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Etiquetas de fecha en alimentos: lo que dicen los expertos sobre cuándo tirar comida y cuándo no

Sin regulación federal uniforme y con más de 50 variantes de leyendas en circulación, la confusión sobre los plazos de vencimiento genera un desperdicio masivo en los hogares estadounidenses

Los expertos en seguridad alimentaria advirtieron que las etiquetas de fecha en los alimentos indican calidad y no peligro para la seguridad alimentaria (REUTERS)
Los expertos en seguridad alimentaria advirtieron que las etiquetas de fecha en los alimentos indican calidad y no peligro para la seguridad alimentaria (REUTERS)
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Más del 80% de los consumidores en Estados Unidos desecha alimentos cuando se acerca la fecha impresa en el envase, aunque muchos de esos productos son completamente seguros para comer. Según informó Associated Press, expertos en seguridad alimentaria advirtieron que las fechas en las etiquetas no indican peligro, sino calidad, y que confundirlas genera un desperdicio innecesario de comida.

Donald Schaffner, especialista en seguridad alimentaria de la Universidad Rutgers, fue contundente al respecto: “Las etiquetas de fecha garantizan la calidad hasta ese punto, pero no tienen nada que ver con la seguridad de un producto“.

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Una investigación de 2019 de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins (JHU) confirma que la amplia mayoría de los consumidores tira comida por este motivo al menos en algunas ocasiones.

Qué es la cheapflación, el fenómeno del que avisa la OCU (Adobe Stock)
Estados Unidos no tiene una regulación federal que estandarice las etiquetas de fecha en los alimentos, salvo en la fórmula infantil (Adobe Stock)

Por qué existen tantas etiquetas distintas

El problema tiene raíces estructurales: Estados Unidos no cuenta con regulación federal que estandarice las etiquetas de fecha en los alimentos, con la única excepción de la fórmula infantil. Frases como “Best Before”, “Best By”, “Best If Used By”, “Enjoy By” y “Sell By” conviven en los estantes sin un criterio unificado. Un estudio de la Universidad de Maryland detectó más de 50 variantes de etiquetas de fecha en circulación en todo el país.

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Rachel Zemser, científica de alimentos del área de la Bahía de San Francisco que asesora a empresas del sector, explicó a AP que esas fechas reflejan cuándo el fabricante considera que el producto alcanza su mejor sabor o calidad, no cuándo deja de ser inocuo. “Están basadas en cuándo el fabricante cree que ese producto sabrá mejor, cuándo su calidad estará en su punto máximo”, señaló Zemser.

Qué alimentos aguantan más allá de la fecha impresa

La longevidad de un alimento depende en gran medida de su composición. Las conservas sin abrir —latas de porotos, tomates, frutas y verduras— se mantienen en condiciones óptimas por años después de la fecha estampada en el envase. Lo mismo aplica a los envases de leche de soja o leche de almendras tratados térmicamente y sellados para resistir sin refrigeración.

Los productos secos, como galletitas, crackers y cereales, también tienen una vida útil extensa porque su bajo contenido de humedad impide el crecimiento bacteriano. Sobre esto, Zemser indicó en AP: “La gente puede usar su buen criterio oliendo y probando el producto, porque los crackers y las galletitas pueden estar rancios, pero no van a enfermarte”.

Un estudio de la Universidad de Maryland detectó más de 50 variantes de etiquetas de fecha, entre ellas "Best Before", "Best By" y "Sell By" (REUTERS)
Un estudio de la Universidad de Maryland detectó más de 50 variantes de etiquetas de fecha, entre ellas "Best Before", "Best By" y "Sell By" (REUTERS)

Las carnes son otra historia

Con la carne, el pescado y el pollo la precaución es diferente. Esos productos pueden deteriorarse aun dentro de la heladera, por lo que Zemser recomendó envolverlos bien en film y congelarlos antes de que venza la fecha indicada en el paquete.

“La mayoría de las bacterias necesitan humedad y aire para crecer, así que los productos muy secos duran, pero no me arriesgaría con la carne“, advirtió la especialista consultada por el informe.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), junto con la Universidad Cornell y el Food Marketing Institute (FMI), ofrece orientación detallada a través de FoodKeeper, un sitio web y una aplicación gratuita que indica cuánto tiempo se mantienen frescos y seguros los distintos alimentos.

La carne, el pescado y el pollo requieren más precaución, y los especialistas recomiendan congelarlos antes de la fecha indicada en el paquete (REUTERS)
La carne, el pescado y el pollo requieren más precaución, y los especialistas recomiendan congelarlos antes de la fecha indicada en el paquete (REUTERS)

California lidera la estandarización de etiquetas

California se convirtió en el primer estado del país en regular las etiquetas de fecha al prohibir las leyendas “Sell By”. La ley, que entró en vigencia el pasado 1 de julio, obliga a los fabricantes que comercializan en el estado a usar solo dos etiquetas: “Best If Used By” para indicar calidad óptima y “Use By” para señalar un límite de seguridad.

Nate Rose, portavoz de la California Grocers Association, explicó ante AP que las fechas de venta funcionan como un sistema interno para que gerentes y empleados de los supermercados controlen la rotación de productos en las góndolas. “Piénselo como un sistema de referencia interno para los gerentes y empleados de las tiendas”, graficó Rose.

El estado de Nueva York avanza en la misma dirección: su legislatura aprobó recientemente una medida similar que aguarda la firma de la gobernadora Kathy Hochul.

California prohibió la etiqueta "Sell By" y exige usar "Best If Used By" para calidad y "Use By" para señalar un límite de seguridad (Pexels)
California prohibió la etiqueta "Sell By" y exige usar "Best If Used By" para calidad y "Use By" para señalar un límite de seguridad (Pexels)

La única excepción federal: la fórmula infantil

La fórmula infantil es el único producto que, por mandato federal, debe llevar una fecha de vencimiento que no debe ignorarse. A diferencia del resto de los alimentos, su consumo después de esa fecha sí representa un riesgo, porque los nutrientes se degradan con el tiempo.

“La fórmula infantil es la única fuente de nutrición del bebé, y la preocupación es que el niño pueda tener una deficiencia nutricional" si se le da fórmula vencida, advirtió Schaffner en sus explicaciones.

Para el resto de los productos, los expertos recomiendan confiar en los sentidos: detectar moho, olores extraños o colores inusuales antes de tirar algo. Schaffner también sugirió adoptar hábitos de compra más conscientes: “Practiquen la rotación de sus propias reservas de alimentos, compren cantidades apropiadas que puedan consumir”.

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