Estados Unidos

Por qué el voto latino puede definir el Congreso de Estados Unidos en noviembre y qué lo mueve

La comunidad hispana se consolida como el bloque capaz de inclinar la balanza en el Capitolio. Una profunda inquietud social será el motor que defina el rumbo de las elecciones de medio término

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Dos manos de adulto joven en traje depositan una boleta en una urna. Detrás, una bandera de Estados Unidos y el edificio del Capitolio borroso.
El voto latino puede decidir el control del Congreso de Estados Unidos en las elecciones de medio término y la economía es el factor que más moviliza a ese electorado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El voto latino puede decidir quién controla el Congreso de Estados Unidos en las elecciones de medio término de este año, y la economía es el factor que más moviliza a ese electorado. Así lo concluyeron estrategas políticos, encuestadores y operadores de campaña de ambos partidos en la Cumbre del Voto Latino celebrada el martes en Washington, D. C.

Carlos Odio, cofundador de Equis Research, firma especializada en datos sobre votantes latinos, resumió en tres palabras cuál es el tema principal para los hispanos: “La economía, y la economía, y la economía”, dijo al ser consultado por CBS News, la cadena estadounidense de noticias.

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Por qué el voto latino es clave en 2026

Los latinos pueden inclinar la balanza en varios distritos competitivos de la Cámara de Representantes y en al menos una carrera clave del Senado. “El mapa de la Cámara es muy latino”, afirmó Odio.

Los latinos pueden inclinar la balanza en distritos competitivos de la Cámara de Representantes y en una carrera clave del Senado (REUTERS/Kylie Cooper/Foto de archivo/Foto de archivo)
Los latinos pueden inclinar la balanza en distritos competitivos de la Cámara de Representantes y en una carrera clave del Senado (REUTERS/Kylie Cooper/Foto de archivo/Foto de archivo)

El contexto es el giro que ese electorado dio hacia el presidente Donald Trump en 2024, cuando casi la mitad de los hispanos votó por él, incluida la mayoría de los hombres latinos, según datos de encuestas a pie de urna de CBS News. Ahora los demócratas trabajan para recuperar ese terreno en una disputa muy ajustada por el control de ambas cámaras.

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La carrera por el Senado en el estado de Texas entre el demócrata James Talarico y el republicano Ken Paxton es clave. En 2024, el 55% de los latinos texanos apoyó a Trump, pero sondeos recientes muestran que ese apoyo se ha erosionado.

El giro del voto hispano hacia Donald Trump en 2024 obligó a los demócratas a disputar de nuevo el apoyo latino en una contienda ajustada por ambas cámaras (REUTERS/Evelyn Hockstein)
El giro del voto hispano hacia Donald Trump en 2024 obligó a los demócratas a disputar de nuevo el apoyo latino en una contienda ajustada por ambas cámaras (REUTERS/Evelyn Hockstein)

“El mapa de Texas es un lugar donde, dependiendo de dónde aterricen los latinos, la diferencia puede ser entre que los republicanos ganen cuatro escaños en el Senado o que los demócratas salgan empatados o con un escaño demócrata”, explicó Odio en la cumbre.

Aproximadamente 1 de cada 4 votantes registrados en Texas en 2024 era latino, según datos de UnidosUS, la mayor organización de derechos civiles hispanos del país. En algunos de los distritos más competitivos del estado, esa proporción es aún mayor.

Latinos en estados donde antes no se los esperaba

El senador demócrata de California Alex Padilla señaló que la población latina crece con rapidez en los estados de Georgia, Carolina del Norte y Luisiana, estados donde históricamente no se los asociaba con un peso electoral determinante.

La elección al Senado en Texas entre James Talarico y Ken Paxton depende del voto latino, después de que el 55% de los latinos texanos apoyó a Trump en 2024 (REUTERS/Shannon Stapleton)
La elección al Senado en Texas entre James Talarico y Ken Paxton depende del voto latino, después de que el 55% de los latinos texanos apoyó a Trump en 2024 (REUTERS/Shannon Stapleton)

“Georgia, el mayor estado en disputa en el mapa del Senado ahora mismo, tiene más de un millón de latinos. Eso nos sorprende", dijo Padilla, en referencia a la reelección del senador demócrata Jon Ossoff. También mencionó que Nueva Orleans ya tiene una alcaldesa latina.

“Estamos en todos lados donde hay trabajo. Estamos ahí, crecemos en número y en impacto”, agregó el senador californiano.

Qué dicen los datos históricos

La ansiedad económica impulsa la participación hispana de una manera similar a lo que ocurrió en 2018, cuando los demócratas ganaron más de 40 escaños en la Cámara en una elección de “ola azul”. En 2022, en cambio, los republicanos ganaron un puñado de escaños y los latinos se alejaron de los demócratas.

Carlos Odio afirmó que la economía es el tema principal para los votantes latinos, según los datos analizados por Equis Research (REUTERS/Kent Nishimura/File Photo/File Photo)
Carlos Odio afirmó que la economía es el tema principal para los votantes latinos, según los datos analizados por Equis Research (REUTERS/Kent Nishimura/File Photo/File Photo)

Odio indicó que los datos recientes sugieren que los demócratas recuperan parte del terreno perdido, aunque sin llegar al nivel de 2018.

“Eso significa que los demócratas deberían recuperar mucho del apoyo que perdieron, pero si terminan más cerca de un escenario de 2022 o de 2018 es muy importante, porque muchas elecciones se decidirán por la diferencia entre esos dos márgenes”, precisó.

La advertencia demócrata desde adentro

El senador demócrata de Arizona Ruben Gallego, quien ganó su propia carrera en un estado que Trump se llevó, lanzó una advertencia directa a su partido.

El senador demócrata de Arizona Ruben Gallego advirtió que el Partido Demócrata "todavía no entiende" que no puede ganar sin el voto hispano (REUTERS/Go Nakamura/File Photo)
El senador demócrata de Arizona Ruben Gallego advirtió que el Partido Demócrata "todavía no entiende" que no puede ganar sin el voto hispano (REUTERS/Go Nakamura/File Photo)

“El Partido Demócrata todavía no entiende que no hay partido demócrata nacional sin el voto latino como parte de esa coalición”, dijo Gallego. Y agregó: “Tienes que responder a dónde está el votante latino, no a dónde quieres que esté”.

El factor Marco Rubio en 2028

De cara a las presidenciales de 2028, Gallego advirtió que si el secretario de Estado Marco Rubio encabeza la fórmula republicana, los demócratas enfrentarán un terreno más difícil. “Si Marco Rubio es el candidato a presidente de Estados Unidos, estamos en problemas”, afirmó.

Marco Rubio, secretario de Estado del presidente Trump, aparece en el centro del debate sobre el voto latino (REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo)
Marco Rubio, secretario de Estado del presidente Trump, aparece en el centro del debate sobre el voto latino (REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo)

El consultor republicano Mike Madrid, especialista en tendencias del voto hispano y crítico de la administración Trump, coincidió con ese diagnóstico. “El Partido Republicano es mucho más fuerte entre los latinos de lo que la gente cree. Tener a alguien como Marco Rubio es una enorme ventaja para los republicanos”, dijo a CBS News.

Madrid agregó que, si los republicanos pierden la Cámara y el Senado en noviembre, buscarán en 2028 un candidato que recupere estados con alta población latina. “Creo que Marco Rubio se perfila como uno de sus activos más fuertes, y que el senador Gallego lo reconozca dice mucho”, concluyó.

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