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Luisana Lopilato se transforma en “Pepita, la Pistolera” en el nuevo film de Lucía Puenzo

La actriz interpreta a Margarita Di Tullio en un thriller inspirado en una de las historias criminales más impactantes del país

Luisana Lopilato Pepita la Pistolera
Luisana Lopilato interpreta a Margarita Di Tullio en uno de los papeles más intensos de su carrera. (Crédito: Instagram: zeppelin.studio.latam)
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Después de varios años desarrollando el proyecto, la directora Lucía Puenzo llevará a la pantalla grande una de las historias más polémicas de la crónica policial argentina. “Pepita, la Pistolera”, protagonizada por Luisana Lopilato, llegará a los cines el 3 de septiembre con una propuesta que combina drama, thriller y reconstrucción histórica para revisitar la vida de Margarita Di Tullio, una mujer que pasó de convertirse en una figura marginal de la noche marplatense a transformarse en una leyenda popular.

Inspirada en hechos reales, la película evita el camino de la biografía tradicional para explorar el origen del mito. La historia transcurre durante el invierno de 1985 en Mar del Plata, donde una trabajadora sexual embarazada decide enfrentarse a las redes de explotación, la corrupción policial y el poder mafioso que dominaban la ciudad. A partir de ese momento comienza el ascenso de una mujer que terminaría siendo conocida como “Pepita, la Pistolera”.

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Cartel de cine rojo con Luisana Lopilato de cabello rubio, rostro con lágrimas en primer plano, título Pepita La Pistolera y fila de ocho mujeres con sus nombres
La película llegará a los cines el próximo 3 de septiembre. (Buena Vista Internacional)

La película encuentra en Luisana Lopilato uno de los desafíos más importantes de su carrera. Alejada de los personajes que marcaron gran parte de su trayectoria, la actriz asume un rol oscuro, complejo y cargado de matices. Además de protagonizar la historia, también debuta como productora ejecutiva, un paso que marca una nueva etapa profesional.

“Interpretar la historia de Pepita es un deseo en el que vengo trabajando desde hace varios años”, explicó Lopilato al anunciar el proyecto. La actriz también destacó la posibilidad de trabajar junto a Lucía Puenzo, una de las realizadoras argentinas con mayor reconocimiento internacional.

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Mujer rubia apunta una escopeta. Fondo de pared de madera con un caballito de mar y otros objetos decorativos. Interruptor de luz en la pared
La historia explora el origen del mito de Pepita La Pistolera. (Buena Vista Internacional)

Para Puenzo, la película representa el regreso al cine argentino con un relato donde las fronteras entre heroína y criminal se vuelven deliberadamente difusas. La directora, responsable de títulos como XXY, El niño pez y Wakolda, vuelve a interesarse por personajes femeninos que desafían los mandatos sociales y las estructuras de poder.

El guion, escrito por la propia Puenzo junto a Andrés Gelós y Tatiana Mereñuk, reconstruye una época atravesada por la violencia institucional y el funcionamiento clandestino de las redes de prostitución. Sin embargo, la película no se limita a narrar un caso policial. También explora las decisiones morales de una mujer que buscó proteger a otras víctimas dentro de un universo dominado por hombres.

Luisana Lopilato Pepita la Pistolera
El elenco incluye a Alberto Ajaka, Charo López, Marcelo Subiotto y Camila Peralta. (Crédito: Instagram: zeppelin.studio.latam)

El elenco reúne a algunas de las figuras más destacadas del cine y el teatro argentino. Claudio Tolcachir, Alberto Ajaka, Charo López, Marcelo Subiotto, Camila Peralta, Esteban Bigliardi y Gustavo Bassani acompañan a Lopilato en una producción que apuesta por una reconstrucción realista del Mar del Plata de mediados de los años ochenta.

Detrás del proyecto también existe una de las alianzas de producción más importantes del cine argentino reciente. La película reúne a Zeppelin Studios, Historias Cinematográficas, Pampa Films, Life Is One y The Remake, en un modelo de coproducción que refleja la transformación que atraviesa actualmente la industria audiovisual.

Luisana Lopilato Pepita la Pistolera
El film reconstruye la Mar del Plata de 1985 en plena expansión del crimen organizado.(Crédito: Instagram: zeppelin.studio.latam)

Lucas Jinkis, uno de los productores, definió esta nueva etapa como “la era del CO”: coproducción, colaboración y cofinanciación. Una estrategia que busca potenciar proyectos de gran escala capaces de recorrer primero las salas de cine y luego las plataformas de streaming.

La figura de Margarita Di Tullio continúa despertando interés más de cuatro décadas después de haber ocupado las portadas de los diarios. En 1985 fue juzgada por matar a tres hombres que ingresaron armados a su vivienda. La Justicia consideró que actuó en legítima defensa y la absolvió, aunque aquel episodio apenas fue el comienzo de una historia marcada por la controversia.

Luisana Lopilato Pepita la Pistolera
Claudio Tolcachir integra el destacado elenco de la producción. (Crédito: Instagram: zeppelin.studio.latam)

Durante años también fue señalada por su presunta participación en otros casos resonantes, entre ellos la investigación por el crimen del fotógrafo José Luis Cabezas y distintas causas vinculadas a corrupción judicial. Esa mezcla de realidad, rumores y leyenda terminó convirtiéndola en uno de los personajes más enigmáticos del imaginario criminal argentino.

Más que reconstruir una sucesión de hechos policiales, Pepita, la Pistolera propone revisar el contexto que permitió el nacimiento de ese mito. En tiempos donde el cine vuelve a interesarse por personajes femeninos complejos, ambiguos y contradictorios, la nueva película de Lucía Puenzo busca ofrecer una mirada que trascienda el expediente judicial para preguntarse qué ocurre cuando una mujer decide desafiar las reglas de un sistema construido para mantenerla al margen.

Margarita di Tullio - Pepita la Pistolera portada
Una imagen de la verdadera Margarita Di Tullio. Pepita, la Pistolera combina thriller, drama e historia real en una de las apuestas cinematográficas del año.

Con una protagonista decidida a romper sus propios límites y una directora acostumbrada a explorar las zonas grises del comportamiento humano, Pepita, la Pistolera se perfila como una de las producciones argentinas más esperadas del segundo semestre.

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