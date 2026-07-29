Haaland convierte a Noruega en destino turístico viral con un 300% más de búsquedas en Google

El Mundial de fútbol impulsó a Noruega como destino turístico y elevó hasta un 300% las búsquedas de "Norway" en Google.

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El Mundial de fútbol convirtió a Noruega en uno de los destinos más buscados del planeta. Las búsquedas de la palabra “Norway” en inglés crecieron hasta un 300% en Google respecto al año anterior, según datos de Google Trends recogidos por Euronews, mientras que la plataforma Airbnb registró un incremento del 15% en las consultas de alojamiento en el país escandinavo entre el 11 de junio y el 12 de julio, en comparación con el mismo período de 2025.

El fenómeno no se circunscribió a un solo mercado. En Polonia, por ejemplo, las búsquedas del término “Noruega” treparon un 200% de forma interanual, y la media diaria de consultas de vuelos desde ese país hacia el destino nórdico fue un 32,3% superior a la del año previo, de acuerdo con un análisis de la plataforma Kiwi.com citado por la agencia de noticias. Los datos apuntan a un mismo origen: la visibilidad explosiva que adquirió la selección noruega y, sobre todo, su figura más reconocida, el delantero Erling Haaland.

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Haaland, el futbolista que más seguidores ganó en el torneo

La visibilidad de la selección noruega y de Erling Haaland explicó el aumento del interés global por Noruega.

Durante el Mundial, Erling Haaland se convirtió en el jugador con mayor crecimiento de seguidores en Instagram entre todos los participantes del torneo. El delantero del Manchester City sumó 31,9 millones de nuevos usuarios en esa red social a lo largo de la competición, según un análisis del Instituto de Seguimiento de Medios. Con ese salto, el noruego quedó posicionado como el cuarto futbolista activo más popular del mundo en redes sociales, detrás de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Kylian Mbappé, y ocupó el tercer lugar en número de interacciones generadas en Instagram durante el campeonato.

Los expertos atribuyen ese crecimiento a una estrategia de comunicación alejada de los estándares habituales. En lugar de publicaciones cuidadosamente producidas, Haaland optó por videos cortos grabados entre bastidores, escenas cotidianas del equipo y un tono de humor capaz de reírse de su propia imagen.

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En este contexto, Tomasz Lubieniecki, responsable del Departamento de Informes Mediáticos del Instituto de Seguimiento de Medios, lo explicó con precisión: “Un aumento de casi 32 millones de seguidores en tan poco tiempo es, sobre todo, efecto del sentido del humor y la naturalidad del noruego. Los internautas premian la viralidad orgánica, las escenas entre bastidores y la capacidad de reírse de uno mismo”, declaró el especialista en declaraciones recogidas por Euronews.

El “gesto del remo” y la identidad vikinga que conquistaron las redes

- crédito Tom Erling Bahus / Visit Norway

Más allá del rendimiento individual de sus jugadores, la selección noruega construyó una identidad colectiva que resultó magnética para los usuarios de internet. El elemento más viral fue el denominado “gesto del remo”: miles de aficionados realizaban en las tribunas un movimiento sincronizado que imitaba la acción de remar, sentados en fila unos detrás de otros. Los propios futbolistas se sumaron a la celebración, y los videos se propagaron rápidamente fuera de los estadios, hasta llegar a calles y medios de transporte público de distintas ciudades.

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A esa tendencia se sumó una identidad visual coherente de la selección. Los dorsales de las camisetas, inspirados en runas nórdicas, el predominio del rojo y las referencias constantes a la simbología vikinga edificaron un mensaje reconocible y consistente, que reforzó la imagen del equipo y del propio Haaland ante una audiencia global.

Del pico viral a las decisiones de viaje reales

Los miembros de la selección noruega de fútbol y su cuerpo técnico participan en un desfile en autobús descapotable por las calles para celebrar su actuación en el Mundial tras su regreso a Oslo, Noruega, el 13 de julio de 2026. REUTERS/Tom Little

El impacto no quedó limitado al terreno digital. Wikipedia también registró un aumento claro del interés por Noruega, con el mayor pico de tráfico el 11 de julio, fecha en que la selección disputó los cuartos de final del Mundial ante Inglaterra. Lubieniecki subrayó la trascendencia de ese dato: “Los picos en los buscadores y en Wikipedia tuvieron reflejo en los datos de negocio de Airbnb y en los análisis del mercado turístico polaco”, afirmó.

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Para los especialistas, el caso noruego ilustra cómo los grandes eventos deportivos trascienden el plano de la competición y se convierten en catalizadores de imagen para un país entero. La combinación de un protagonista auténtico, aficionados con rituales virales y una estética nacional reconocible generó un efecto que los datos del turismo ya comenzaron a cuantificar.