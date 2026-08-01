¿Qué provocó el desastre en la Reflecting Pool? La verdad detrás de las fallas que la Casa Blanca atribuyó a un sabotaje

El revestimiento azul de la Reflecting Pool del Lincoln Memorial se desprendió tras la inauguración y el agua se volvió verde por la proliferación de algas (REUTERS/Daniel Heuer)

Guardar

El revestimiento azul de la Reflecting Pool del Lincoln Memorial se desprendió del fondo de la pileta días después de su inauguración, y el agua adquirió una tonalidad verde por la proliferación de algas. Lo que encontraron al drenarla fue peor de lo esperado: el daño cubría toda la superficie, no solo los bordes, y el recubrimiento no había adherido correctamente al sustrato.

El Departamento de Justicia confirmó el 31 de julio que la causa no fue el vandalismo que el presidente Donald Trump había denunciado públicamente, sino una instalación defectuosa a cargo de la empresa contratista. En consecuencia, el caso penal contra un exolímpico estadounidense David Hearn quedó archivado ese mismo día.

PUBLICIDAD

Qué fallas identificaron en la Reflecting Pool

El Departamento de Justicia identificó dos fallas técnicas: exceso de material aplicado en los bordes y falta de adherencia del recubrimiento al fondo. El escrito de la fiscal federal Jeanine Pirro y el fiscal federal adjunto, Michael Spence, describió “un proceso de instalación apresurado y defectuoso, con fallas repetidas del revestimiento y un desprendimiento extenso a lo largo de toda la Reflecting Pool”, según precisó Reuters.

Los fiscales señalaron que el Departamento del Interior entregó información clave con demora y que esa falta de transparencia sostuvo la acusación por vandalismo (REUTERS/Cheney Orr)

La responsabilidad institucional también quedó en el texto: “De haber sido el DOI (Departamento del Interior) transparente con la información claramente en su poder, el gobierno no habría solicitado una acusación formal ante el gran jurado”, escribieron los fiscales.

PUBLICIDAD

El Departamento del Interior entregó esos datos de forma fragmentada, solo tras “decenas y decenas” de solicitudes. El gran jurado imputó a Hearn sin contar con la información que habría descartado el vandalismo desde el inicio.

David Davey Hearn fue arrestado el 19 de junio, imputado el 2 de julio y el caso penal en su contra quedó archivado el 31 de julio de 2026 (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Para Hearn, el archivo del caso no cerró la disputa. Su abogado Steven Levin fue directo: “El caso del gobierno contra Davey Hearn nunca debió haberse presentado”, y exigió una disculpa pública de la administración.

PUBLICIDAD

La narrativa oficial, que describió la conducta de Hearn como “forzar y arrancar violentamente” el revestimiento, se sostuvo durante semanas desde la Casa Blanca. Se derrumbó cuando los fiscales accedieron a documentos que el Departamento del Interior tenía en su poder desde el principio.

Quiénes están involucrados

Los actores centrales de este episodio son:

Donald Trump , presidente de Estados Unidos, quien ordenó la renovación y atribuyó públicamente los daños al vandalismo.

El Departamento del Interior , que contrató las obras y fue señalado por los fiscales por no entregar información clave a tiempo.

Atlantic Industrial Coatings (AIC) , la empresa contratista principal, a quien el Departamento de Justicia responsabilizó del daño.

Jeanine Pirro , fiscal federal para el Distrito de Columbia, quien primero anunció los cargos contra Hearn y luego pidió su desestimación.

David “Davey” Hearn , de 67 años, expiragüista olímpico que enfrentó un cargo de delito grave por supuesto vandalismo.

El Departamento de Justicia cerró el caso con un escrito que también cuestionó la conducta del Departamento del Interior durante la investigación.

Cómo se desarrollaron los hechos

La renovación de la Reflecting Pool formó parte de los preparativos para el 4 de julio de 2026, cuando Estados Unidos celebró el 250° aniversario de su independencia. Las obras se realizaron con premura para cumplir ese plazo, y el resultado fue un revestimiento de color “azul bandera americana” que comenzó a fallar pocas semanas después de la reapertura.

PUBLICIDAD

La renovación de la Reflecting Pool se hizo con premura para el 4 de julio de 2026, en el marco del 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos (REUTERS/Elizabeth Frantz)

A mediados de junio, un ingeniero del Servicio de Parques Nacionales detectó los primeros desprendimientos en el perímetro. Trozos del recubrimiento flotaban en la superficie y el agua tomó un color verde intenso por el crecimiento de algas.

El Departamento del Interior ordenó drenar la pileta para inspeccionarla, y la revisión reveló que el daño se extendía por toda la superficie del fondo, no solo por los bordes.

PUBLICIDAD

La crisis en la Reflecting Pool golpeó un proyecto central de remodelación de Washington impulsado por Trump y abrió críticas por la gestión de la obra (REUTERS/Ken Cedeno)

La imagen de la pileta vaciada y deteriorada, ubicada entre el Lincoln Memorial y el Monumento a Washington en el corazón del National Mall, generó críticas hacia la administración Trump. El 19 de junio, la policía del parque arrestó a Hearn en el lugar.

Donald Trump atribuyó en público el deterioro de la Reflecting Pool al vandalismo, pero la investigación oficial descartó esa hipótesis (REUTERS/Daniel Heuer)

El gran jurado lo imputó el 2 de julio, y ese mismo mes se declaró inocente. El 31 de julio, Pirro y Spence presentaron el escrito para archivar el caso.

PUBLICIDAD