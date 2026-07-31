Caso Nancy Guthrie: el pelo hallado no llevó a ningún sospechoso y dos hombres reclaman USD 3 millones por sus detenciones

El caso Nancy Guthrie sigue sin sospechosos identificados seis meses después de la desaparición en Tucson (Cortesía NBC/Today/Handout vía REUTERS)

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Seis meses después de la desaparición de Nancy Guthrie en Tucson, tres personas reclaman USD 3,25 millones al sheriff del condado de Pima por una detención que califican de injustificada, mientras la investigación por el presunto secuestro de la madre de Savannah Guthrie sigue sin sospechosos identificados y sin rastro de la mujer de 84 años.

El caso sumó dos novedades con dos movimientos paralelos: la reclamación presentada contra las autoridades locales y la confirmación de que una de las principales líneas de prueba biológica tampoco arrojó resultados.

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Según NBC News, los cabellos hallados en la casa de Guthrie ya fueron analizados y no apuntaron a ningún sospechoso.

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, dijo al medio que el cabello no contenía ADN. La única prueba biológica conocida que siguió en análisis fue una muestra mixta de ADN recuperada en la vivienda, compuesta por material de hasta cuatro personas, que todavía no fue vinculada de forma concluyente con ningún sospechoso.

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La demanda acusa al sheriff de arresto injustificado y daños a la reputación

Carlos Palazuelos, Daniel Maddox y Josefina Maddox reclaman USD 3,25 millones al sheriff del condado de Pima por detenciones y daños (Captura de video)

El bufete Robbins Curtin Millea & Showalter presentó esta semana la reclamación en nombre de Carlos Palazuelos, Daniel Maddox y Josefina Maddox. El escrito apuntó contra el Departamento del Sheriff del Condado de Pima, Nanos y el detective Earl Gieron.

Palazuelos pidió USD 2.500.000. La demanda sostuvo que fue arrestado a punta de pistola el 10 de febrero de 2026, retenido durante unas siete u ocho horas y liberado ese mismo día sin cargos.

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Daniel Maddox reclamó USD 500.000. Según la presentación, fue esposado y mantenido bajo vigilancia armada fuera de la casa familiar durante el mismo operativo, mientras que Josefina Maddox, propietaria de la vivienda, exigió USD 250.000 por daños materiales que atribuyó al registro policial.

De acuerdo con el documento citado por NBC News y obtenido por la filial KVOA en Tucson, las autoridades presentaron públicamente a Palazuelos de una manera que lo hacía aparecer como sospechoso.

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La demanda mencionó una publicación en redes sociales del sheriff en la que se informó que una persona había sido arrestada y estaba siendo interrogada en relación con la investigación sobre Nancy Guthrie.

El escrito también sostuvo que la orden de registro se obtuvo mediante una solicitud secreta basada en “pruebas falsas o infundadas” y que las autoridades "carecían de causa probable" para creer que Palazuelos hubiera cometido un delito. La solicitud judicial permaneció bajo secreto de sumario, según la notificación de reclamación.

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Palazuelos ya había relatado a ABC15 el impacto de esa exposición sobre su familia. “La gente nos toma fotos o nos sigue. Por ejemplo, ayer salimos a dar una vuelta y al llegar a casa nos encontramos con una camioneta roja siguiéndonos.

Esta mañana también estaba ahí, así que ha sido un poco aterrador para mí, para mi esposa, mis hijos y para todos”, dijo.

El abogado Jesse Showalter sostuvo ante la televisora que la familia busca una rectificación pública. “Y ahora viven al día, viven con miedo, así que lo primero que me gustaría ver es que el sheriff Nanos y la Oficina del Sheriff del Condado de Pima se presenten y digan: ‘Carlos, esto fue un error.

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Carlos no es una persona de interés. No es una pista para la investigación. Nos equivocamos. Obviamente, necesitamos que haya rendición de cuentas’”, afirmó.

Según la ley de Arizona, las ofertas de conciliación debieron permanecer vigentes durante 60 días antes de poder considerarse rechazadas.

La investigación sigue abierta y el FBI mantiene recompensas

La familia Guthrie ofrece USD 1 millón y el FBI suma USD 100.000 de recompensa por datos sobre el paradero de Nancy Guthrie (REUTERS/Rebecca Noble)

Nancy Guthrie fue vista por última vez sana y salva en su casa de Tucson el 1 de febrero. Las autoridades, incluida la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), creen que fue secuestrada, pero hasta ahora no hallaron otro rastro de ella pese a la aparición de pistas, rastros de sangre en la vivienda y varias notas de rescate.

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El 1 de julio, el FBI informó que había recibido múltiples notas de rescate desde que la mujer fue reportada como desaparecida. Algunas podrían ser legítimas y otras fueron consideradas intentos de extorsión, mientras varias de esas demandas siguieron bajo investigación.

La oficina del sheriff del condado de Pima publicó el jueves un mensaje en redes sociales para marcar los seis meses del caso. Allí indicó que la investigación "sigue activa" y renovó el pedido de información fiable.

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La familia Guthrie ofreció una recompensa de USD 1 millón por datos que conduzcan al paradero de Nancy Guthrie. El FBI agregó otros USD 100.000 y señaló que busca a un hombre de entre 1,75 y 1,78 metros, de complexión normal.

Nanos dijo a ABC News que varios laboratorios de Estados Unidos trabajan sobre la muestra mixta de ADN, entre ellos el laboratorio del FBI en Quantico, Virginia, y otros en Kansas, Florida, California y Arizona. “Según tengo entendido, hay al menos cinco, quizás seis, laboratorios en todo el país que están trabajando en todo esto”, afirmó.

Los investigadores creen que Guthrie fue secuestrada de su casa durante la madrugada del 1 de febrero por un hombre enmascarado captado por la cámara del timbre. El sheriff dijo que no puede asegurar si actuó solo: “¿Tuvo ayuda? Podría haberla tenido”.

La conducción del caso también expuso fricciones entre el sheriff y el FBI. Nanos enfrentó cuestionamientos por presuntamente haber retenido pruebas a investigadores federales, una acusación que negó, y esta semana rechazó los dichos del director del FBI, Kash Patel, quien en junio aseguró que los agentes federales se ofrecieron a colaborar de inmediato y no pudieron ingresar durante cuatro días.

En una entrevista en el podcast Sharpe Exchange, Nanos respondió que Patel estaba "mal informado" y que nunca habían hablado cara a cara. Allí añadió: “Cuando se difunde información inexacta, perjudica el caso”.

Savannah Guthrie, presentadora de NBC y presentadora de NBC, publicó esta semana un video en Instagram sobre la desaparición de su madre. Allí dijo que su familia había hecho todo lo posible y describió el caso como "una pesadilla que no tiene fin“.

El lunes, en otra publicación, pidió a quien se haya llevado a su madre que “nos diga dónde buscarla”.