Fraude con identidades de personas muertas: el dueño de una clínica en Miami acumuló más de USD 1,1 millones en transacciones ficticias

El dueño de una clínica en Miami fue acusado de procesar más de USD 1,1 millones en transacciones fraudulentas con identidades de personas muertas (Google Maps)

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El dueño de una clínica de Miami fue arrestado el pasado 24 de julio tras ser acusado de procesar más de USD 1,1 millón en transacciones fraudulentas a través de un programa de financiamiento médico, con 99 de las 116 cuentas utilizadas pertenecientes a personas ya fallecidas.

El sospechoso identificado como Osmel Núñez, de 36 años, enfrentó la investigación de Synchrony Bank luego de que su cuenta mercantil registrara una actividad inusual en un lapso de apenas seis semanas.

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Núñez operaba Century Research and Aesthetics, un negocio de estética médica en Miami. Según el reporte de arresto citado por NBC South Florida, abrió una cuenta mercantil con Synchrony en agosto de 2025 y la vinculó a su cuenta personal en Bank of America. Entre esa fecha y el 13 de mayo de 2026, no se registró ninguna transacción.

Century Research and Aesthetics abrió una cuenta mercantil con Synchrony Bank en agosto de 2025 y no registró movimientos hasta mayo de 2026 (Google Maps/Century Research)

La actividad fraudulenta comenzó de forma abrupta

A partir del 14 de mayo y hasta el 22 de junio de 2026, la cuenta del negocio procesó 165 ventas a través de 116 cuentas del programa de financiamiento CareCredit, emitido por Synchrony. Las transacciones totalizaron más de USD 1,1 millón en menos de seis semanas. De esas 116 cuentas, 99 correspondían a personas fallecidas, de acuerdo con el reporte policial.

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El propietario de la clínica utilizó credenciales de individuos ya muertos para acumular más de un millón de dólares en transacciones médicas ficticias a través del sistema de financiamiento de Synchrony Bank.

La entidad bancaria transfirió aproximadamente USD 1.056.343 a la cuenta vinculada a Century Research and Aesthetics antes de cuantificar su pérdida estimada en unos USD 893.654.

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Synchrony Bank transfirió cerca de USD 1.056.343 a la cuenta vinculada a la clínica antes de estimar una pérdida de USD 893.654 (NBC News)

La investigación de Synchrony y la entrevista con Núñez

El vicepresidente de la División de Investigaciones Especiales de Synchrony se presentó en las instalaciones de Century Research and Aesthetics como parte del proceso investigativo. Según el reporte, un empleado del local informó al investigador que Núñez no se encontraba en la oficina porque acababa de regresar de un viaje a Italia con su familia.

El 22 de julio, los investigadores de Synchrony entrevistaron formalmente a Núñez. En esa instancia, afirmó que todas las transacciones se habían realizado en la clínica y que cada titular de cuenta había asistido al establecimiento para recibir tratamiento, según consignó NBC South Florida. Sin embargo, no pudo presentar evidencia concreta que respaldara esa versión ni demostrara la legitimidad de las operaciones.

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Los cargos y el arresto

Dos días después de la entrevista, el 24 de julio, Osmel Núñez fue detenido. Enfrenta tres cargos penales: un cargo de fraude organizado por un monto de USD 50.000 o más, un cargo de robo de primer grado por USD 100.000 o más, y un cargo de uso fraudulento agravado de información de identidad de personas fallecidas.

El reporte público no detalla de qué modo Núñez habría obtenido los datos personales o los accesos a las cuentas de los fallecidos. Tampoco precisa cuánto dinero fue bloqueado, revertido o recuperado del total transferido por Synchrony.

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La actividad irregular comenzó el 14 de mayo de 2026, cuando la clínica procesó 165 ventas ficticias hasta el 22 de junio (Century Research)

Asimismo, CareCredit, el programa emitido por Synchrony Bank, indica a sus titulares que deben reportar fraude o robo de identidad tan pronto como lo detecten, a través del número 1-866-834-3205. La entidad solicita identificar cada transacción en disputa con el nombre del comercio, la fecha y el monto.

Familiares o representantes de titulares fallecidos también pueden presentar una notificación a través del formulario en línea habilitado por Synchrony, que actualiza la cuenta una vez procesada la información.

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Las transacciones no reconocidas pueden reportarse adicionalmente a través de IdentityTheft.gov, que emite un Reporte de Robo de Identidad de la Comisión Federal de Comercio (FTC) y facilita un plan de recuperación para disputar cargos fraudulentos.