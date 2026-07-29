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Johnny Depp se presenta en la Comic-Con como Scrooge y reafirma su regreso a Hollywood tras 7 años de espera

El intérprete sorprendió caracterizado con sombrero de copa y bastón fuera del centro de convenciones de San Diego, en una visita inesperada que su entorno describió como “revitalizadora”

El actor vuelve a la pantalla grande tras años de ausencia con una versión renovada del clásico navideño (Paramount)
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Johnny Depp vuelve al centro de la escena de Hollywood con Ebenezer, una versión gótica de la obra de Charles Dickens que llegará a los cines el 13 de noviembre.

El proyecto marca el regreso del actor a las grandes producciones tras varios años, y según una fuente citada por PEOPLE, “fue una oportunidad única en la vida” para Depp, que interpreta a Ebenezer Scrooge en esta nueva adaptación dirigida por Ti West.

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Un papel que desafía y entusiasma

Depp, de 63 años, encarna al célebre Scrooge en una producción que reúne a figuras como Andrea Riseborough, Tramell Tillman, Ian McKellen y Rupert Grint. Esta apuesta por un reparto de reconocidos talentos acompaña la ambición artística de la propuesta.

Ebenezer: Los fantasmas de Navidad (Captura de tráiler oficial)
Depp lidera un elenco internacional en una producción que explora nuevos matices del personaje de Scrooge (Captura de tráiler oficial)

“Está muy ilusionado con el rodaje de Ebenezer. Es un proyecto muy especial para él”, señalan desde el entorno del actor.

La oportunidad de interpretar un personaje emblemático de la literatura británica y de regresar al primer plano de la industria han sido factores clave en el entusiasmo que muestra Depp durante el rodaje.

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La visión de Ti West y el enfoque gótico del filme le ofrecen nuevas herramientas para profundizar en su caracterización.

El rodaje y la conexión con el trabajo

09/11/2024 El actor y director Johnny Depp durante la rueda de prensa de la película 'Modì' a 9 de noviembre de 2024, en Sevilla, Andalucía (España). EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS
El actor encuentra en el rodaje en exteriores y en el equipo creativo un renovado impulso profesional (EUROPA PRESS)

Según una fuente cercana, Depp está “realmente bien”. La misma persona destaca que “le encanta rodar en exteriores y ha estado muy concentrado en su trabajo”, lo que se refleja en la energía que transmite al equipo de producción. El actor ha encontrado en este proceso una renovada motivación profesional y personal.

Esta concentración en el trabajo se complementa con una apertura a las actividades de promoción y el contacto con el público. La dinámica de filmar fuera del estudio ha permitido a Depp redescubrir aspectos de su oficio que valora especialmente, potenciando su entrega en cada jornada de grabación.

Un reencuentro especial con los fans

Johnny Depp en la Comic-Con 2026
La aparición de Depp en la Comic-Con de San Diego reafirma su vínculo con el público y su entusiasmo por los personajes icónicos (AFP)

El 23 de julio, Depp sorprendió en la Comic-Con de San Diego al aparecer caracterizado como Scrooge fuera del centro de convenciones. Un video difundido por Entertainment Weekly mostró al intérprete con el icónico sombrero de copa y bastón, rodeado de seguidores que celebraron la inesperada visita.

“Se lo pasó en grande”, relata una fuente sobre la experiencia de Depp en la convención. “Ha vuelto a interpretar un personaje, algo que le encanta. Realmente cobra vida cuando se mete en esos personajes; los lleva en la sangre”.

La respuesta del público y la energía recibida en ese encuentro resultaron decisivas en su ánimo. Según la misma fuente, aparecer en la Comic-Con como un personaje icónico “fue revitalizador para él”.

Una pausa forzada y el regreso al cine

Johnny Depp
El regreso de Depp se produce tras un periodo marcado por litigios y su alejamiento de franquicias emblemáticas (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Ebenezer es la primera película de un gran estudio en la que participa Depp en siete años. Aunque el actor siente que “en realidad nunca se ha ido”, su carrera en Hollywood se vio interrumpida tras el juicio por difamación contra su exesposa Amber Heard.

El proceso legal concluyó en junio de 2022, con un veredicto que declaró a Heard culpable de los tres cargos de difamación. Tras las apelaciones, ambos llegaron a un acuerdo por el que Heard pagaría a Depp un millón de dólares, suma que él anunció que donaría a organizaciones benéficas.

Durante ese período, Depp fue apartado de franquicias como Animales Fantásticos y de una posible secuela de Piratas del Caribe. El actor, que negó las acusaciones en su contra, recibió más de 10 millones de dólares en la demanda por difamación, mientras que Heard fue indemnizada con 2 millones de dólares en una contrademanda.

Nuevos proyectos y otra etapa profesional

Johnny Depp
El futuro de Depp incluye nuevos proyectos cinematográficos y el inicio de una etapa marcada por el reencuentro con su oficio

Tras superar la etapa judicial, Depp recupera su lugar en grandes producciones. Entre sus próximos trabajos figura Day Drinker, un thriller de acción junto a Penélope Cruz, que tiene previsto su estreno para 2027.

El entorno del actor destaca que está “feliz” y “comenzando una nueva etapa”, impulsado por el vínculo renovado con sus seguidores y el desafío profesional que representa Ebenezer.

El estreno de la película, previsto para el 13 de noviembre, marca el inicio de un ciclo distinto para Johnny Depp. La experiencia reciente y los desafíos asumidos lo colocan nuevamente en el centro del cine internacional, con la convicción de que interpretar a figuras como Scrooge le permite reconectar con aquello que más disfruta de su profesión.

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