Un vuelo de Delta Airlines estuvo a punto de chocar con otro avión, según reveló una llamada de la FAA

La FAA confirmó que dos aviones de Delta Air Lines estuvieron cerca de chocar en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

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Un incidente reciente en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta puso en alerta a las autoridades aeronáuticas al involucrar a dos aeronaves de Delta Air Lines en una situación que por poco termina en tragedia. La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que un vuelo de Delta que despegaba rumbo a Rochester, Nueva York, estuvo peligrosamente cerca de colisionar con otro avión de la misma compañía que intentaba aterrizar tras un vuelo procedente de Pittsburgh.

La noche del lunes, la secuencia de eventos comenzó cuando el vuelo con destino a Rochester inició su despegue, mientras que otro avión de Delta, proveniente de Pittsburgh, se aproximaba para aterrizar. Las operaciones normales del aeropuerto se vieron alteradas cuando la aeronave que llegaba debió abortar su primer intento de aterrizaje, debido a la presencia de otra aeronave aún ocupando la pista asignada. Esta maniobra, conocida en la jerga aeronáutica como “ida al aire” o “aterrizaje frustrado”, exige que el piloto eleve nuevamente el avión y realice un circuito de aproximación para intentar el aterrizaje en condiciones seguras.

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Maniobras y circunstancias que llevaron al casi accidente

El vuelo de Delta con destino a Rochester despegó mientras otra aeronave de la compañía, procedente de Pittsburgh, intentaba aterrizar en Atlanta (REUTERS/Jeenah Moon//File Photo/File Photo)

El incidente se produjo precisamente durante esta maniobra de aterrizaje frustrado. Mientras el vuelo de Pittsburgh realizaba el procedimiento de “go-around”, el avión que partía hacia Rochester cruzó inadvertidamente la trayectoria de la aeronave que descendía. Según los reportes tanto de la FAA como de funcionarios de Delta, la proximidad entre ambas aeronaves alcanzó un punto crítico, generando un riesgo real de colisión en pleno aeropuerto.

La situación se agravó porque el vuelo que aterrizaba había tenido que abortar su aproximación inicial por motivos ajenos a la maniobra posterior, lo que alteró la coordinación habitual del tráfico aéreo en la terminal de Atlanta, uno de los aeropuertos más transitados del mundo. La combinación de una pista ocupada en el primer intento y la presencia de otra aeronave despegando en el segundo intento creó un escenario de máxima tensión para las tripulaciones y para el personal de control de tráfico aéreo.

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La dinámica de estos movimientos aéreos —un avión ascendiendo mientras el otro se aproxima en descenso— genera lo que en aviación se considera una de las situaciones de mayor riesgo operativo. La necesidad de mantener la separación mínima reglamentaria entre ambas aeronaves se vuelve esencial para evitar consecuencias graves, ya que cualquier error de cálculo o comunicación puede desencadenar un accidente de grandes proporciones.

Reacciones y grabaciones del control aéreo durante el incidente

Las grabaciones de audio provenientes de la torre de control del aeropuerto capturaron los momentos más críticos del incidente. Los registros incluyen la exclamación de uno de los pilotos: “¡Dios mío!”, pronunciada en medio del aumento del estrés en cabina, mientras los sistemas automáticos de alerta sonaban para advertir la proximidad de otra aeronave. Este tipo de alarmas, conocidas como sistemas de advertencia y evasión de tráfico (TCAS, por sus siglas en inglés), están diseñadas para alertar a las tripulaciones cuando existe una violación inminente de la separación reglamentaria establecida entre aviones en vuelo.

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El audio también refleja la tensión experimentada en el centro de control de tráfico aéreo, donde los operadores monitorean en tiempo real el desplazamiento de todas las aeronaves en las inmediaciones del aeropuerto. La labor de estos controladores es esencial para la seguridad del espacio aéreo, especialmente en situaciones donde varios vuelos coinciden en maniobras de aproximación y despegue.

Los sistemas de alerta en cabina y la reacción inmediata de los pilotos fueron determinantes para evitar que la situación pasara a mayores. Las comunicaciones grabadas evidencian la rapidez con la que las tripulaciones y el personal de tierra respondieron ante la emergencia, aplicando los protocolos previstos para incidentes de este tipo.

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Consecuencias inmediatas y estado de los vuelos tras el evento

A pesar de la gravedad potencial del incidente, no se reportaron heridos y ambos vuelos lograron completar sus operaciones sin consecuencias para los pasajeros ni las tripulaciones. Delta Air Lines indicó que los vuelos aterrizaron sin incidentes, subrayando que el desenlace fue favorable gracias a la correcta ejecución de los procedimientos de seguridad.

El vuelo que partió hacia Rochester continuó su trayecto según lo programado, mientras que la aeronave proveniente de Pittsburgh pudo finalmente aterrizar en Atlanta luego del segundo intento. Los pasajeros a bordo de ambos vuelos no experimentaron demoras significativas adicionales ni se vieron afectados por la maniobra más allá del temor inicial que pudo generar la situación.

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Este tipo de episodios, aunque poco frecuentes, pone de relieve la complejidad de la gestión de tráfico aéreo en aeropuertos de gran volumen y la importancia de los sistemas de alerta y respuesta rápida en cabina, así como la coordinación entre pilotos y controladores para resolver imprevistos en tiempo real.

Declaraciones de Delta Air Lines y la FAA sobre el procedimiento y la investigación en curso

La FAA abrió una investigación para determinar las causas del incidente y revisar posibles fallas de comunicación, procedimiento o control aéreo (AP Foto/David Zalubowski, Archivo)

En un comunicado oficial, Delta Air Lines detalló que durante la maniobra de aterrizaje frustrado, “la tripulación realizó las maniobras de acuerdo con los procedimientos establecidos para mantener la separación con el resto del tráfico aéreo”. La aerolínea reafirmó su compromiso con la seguridad y el cumplimiento estricto de los protocolos internacionales que regulan las operaciones en aeropuertos de alta densidad.

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Por su parte, la Administración Federal de Aviación confirmó que ha abierto una investigación sobre el incidente para determinar las causas exactas y evaluar si hubo alguna falla en la comunicación, el procedimiento o en la ejecución de las maniobras por parte de las tripulaciones o del personal de control aéreo. La FAA suele analizar este tipo de sucesos mediante la revisión de grabaciones, informes de los pilotos y datos de los radares para identificar posibles mejoras en los procesos y minimizar el riesgo de futuras situaciones similares.

El incidente ocurrido en Atlanta se suma a una serie de eventos recientes que han llevado a la FAA a reforzar las medidas de vigilancia y a recordarle a las aerolíneas y a los controladores la necesidad de mantener la máxima atención en las operaciones de aproximación y despegue en los principales aeropuertos del país.

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