos quedan almacenados permanentemente en la cuenta, aunque sean desinstalados después.
  5. Instalar y jugar: Descarga el cliente de Epic Games Store, accede a tu biblioteca y selecciona el juego para instalarlo. Revisa los requisitos técnicos antes de descargar.

El auge de las bibliotecas digitales

Cómo obtener los juegos gratis en Epic Games Store y guardarlos en tu biblioteca permanente
Cómo obtener los juegos gratis en Epic Games Store y guardarlos en tu biblioteca permanente

La facilidad para canjear juegos, la variedad de géneros y la integración de tecnologías como DLSS de Nvidia o FSR de AMD han facilitado que más usuarios experimenten títulos exigentes en PC, sin sacrificar calidad o rendimiento. El ecosistema abierto y la llegada de exclusivos, antes reservados a consolas, han eliminado barreras y ampliado el atractivo de la plataforma.

Sumar juegos gratuitos a la biblioteca es una práctica habitual para los seguidores de la Epic Games Store. Estas promociones permiten descubrir nuevos géneros, experimentar mecánicas diferentes y disfrutar de experiencias completas sin riesgo económico. En el caso de OTXO y Sol Cesto, la oferta se presenta como una oportunidad ideal para quienes disfrutan de los desafíos roguelike y buscan ampliar su colección con propuestas de calidad.

La promoción estará vigente solo hasta el 6 de agosto. Aprovechar estos días es clave para añadir dos títulos aclamados sin ningún gasto y seguir explorando el mundo del PC gaming.

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