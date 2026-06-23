Caso Nancy Guthrie: los secuestradores admitieron la muerte de la víctima

Las comunicaciones enviadas tras el secuestro de Nancy Guthrie permitieron a los investigadores reconstruir las últimas horas de la víctima (REUTERS/Rebecca Noble)

La investigación por la desaparición de Nancy Guthrie, ocurrida en febrero de 2026, en las afueras de Tucson, Arizona, avanzó en las últimas horas con una confirmación crucial: las dos notas de rescate recibidas días después del secuestro fueron enviadas por la misma persona o grupo, desde una dirección IP coincidente, y la segunda carta afirma que Guthrie murió poco después de ser capturada, según reveló CBS News en base a fuentes policiales.

Este dato representa el giro más importante y reciente del caso, al modificar la principal hipótesis de trabajo sobre el destino de la víctima.

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Agentes de la policía local y detectives del condado de Pima coordinaron operativos de búsqueda en zonas desérticas de Arizona (Foto AP/Ty O'Neil)

La primera carta, remitida el 2 de febrero a tres medios (entre ellos TMZ) a través de sus canales de denuncias online, estaba dirigida a Savannah, hija de la víctima y presentadora del programa Today.

El mensaje exigía millones en bitcoin a cambio de la liberación de Nancy Guthrie y detallaba información específica sobre la casa, como la presencia de un Apple Watch con correa blanca en el dormitorio y el desperfecto en la luz del porche trasero.

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La segunda nota, fechada el 6 de febrero, mantuvo un tono y estilo similares, pero no incluyó exigencias económicas y comunicó que Nancy había fallecido poco después del secuestro, según los propios secuestradores. El texto agregaba que la muerte no era parte de la intención original del grupo.

Esta información, confirmada también por NBC News y The Washington Post, fue considerada verídica tanto por los investigadores como por la propia familia Guthrie.

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En diálogo con NBC, Savannah Guthrie explicó: “Creo que la mayoría de los otros mensajes que llegaron no son reales, pero confío en la autenticidad de los dos que recibimos y respondimos”. La familia no realizó declaraciones adicionales en las últimas horas, a la espera de avances en la investigación.

La conductora de televisión se mantuvo al frente de los pedidos públicos de ayuda, acompañada por sus hermanos durante la crisis familiar (Courtesy NBC/Today/Handout via REUTERS)

El contexto del secuestro: sangre, videos y operativos de búsqueda

Desde el primer momento, el caso fue clasificado como secuestro violento por la policía y el FBI, tras descubrir sangre en la entrada de la vivienda de Nancy Guthrie, de 84 años.

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Las cámaras de seguridad captaron la imagen de un individuo enmascarado durante la noche del secuestro, un dato central en la investigación, según The Washington Post.

Imágenes de cámaras de seguridad muestran a una persona encapuchada merodeando la vivienda la noche del secuestro (FBI vía AP)

El sospechoso fue descripto por el FBI como una persona de estatura promedio (alrededor de 1,75 metros), armada y con una mochila negra marca Oz Trail.

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A partir de esos datos, los investigadores rastrearon la zona desértica próxima a la frontera con México, donde equipos de rescate y voluntarios realizaron búsquedas sin resultados, según AP News.

Las autoridades optaron por no divulgar el contenido íntegro de las cartas para garantizar la verificación de futuras comunicaciones y evitar filtraciones que puedan entorpecer la investigación. Tanto la policía local como la familia pidieron a los medios cautela con la información que circula sobre el caso, según CNN.

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La agencia federal reforzó las tareas de investigación y ofreció una recompensa por información que permitiera avanzar en el caso (REUTERS/Rebecca Noble)

La reacción de la familia y la repercusión pública

La familia de Nancy Guthrie sostuvo una estrategia de colaboración con las autoridades y realizó pedidos públicos de ayuda.

Tras la recepción de la segunda nota, Savannah y sus hermanos publicaron un video en Instagram dirigido a los responsables: “Recibimos su mensaje y entendemos. Les rogamos ahora que nos devuelvan a nuestra madre para que podamos celebrar con ella. Esta es la única manera en que tendremos paz. Esto es muy valioso para nosotros, y pagaremos”.

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Durante una aparición en el programa Today, Savannah reiteró el pedido a la audiencia: “Quiero aprovechar la oportunidad para pedirle a la gente, para realmente rogarle, que se presente. Alguien sabe algo. Estamos en agonía y no podemos estar en paz. Necesitamos su ayuda. Les rogamos su ayuda”.

El llamado de los Guthrie movilizó a la comunidad y generó una ola de solidaridad en redes sociales y medios estadounidenses (Savannah Guthrie via Instagram/via REUTERS)

Para incentivar la colaboración, la familia ofrece una recompensa de USD 1.000.000, suma que complementa los USD 100.000 prometidos por el FBI a quien aporte información que ayude a resolver el caso.

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En paralelo, los investigadores recibieron otros mensajes de individuos que alegan poseer información sobre el paradero de Guthrie o el accionar de los secuestradores. Varias de estas comunicaciones resultaron ser intentos de extorsión sin pruebas, de acuerdo con lo informado por CNN.

El caso sigue bajo la atención de los principales medios estadounidenses, sin novedades sobre el paradero de la víctima ni sobre la identidad pública de los responsables. Un grupo de trabajo conformado por detectives del FBI y de la Oficina del Sheriff del condado de Pima mantiene abierta la búsqueda de Nancy Guthrie y de quienes participaron en su secuestro