Savannah Guthrie suplica a los presuntos secuestradores de su madre que “hagan lo correcto” en un nuevo video

Savannah Guthrie publicó el lunes un video en Instagram con un nuevo pedido público para encontrar a su madre, Nancy Guthrie, desaparecida en Tucson desde el 1 de febrero, cuando los investigadores creen que fue llevada contra su voluntad (Video: savannahguthrie)

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Un giro doloroso marcó la búsqueda de Nancy Guthrie, madre de la reconocida presentadora Savannah Guthrie. A casi seis meses de su desaparición en Tucson, Arizona, la familia difundió un nuevo video en el que la periodista suplicó directamente a quienes tengan información —o a los presuntos secuestradores— que “hagan lo correcto” y ayuden a terminar con la agonía que los consume.

En el mensaje publicado el 27 de julio en Instagram, Savannah Guthrie se dirigió con un tono personal y urgente: “Ha pasado meses desde que nuestra mamá nos fue arrebatada. Nuestra familia está en agonía. Estamos en una pesadilla que no termina. Nada sobre nuestra situación ha cambiado”.

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La conductora remarcó que su familia jamás dejará de buscar a Nancy y reiteró el pedido de colaboración pública.

La familia Guthrie mantiene vigente una recompensa de USD 1 millón por información que lleve a encontrar a Nancy. El FBI ofrece además USD 100.000 para quien aporte datos que permitan localizarla o identificar y condenar a los responsables.

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Nueva súplica pública y estado de la investigación

Savannah Guthrie difundió un nuevo video en Instagram para pedir ayuda en la búsqueda de su madre Nancy Guthrie, desaparecida hace casi seis meses en Tucson, Arizona (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

La periodista fue enfática al pedir que cualquier persona con información clave se presente, sin importar cuán pequeña pueda parecer la pista.

“Te lo estoy pidiendo, suplicándote, que hagas lo correcto ahora. Toma la decisión correcta. Ayúdanos a encontrarla. Dinos dónde buscarla. Realmente creo que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto”, expresó Guthrie.

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El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, confirmó que la investigación continúa activa.

Nanos aseguró que los equipos de búsqueda trabajan con pruebas de ADN y grabaciones de video que todavía deben ser analizadas, y expresó su optimismo: “Sigo siendo positivo de que vamos a resolver este caso”. Hasta el momento, no hay sospechosos identificados ni detenidos.

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Las autoridades subrayaron que la colaboración ciudadana puede resultar decisiva. Quienes posean cualquier información, por mínima que sea, pueden comunicarse de forma anónima con el FBI al 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324).

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, confirmó que la investigación por la desaparición de Nancy Guthrie sigue activa con análisis de ADN y grabaciones de video (REUTERS/Rebecca Noble)

Los hechos clave: desaparición y mensajes inquietantes

Nancy Guthrie, de 84 años, fue vista por última vez la noche del 31 de enero, tras regresar a casa de una reunión familiar.

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Al día siguiente, la familia reportó su ausencia luego de que no acudiera a la iglesia. Las autoridades consideran que fue sacada de su domicilio por la fuerza durante la madrugada.

A los pocos días, la familia recibió dos notas de rescate. La primera exigía “millones” en bitcoin a cambio de la liberación de Nancy.

La segunda, enviada a medios de comunicación, afirmó que la mujer había fallecido, aunque no incluía una disculpa ni requería dinero por la devolución del cuerpo. Según fuentes que revisaron el contenido, los autores de la nota señalaron que “no querían que muriera”.

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El FBI divulgó imágenes de un hombre manipulando la cámara de la puerta principal de la casa de Nancy antes de la desaparición.

La recompensa por información sobre Nancy Guthrie alcanza USD 1 millón por parte de la familia y USD 100.000 adicionales ofrecidos por el FBI (REUTERS/Rebecca Noble/File Photo)

El sospechoso, cuya identidad sigue sin conocerse, fue descrito como un varón de entre 1,75 y 1,78 metros de altura, de complexión media, y portando una mochila negra de 25 litros “Ozark Trail Hiker Pack”.

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El impacto en la familia y el mensaje de Savannah Guthrie

Desde el inicio del caso, la familia de Nancy Guthrie vivió una “pesadilla que no termina”, según palabras de Savannah Guthrie.

La periodista admitió que, aunque debe seguir adelante con su trabajo y su vida, atravesó cada día con el dolor y la incertidumbre de no saber el destino de su madre.

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La familia expresó que nunca dejarán de buscarla y que esperan que la verdad pueda salir a la luz, gracias a la ayuda de la comunidad.

Ante la falta de avances, la conductora de Today insistió en su mensaje: “Alguien sabe algo, y esta es la vida que viven nuestras familias, todos los días. Y estamos en agonía. No podemos estar en paz”.

El pedido de Guthrie buscó generar empatía en quienes puedan tener en sus manos la clave para resolver el misterio y devolverle la tranquilidad a su familia.