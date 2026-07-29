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El Senado confirma a Jay Clayton como nuevo director de inteligencia nacional de Estados Unidos

La nominación avanza por 51 a 47 con respaldo republicano y rechazo demócrata, tras semanas de tensión en la cúpula del espionaje y con un abogado de perfil clásico que llega desde una fiscalía clave

El Senado de Estados Unidos confirmó a Jay Clayton como director de inteligencia nacional con una votación de 51 a 47 dividida por líneas partidarias (REUTERS/Nathan Howard)
El Senado de Estados Unidos confirmó a Jay Clayton como director de inteligencia nacional con una votación de 51 a 47 dividida por líneas partidarias (REUTERS/Nathan Howard)
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El Senado de Estados Unidos confirmó este martes a Jay Clayton como nuevo director de inteligencia nacional con una votación de 51 a 47, un resultado que siguió estrictamente las líneas partidarias: todos los republicanos votaron a favor y todos los demócratas en contra. La designación pone fin a semanas de turbulencia en la cúpula del espionaje estadounidense y coloca en ese cargo a un abogado con un perfil más convencional que el de su antecesor interino.

Clayton llega al cargo desde la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, una de las oficinas judiciales más activas del país, donde supervisó casos de alto perfil como el proceso por narcotráfico contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro. Antes de esa función, presidió la Comisión de Bolsa y Valores —conocida por sus siglas en inglés, SEC— durante el primer mandato de Trump.

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Quién cubre el puesto y por qué había un interino

Clayton reemplaza a Bill Pulte, quien ocupaba el cargo de manera temporal desde junio. Pulte llegó a esa posición después de que Tulsi Gabbard, primera directora de inteligencia nacional de Trump en este segundo mandato, renunciara a principios de año.

Clayton reemplaza a Bill Pulte, quien ocupaba el cargo de director de inteligencia nacional de forma interina desde la renuncia de Tulsi Gabbard (REUTERS/Nathan Howard)
Clayton reemplaza a Bill Pulte, quien ocupaba el cargo de director de inteligencia nacional de forma interina desde la renuncia de Tulsi Gabbard (REUTERS/Nathan Howard)

El nombramiento de Pulte generó alarma en ambos partidos desde el primer día. Funcionario del área de vivienda sin ningún antecedente en inteligencia, su gestión al frente de la agencia incluyó una serie de acciones que encendieron las alarmas en Washington:

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  • Usó su cargo como regulador federal de vivienda para referir a posibles procesamientos a varios opositores políticos de Trump.
  • Supervisó múltiples rondas de despidos en la agencia.
  • Poco antes de que el Senado votara la confirmación de Clayton, publicó en X que la oficina ejecutaba “una quinta y casi final ronda de despidos, una reducción de personal de aproximadamente el 30% respecto a semanas atrás”.
  • Presidió la agencia cuando Trump desclasificó y divulgó información de inteligencia para respaldar afirmaciones falsas sobre las elecciones de 2020.

Frente a ese panorama, Trump anunció la nominación de Clayton como reemplazo en junio, y los senadores buscaron agilizar el proceso de confirmación.

La audiencia que le costó el apoyo bipartidista

La confirmación no fue sencilla. La audiencia del 15 de julio ante el Comité de Inteligencia del Senado dejó momentos que generaron incomodidad incluso entre quienes inicialmente veían a Clayton como una opción razonable.

Ante preguntas repetidas sobre si Trump perdió las elecciones de 2020, Clayton eludió una respuesta directa. Se limitó a decir que Biden había sido “certificado” como ganador. “No soy un negacionista electoral”, afirmó ante los senadores, aunque tampoco confirmó que el fraude electoral sea un problema real, pese a que múltiples estudios lo califican como un fenómeno extremadamente raro en Estados Unidos.

La oficina de Jay Clayton enfrentó cuestionamientos por citaciones judiciales contra periodistas de The New York Times en una causa sobre el avión presidencial regalado por Qatar (REUTERS/Evan Vucci)
La oficina de Jay Clayton enfrentó cuestionamientos por citaciones judiciales contra periodistas de The New York Times en una causa sobre el avión presidencial regalado por Qatar (REUTERS/Evan Vucci)

En una entrevista previa en CNBC, Clayton había insinuado que algo andaba mal con el proceso electoral. “Tuvimos un problema, un problema serio con la votación en América”, dijo en esa ocasión, con referencias al tiempo que California tarda en contar sus boletas. “En materia de integridad, estamos haciendo un trabajo absolutamente terrible, y el pueblo americano tiene razón en cuestionarlo”.

A esas declaraciones se sumó otra controversia: la oficina de Clayton emitió citaciones judiciales muy cuestionadas contra periodistas de The New York Times por sus reportajes sobre preocupaciones de seguridad en torno al avión presidencial —un regalo de Qatar—. El gobierno retiró esas citaciones de forma abrupta durante una audiencia judicial, después de que un juez federal presionara al abogado de la fiscalía sobre errores e irregularidades en los documentos.

La voz de la oposición demócrata

El senador Mark Warner, vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado, fue uno de los más explícitos tras la audiencia. Según informó BBC News, Warner dijo que salió de la comparecencia de Clayton con “serias reservas sobre si estaría dispuesto a resistir la presión política”. “Espero sinceramente que demuestre que esas preocupaciones son infundadas, porque la comunidad de inteligencia merece un liderazgo más estable del que ha recibido en los últimos meses”, agregó.

El senador demócrata por Oregón Ron Wyden fue más directo aún: calificó a Clayton de “no calificado” para el cargo y advirtió que actuaría como el “comodín de la conspiración electoral” del presidente, según consignó The Guardian.

Qué significa esto para la Ley FISA

Más allá de los debates sobre las elecciones, la confirmación de Clayton tiene implicancias concretas para una legislación de vigilancia que el gobierno de Trump busca renovar.

La Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera —conocida como FISA, por sus siglas en inglés— autoriza al gobierno a recopilar comunicaciones de ciudadanos extranjeros en el exterior sin necesidad de una orden judicial individual. Es una herramienta central para las agencias de inteligencia, pero su autorización venció y las negociaciones en el Congreso para renovarla llevan meses estancadas.

Trump había suspendido la primera comparecencia de Clayton ante el comité del Senado, en junio, precisamente como protesta por el vencimiento de esa ley. Ahora, con el nombramiento aprobado, el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, expresó su esperanza de que la designación reactive esas conversaciones.

“Espero que esto anime a mis colegas a dejar de bloquear la reautorización de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera”, declaró el lunes, un día antes de la votación, según BBC News.

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