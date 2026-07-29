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EEUU suavizó los controles a los bancos para facilitar las transacciones con Venezuela tras los terremotos

La medida anunciada desde el Departamento del Tesoro no es un levantamiento de sanciones, sino que busca facilitar las operaciones de envío de ayuda que pueden verse obstaculizadas por los bancos estadounidenses por precaución

Fotografía que muestra escombros de edificios afectados por los terremotos del pasado 24 de junio en Catia La Mar, Venezuela (EFE/Ronald Peña R)
Fotografía que muestra escombros de edificios afectados por los terremotos del pasado 24 de junio en Catia La Mar, Venezuela (EFE/Ronald Peña R)
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Estados Unidos anunció este martes la flexibilización temporal de los controles bancarios en las transacciones con Venezuela para contribuir a su recuperación económica tras los devastadores sismos del mes pasado.

La medida anunciada desde el Departamento del Tesoro no es un levantamiento de sanciones, sino que busca facilitar las operaciones de envío de ayuda que pueden verse obstaculizadas por los bancos estadounidenses por precaución.

Aunque Estados Unidos ha ido levantando buena parte de las sanciones contra Venezuela tras derrocar al ex dictador Nicolás Maduro, subsisten obstáculos como la Ley de Secreto Bancario (BSA) y otras disposiciones de lucha contra el lavado de dinero.

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La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) no adoptará medidas, “incluidos señalamientos de infracción de la ley”, contra instituciones financieras estadounidenses que deban prestar un servicio financiero autorizado cuyo destinatario esté en Venezuela, señaló este organismo del Tesoro.

El FinCEN aclara que las entidades financieras deberán hacer “esfuerzos razonables” para evitar transacciones ilegales.

Las entidades bancarias deben seguir cumpliendo con las sanciones aún en vigor, precisó el comunicado.

Esta suavización de las reglas bancarias se mantendrá en vigor hasta el 29 de enero de 2027.

El último balance oficial de los dos potentes sismos que devastaron amplias zonas de Venezuela el pasado 24 de junio es de 5.546 fallecidos.

Personas realizan labores en una zona afectada por los terremotos en La Guaira (EFE/Ronald Peña R)
Personas realizan labores en una zona afectada por los terremotos en La Guaira (EFE/Ronald Peña R)

Delcy Rodríguez anunció créditos subsidiados

Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que la banca pública y privada otorgará créditos para la compra de viviendas a las personas que perdieron sus hogares por los terremotos. Las viviendas de hasta 70.000 dólares recibirán un subsidio estatal del 80%, mientras que el 20% restante será financiado a 25 años mediante un crédito para los afectados.

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A su vez, detalló que para los inmuebles valorados entre 70.000 y 100.000 dólares, el Estado subsidiará el 50% y el resto también se pagará en cuotas a 25 años.

Ya está lista la banca, tanto pública como privada, para dar créditos de compra de vivienda en el mercado secundario”, informó Rodríguez.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (Europa Press)
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (Europa Press)

“Estaremos muy atentos y vigilantes de los precios en el mercado inmobiliario. En esta circunstancia no hay espacio alguno para la especulación”, advirtió la funcionaria.

Rodríguez aseguró que quienes perdieron sus apartamentos conservarán sus derechos sobre el terreno y contarán con apoyo estatal para la reconstrucción. “He solicitado al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el establecimiento de una jurisdicción especial que atienda los asuntos civiles vinculados con la propiedad y la identidad de las personas”, precisó.

El Banco Mundial estimó el jueves pasado en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos causados por los terremotos y advirtió que una reconstrucción lenta podría limitar la recuperación económica de Venezuela durante la próxima década.

(Con información de AFP y EFE)

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