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Genevieve, el huracán más potente del Pacífico en 2026: categoría 5, intensificación récord y alerta por oleaje en la costa mexicana

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos reportó que el sistema alcanzó 934 milibares de presión central y vientos sostenidos de 130 a 135 nudos, mientras avanzaba hacia el oeste-noroeste a más de 1.100 kilómetros mar adentro

El huracán Genevieve alcanzó la categoría 5 en el Pacífico oriental a 1.126 kilómetros al suroeste de la costa de México (NOAA)
El huracán Genevieve alcanzó la categoría 5 en el Pacífico oriental a 1.126 kilómetros al suroeste de la costa de México (NOAA)
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La región oriental del Pacífico enfrenta una temporada de ciclones marcada por fenómenos de alta intensidad. El huracán Genevieve, que alcanzó la categoría 5 a unos 1.126 kilómetros al suroeste de la costa de México, se convirtió en uno de los sistemas más potentes de 2026, según datos recogidos por Newsweek y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) informó que Genevieve registró una presión mínima de 934 milibares, un valor que revela una intensidad excepcional si se compara con los 1.013 milibares típicos al nivel del mar.

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Este dato, citado por Newsweek desde el sitio meteorológico Tropical Tidbits, expuso el poder destructivo que puede alcanzar un sistema de este tipo.

A la medianoche del 27 de julio (UTC), Genevieve presentaba vientos sostenidos entre 130 y 135 nudos, equivalentes a entre 241 y 250 km/h, y avanzaba con un desplazamiento en dirección oeste-noroeste.

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El NHC confirmó que, en las horas previas, el ciclón ya se encontraba en el extremo superior de la categoría 4, antes de ser elevado a la máxima escala.

El NHC informó que Genevieve registró una presión mínima de 934 milibares, un indicador de su intensidad excepcional (Conagua)
El NHC informó que Genevieve registró una presión mínima de 934 milibares, un indicador de su intensidad excepcional (Conagua)

Una intensificación acelerada en menos de 24 horas

El proceso de intensificación de Genevieve fue especialmente veloz. El NHC clasificó al sistema como huracán a última hora del sábado 25 de julio, cuando alcanzó 80 millas por hora (129 km/h) de vientos máximos sostenidos.

En menos de un día, pasó a ser un ciclón mayor, con un incremento por encima del umbral de 30 nudos considerado como intensificación rápida.

Este desarrollo fue facilitado por un entorno de aguas oceánicas cálidas, alta humedad y baja cizalladura del viento.

Estas condiciones permitieron la formación de un ojo bien definido y una estructura interna robusta, elementos que favorecen cambios abruptos de intensidad.

Los pronosticadores de Zoom Earth ya habían anticipado que el entorno era ideal para una intensificación acelerada. Sin embargo, el resultado final sobrepasó esas proyecciones iniciales, según informó Newsweek.

Genevieve presentó vientos sostenidos de entre 241 y 250 km/h y avanzó hacia el oeste-noroeste, según el Centro Nacional de Huracanes (NOAA)
Genevieve presentó vientos sostenidos de entre 241 y 250 km/h y avanzó hacia el oeste-noroeste, según el Centro Nacional de Huracanes (NOAA)

Un rasgo distintivo de Genevieve es su tamaño compacto: el radio de vientos máximos fue de 18,5 kilómetros. Meteorólogos asociaron esta característica con la posibilidad de que el núcleo del sistema reaccionara rápidamente a variaciones ambientales, lo que dificultó aún más su predicción.

El análisis satelital mostró un ojo perfectamente definido, rodeado por tormentas eléctricas intensas muy próximas al centro, un patrón típico de ciclones extremadamente poderosos.

Sin impacto directo en tierra, pero con efectos en la costa

Aunque los pronósticos actuales descartaron un impacto directo sobre tierra, el huracán Genevieve ya provocó condiciones peligrosas en el litoral mexicano. El sistema se desplazó mar adentro, con una ruta paralela a la costa del Pacífico.

Los efectos más inmediatos se manifestaron a través de oleaje elevado y corrientes de resaca que afectaron la zona suroeste del país y la parte sur de la península de Baja California.

Las autoridades advirtieron que estas condiciones podían poner en riesgo a personas en playas y zonas costeras, incluso cuando el ojo del huracán se encontraba a cientos de kilómetros mar adentro.

La intensificación rápida de Genevieve ocurrió en menos de 24 horas, cuando pasó de huracán a ciclón mayor en el Pacífico (NOAA)
La intensificación rápida de Genevieve ocurrió en menos de 24 horas, cuando pasó de huracán a ciclón mayor en el Pacífico (NOAA)

No se emitieron vigilancias ni alertas costeras, pero expertos insistieron en que la población debía atender los reportes oficiales y extremar precauciones en actividades marítimas y recreativas.

Según el pronóstico actualizado, Genevieve podría experimentar un leve fortalecimiento antes de iniciar un debilitamiento gradual.

El motivo principal sería su avance hacia aguas más frías y un entorno atmosférico menos propicio para mantener la máxima intensidad.

Durante los próximos días, el ciclón se mantendría como un huracán poderoso mientras avanzaba hacia el oeste-noroeste sobre aguas abiertas del Pacífico oriental.

Las previsiones indicaron que no tocaría tierra, aunque la vigilancia se mantuvo por el riesgo de oleaje y lluvias intensas en regiones occidentales.

El caso de Genevieve se sumó a una temporada en la que varios ciclones tropicales mostraron intensificación rápida, un fenómeno que, según meteorólogos, complicó la anticipación de riesgos y redujo el margen de maniobra para la preparación de comunidades costeras.

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