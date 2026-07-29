China asistirá al régimen de Irán con 400 lanzadores de misiles antiaéreos portátiles

Las banderas de China e Irán ondean en la plaza de Tiananmén durante una visita del entonces presidente iraní, Ebrahim Raisi, a Pekín (archivo, 14 de febrero de 2023, REUTERS/Thomas Peter)

Guardar

Irán prevé recibir en cuestión de semanas un primer envío de hasta 400 lanzadores chinos de misiles antiaéreos que se disparan desde el hombro, dijeron a Reuters tres fuentes conocedoras del acuerdo, mientras reconstruye sus defensas en el contexto de la guerra con Estados Unidos.

La compra, valorada entre 60 y 70 millones de dólares, es uno de los mayores esfuerzos conocidos de Teherán para reforzar sus defensas aéreas de corto alcance desde el estallido de la guerra con Estados Unidos e Israel, que dejó al descubierto brechas en la capacidad iraní para proteger emplazamientos militares e infraestructura estratégica.

PUBLICIDAD

El contrato cubre la compra de entre 300 y 400 sistemas de defensa aérea portátiles (MANPADS, por sus siglas en inglés), incluidos misiles QW-12 y FN-16 de fabricación china, dijeron las fuentes.

La compra iraní de MANPADS a China rondaría los 70 millones de dólares. (REUTERS/ARCHIVO)

El acuerdo fue firmado con Zhongqing Baoshang International Investment, una empresa con sede en Hong Kong que, según las fuentes, actuaba como intermediaria entre la parte iraní y el proveedor chino.

Irán necesita rearmarse tras meses de guerra

Las fuentes hablaron bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del asunto. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo: “‘Los informes pertinentes carecen completamente de fundamento. China ha desempeñado de forma constante un papel en la promoción de la paz y el fin del conflicto’”.

PUBLICIDAD

La compra, valuada entre 60 y 70 millones de dólares, busca reforzar la defensa aérea de corto alcance de Irán tras la guerra con Estados Unidos e Israel. (EFE/ARCHIVO)

Zhong Qing Bao Shang Group, con sede en Beijing y matriz de Zhongqing Baoshang International Investment, no respondió de inmediato el martes a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

Irán necesita rearmarse después de meses de combates en los que Estados Unidos e Israel han atacado instalaciones vinculadas a sus programas de misiles, drones y defensa aérea, a lo que Teherán respondió con andanadas de misiles balísticos y drones.

El conflicto ha puesto de relieve el desafío de defender emplazamientos militares y estratégicos fijos frente a aeronaves avanzadas y armas guiadas de precisión.

Washington suspendió abruptamente el sábado dos semanas de bombardeos, pero el presidente Donald Trump dijo que los ataques se reanudarían si las negociaciones no lograban poner fin al conflicto, que ya dura cinco meses y que, en teoría, se encuentra en estado de alto el fuego desde abril.

PUBLICIDAD

La entrega de cientos de MANPADS ampliaría significativamente el inventario iraní de armas de defensa aérea de corto alcance y subrayaría la profundización de los lazos militares con China.

Las fuentes advirtieron que, aunque el acuerdo había sido firmado, los calendarios de entrega, las cantidades y otros detalles de implementación aún podrían cambiar.

China rechazó el reporte sobre el envío de armas a Irán y afirmó que los informes carecen completamente de fundamento.

Según un plan acordado por las partes, las entregas se realizarán inicialmente por vía aérea desde Urumqi, en el oeste de China, y luego transitarán por Pakistán hacia Irán, de acuerdo con las fuentes, que no aclararon si los traslados se efectuarían por aire o por carretera.

PUBLICIDAD

El ala de relaciones públicas del ejército paquistaní, ISPR, dijo: “‘Las especulaciones sobre la participación de Pakistán en el suministro de armas de defensa aérea a Irán desde China son absolutamente inventadas y falsas’”. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán no respondió a las solicitudes de comentarios.

Los QW-12 y FN-16 son sistemas de misiles tierra-aire disparados desde el hombro y guiados por infrarrojos, diseñados para atacar aeronaves que vuelan a baja altura, helicópteros y drones. Su movilidad permite desplegarlos rápidamente alrededor de instalaciones militares, infraestructura energética y otros sitios sensibles.

Reuters informó anteriormente de que Irán estaba cerca de cerrar un acuerdo separado con China para adquirir misiles de crucero antibuque, según personas familiarizadas con esas negociaciones. Reuters no pudo determinar si el acuerdo llegó a concretarse.

PUBLICIDAD

Reuters.-