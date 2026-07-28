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Hallan flotando a la tercera víctima del naufragio del Volare cerca de Alcatraz

Las autoridades confirmaron la muerte de Carol Boisa, de 74 años, recuperada en aguas del condado de Marin. La policía mantiene las labores de rastreo para localizar a su cuñada, la última integrante del grupo que continúa desaparecida

Agua con olas, bote volcado, un jet ski con dos personas, un bote de la Guardia Costera de Estados Unidos, y un recuadro con el rostro de una mujer con gafas
El cuerpo de Carol Boisa fue hallado cerca del Puente Golden Gate y la Oficina del Médico Forense de San Francisco la confirmó como la tercera víctima del naufragio del Volare en la bahía de San Francisco
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El cuerpo de Carol Boisa, de 74 años y residente del condado de Sacramento, fue hallado el sábado 26 de julio flotando en las aguas al oeste del Puente Golden Gate, cerca del área de Point Diablo, en el condado de Marin. La Oficina del Médico Forense de San Francisco la confirmó el lunes como la tercera víctima mortal del naufragio del barco privado Volare, ocurrido el 14 de julio en la bahía de San Francisco.

Carol viajaba junto a 19 familiares más en esa embarcación de tres niveles. El grupo iba camino a un servicio memorial cuando una ola golpeó el bote a las 3:35 p.m., cerca de la isla de Alcatraz. El impacto hizo que el Volare volcara y se hundiera en minutos.

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Primer plano de una persona con arrugas, cabello largo castaño, gafas de montura y camiseta rosa sobre un fondo liso
El barco privado Volare volcó y se hundió el 14 de julio cerca de la isla de Alcatraz después de que una ola golpeó la embarcación durante un viaje familiar hacia un servicio memorial (Instagram )

Qué pasó exactamente en el naufragio

El barco llevaba 20 personas a bordo, todas parte de un mismo grupo familiar. Según la Policía de San Francisco (SFPD), 16 de ellas fueron rescatadas con vida.

La hija de Carol, Stephanie Gollmer, también iba en el barco y sobrevivió. Ella le contó a CBS News Bay Area cómo vivió los últimos momentos antes del hundimiento:

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Dos mujeres sonríen a cámara en la cubierta de un barco. Una mujer mayor con gafas y camisa a cuadros y una mujer joven con pelo rubio y chaqueta azul
Stephanie Gollmer sobrevivió al hundimiento del Volare al salir por una ventana de la cabina cuando el agua inundó el barco en la bahía de San Francisco (Stefanie Gollmer)

“Nos salpicaron varias veces y decidimos entrar. Luego hubo un tirón muy fuerte hacia un lado. Y entonces empezamos a ir hacia el otro lado”.

Stephanie recordó que la última vez que vio a su madre fue en la cocina del barco. “Mi mamá se fue hacia abajo, mi tía pasó deslizándose en una silla y entonces nos dimos cuenta de que no íbamos a volver”, dijo en la entrevista.

Cuando el agua inundó la embarcación, Stephanie logró escapar de la cabina al tirarse por una ventana. Una vez afuera, buscó a su familia entre las aguas. “Empecé a buscar uno por uno y dije: ‘No veo a mi mamá’”.

Las tres víctimas confirmadas y la persona que sigue desaparecida

El naufragio del Volare dejó un saldo de tres muertos confirmados y una persona aún desaparecida:

  • Clifford Boisa, 79 años: fue el primer fallecido identificado. Era hermano de Carol y capitán del barco.
  • Tondra Madruga, 58 años: su cuerpo fue recuperado dos días después del accidente, el 16 de julio.
  • Carol Boisa, 74 años: tercera víctima confirmada. Era hermana mayor del capitán John Boisa, quien sobrevivió al naufragio.

La esposa de Clifford, Jackie Boisa, permanece desaparecida hasta el momento. Además de las tres personas fallecidas, un perro que viajaba en el barco también murió en el hundimiento.

Por qué se suspendió la búsqueda y qué pasó después

Un día después del accidente, el 15 de julio, el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos (USCG) suspendió la búsqueda de los pasajeros desaparecidos. Para ese momento, los equipos de rescate ya habían rastreado más de 950 millas náuticas cuadradas sin encontrar a las personas que faltaban.

Barco de guardacostas rojo y blanco, moto acuática con dos personas, barco parcialmente hundido con techo rojo, y escombros flotando en el agua
Una lancha de paseo de tres pisos se hundió cerca de Alcatraz, en la bahía de San Francisco, durante un servicio memorial familiar con 20 personas a bordo (X)

“Suspender una búsqueda es una de las partes más difíciles de nuestro trabajo y expresamos nuestras condolencias a las familias de todos los involucrados”, declaró el capitán Jared S. Toczko del USCG en un comunicado citado por la agencia Associated Press.

El hallazgo del cuerpo de Carol se produjo más de diez días después de esa suspensión, lo que da cuenta de la dificultad de las operaciones en las aguas de la bahía.

Lo que se sabe del barco y las circunstancias del accidente

El Volare era una embarcación privada de tres niveles. El grupo a bordo eran familiares reunidos para asistir a un servicio memorial.

Las autoridades determinaron que una ola golpeó el casco y provocó el vuelco. La investigación sobre las causas exactas del hundimiento continúa a cargo de las autoridades locales y federales.

El caso sigue abierto mientras Jackie Boisa permanece sin ser localizada y la familia enfrenta la pérdida de tres de sus integrantes en un mismo día.

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