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El ayuntamiento de Nueva York advierte sobre un nuevo impuesto a segundas residencias

La administración municipal envió cartas a miles de dueños de inmuebles para que revisen su situación tributaria, ante un recargo dirigido a viviendas de más de 5 millones ligadas a domicilios fuera de la ciudad

El ayuntamiento de Nueva York advirtió a miles de propietarios de viviendas sobre un nuevo impuesto a las segundas residencias (Foto: Pixabay)
El ayuntamiento de Nueva York advirtió a miles de propietarios de viviendas sobre un nuevo impuesto a las segundas residencias (Foto: Pixabay)
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Miles de propietarios de viviendas en la ciudad de Nueva York recibieron recientemente una notificación inquietante: podrían estar sujetos al nuevo y polémico impuesto sobre las segundas residencias. A través de cartas enviadas por el ayuntamiento, la administración local advirtió a quienes poseen inmuebles en la ciudad que revisen su situación fiscal, ya que el recargo podría afectar a quienes no tengan su residencia principal en la Gran Manzana. La comunicación oficial ha generado preocupación entre los destinatarios, quienes ahora enfrentan la obligación de demostrar su estatus para evitar pagos inesperados.

La medida, presentada como una herramienta para equilibrar las finanzas municipales, tiene un alcance muy definido. El recargo se centra en los propietarios de viviendas valoradas en más de 5 millones de dólares, siempre que declaren su residencia principal fuera de Nueva York. En otras palabras, quienes mantienen propiedades costosas en la ciudad pero residen oficialmente en otro estado o país, son ahora el objetivo de esta política fiscal. El alcalde Zohran Mamdani defendió el impuesto como parte de su promesa de “gravar a los ricos”, y subrayó que se proyecta una recaudación mínima de 500 millones de dólares destinados directamente al presupuesto urbano. Dicha recaudación, según Mamdani, fue clave para cerrar el déficit sin necesidad de recortar servicios esenciales.

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El impuesto fue aprobado con el respaldo de la gobernadora Kathy Hochul, y su implementación ha sido presentada como un acto de justicia fiscal que busca que los grandes patrimonios contribuyan en mayor medida al sostenimiento de la ciudad. La retórica oficial insiste en que el recargo solo afecta a una minoría acaudalada, pero la reacción pública revela una realidad más compleja. La creación de una base de datos de direcciones, diseñada específicamente para identificar las propiedades en riesgo de recargo, ha suscitado confusión y malestar entre los propietarios notificados.

Algunos residentes afirman que han sido incluidos por error en la lista de posibles afectados. Entre los casos que más han llamado la atención figura el de una mujer de 81 años residente en el Upper East Side, quien asegura haber vivido en su casa adosada a tiempo completo durante tres décadas, sin otra residencia a su nombre. A pesar de ello, recibió una carta que la advertía sobre la obligación de pagar el nuevo impuesto, a menos que pudiera demostrar su condición de exenta antes del 21 de agosto. La notificación le exigía pruebas fehacientes de su residencia principal bajo amenaza de un pago de 56.000 dólares.

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El caso de Eugen Dooley, propietario en Staten Island, ilustra otra arista de la controversia. Aunque su apartamento figura en la base de datos creada por la ciudad, Dooley no recibió ninguna carta de advertencia. Él afirma que solo posee una vivienda y que su único ingreso proviene de la Seguridad Social. “Estoy jubilado con la Seguridad Social, ese es básicamente el dinero que recibo”, puntualizó, destacando la desigualdad que puede generar el proceso automatizado de identificación de posibles deudores.

Reacción de funcionarios y ciudadanos ante la base de datos y el proceso de advertencia

Vista panorámica del horizonte de Nueva York con numerosos rascacielos modernos y el Empire State Building, un río en primer plano y un cielo gris nublado
La base de datos creada por la ciudad de Nueva York para identificar posibles alcanzados por el impuesto generó confusión y malestar entre los propietarios (REUTERS)

El presidente del distrito, Vito Fossella, también se encontró incluido en la base de datos del ayuntamiento, aunque no fue notificado formalmente por carta. Fossella explicó que la propiedad en cuestión es la casa donde creció y donde todavía vive su padre, aunque ambos comparten apellido y dirección. La situación, según el funcionario, evidencia el riesgo de crear una especie de “lista de enemigos” que estigmatiza la tenencia de vivienda y cuestiona los principios del sueño americano. A su juicio, la política transmite la idea de que la propiedad privada es algo negativo y transforma el anhelo de prosperidad en una fuente de ansiedad e incertidumbre.

Las inquietudes no se limitan a los funcionarios. En la calle Annadale, la familia Curry se sumó a las voces críticas tras aparecer en la base de datos oficial. “Me parece ridículo”, declaró Thomas Curry, mientras que Debra Curry enfatizó que la lista incluye a familias de clase trabajadora, niños y nietos, desmintiendo la percepción de que el impuesto solo afecta a grandes fortunas o a inversores ausentes.

Medidas de la ciudad para implementar el impuesto y asistencia a los propietarios

Vista aérea de un barrio en Nueva York con edificios residenciales de ladrillo rojo, calles con coches y el horizonte de Manhattan y sus rascacielos al fondo.
La ciudad de Nueva York habilitó un sitio web y sumó personal para asistir a los propietarios notificados antes de la fecha límite del 21 de agosto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente al creciente malestar, las autoridades municipales han reiterado su compromiso de aplicar el impuesto de manera “justa y eficiente”. Para ello, la ciudad puso en marcha un sitio web dedicado a informar a los propietarios sobre el nuevo requisito y contrató personal adicional para responder dudas y orientar a quienes recibieron las cartas de advertencia. Según los funcionarios, estos canales de atención buscan garantizar que ningún residente sea penalizado por error y que todos los afectados tengan la oportunidad de demostrar su situación antes de que el recargo se haga efectivo. La fecha límite impuesta en las notificaciones, el 21 de agosto, marca el plazo para que los propietarios reúnan la documentación necesaria y presenten sus alegaciones a tiempo.

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