Confirman la sexta muerte por el brote de legionelosis en Nueva York y los casos ya suman 90

El brote de legionelosis en el Upper East Side de Manhattan dejó seis muertos y 90 casos positivos, según el Departamento de Salud de Nueva York

Guardar

El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York confirmó este martes la sexta muerte vinculada al brote de legionelosis en el Upper East Side de Manhattan. Esta actualización eleva a 90 el total de casos positivos desde que comenzó el brote en los barrios de Carnegie Hill y Yorkville.

La cifra convierte a este brote en uno de los más graves que ha enfrentado la ciudad en años recientes, aunque las autoridades sanitarias subrayaron que no se han registrado nuevos diagnósticos desde el 17 de julio.

PUBLICIDAD

Qué dicen los números oficiales

De las 90 personas contagiadas, 6 permanecen hospitalizadas, 65 ya recibieron el alta y 13 nunca requirieron internación. Las 6 muertes confirmadas se suman a un panorama que, según el Departamento de Salud, tiende hacia la estabilización.

“Confiamos en que se ha eliminado la fuente de la bacteria Legionella”, declaró el departamento este martes, según informó ABC News. La afirmación llega días después de que el alcalde Zohran Mamdani anunciara a principios de semana que el brote había concluido y que la bacteria había sido erradicada, de acuerdo con Telemundo 47.

PUBLICIDAD

Las torres de refrigeración en el centro de la investigación

El Departamento de Salud analizó 183 torres de refrigeración en 160 edificios del Upper East Side. En las pruebas iniciales por PCR, 77 torres ubicadas en 75 edificios arrojaron presencia de Legionella.

Los cultivos posteriores confirmaron bacteria viva en 59 torres de 58 edificios, y todas fueron limpiadas y desinfectadas. Las otras 106 torres dieron negativo en las pruebas de cultivo, con algunos resultados aún pendientes.

PUBLICIDAD

El Departamento de Salud analizó 183 torres de refrigeración en 160 edificios del Upper East Side por la presencia de la bacteria Legionella (ABC7)

Que un edificio figure en la lista de positivos no implica que sea el origen del brote. El departamento aclaró que la investigación para determinar cuál o cuáles torres causaron los contagios puede extenderse por semanas más.

Qué es la legionelosis y cómo se contrae

La legionelosis es una forma grave de neumonía causada por la bacteria Legionella, que prolifera en agua caliente. La infección ocurre cuando una persona inhala vapor o pequeñas gotas de agua contaminada con la bacteria, no al beberla ni al cocinar con ella.

PUBLICIDAD

La enfermedad no se transmite de persona a persona. Tampoco se contrae a través del aire frío de los aires acondicionados domésticos. La bacteria puede encontrarse en torres de refrigeración, jacuzzis, duchas, calentadores de agua y sistemas de plomería de edificios, según el Departamento de Salud de Nueva York.

La legionelosis es una forma grave de neumonía causada por la bacteria Legionella y se contrae al inhalar vapor o gotas de agua contaminada (ABC7)

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) registraron en 2018 el pico de prevalencia de la enfermedad en Estados Unidos: 3,04 casos por cada 100.000 habitantes. Los casos bajaron durante el primer año de la pandemia de COVID-19 y volvieron a subir en 2021, según reportó ABC News.

PUBLICIDAD

Síntomas y quiénes corren mayor riesgo

Los síntomas de la legionelosis pueden aparecer entre 2 y 10 días después de la exposición e incluyen:

Fiebre y escalofríos.

Dolores musculares y de cabeza.

Tos y dificultad para respirar.

Fatiga y pérdida de apetito.

Confusión o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes se recupera con antibióticos, hay grupos con mayor probabilidad de desarrollar complicaciones graves:

Personas de 50 años o más.

Fumadores o usuarios de vaporizadores.

Quienes padecen enfermedades crónicas del corazón, los pulmones, los riñones o el hígado, o diabetes.

Personas con el sistema inmunitario debilitado por una enfermedad o medicamento.

Qué deben hacer los residentes del Upper East Side

Los residentes de los códigos postales 10028, 10128 y 10075 pueden continuar con sus rutinas sin restricciones: beber agua del grifo, ducharse, cocinar y usar el aire acondicionado en sus hogares, según el Departamento de Salud.

PUBLICIDAD

Cualquier persona que haya vivido, trabajado o visitado esa zona desde finales de junio y presente síntomas similares a los de la gripe debe consultar a un médico de inmediato e informarle sobre la posibilidad de una infección por Legionella.

Para quienes necesiten orientación médica, NYC Health + Hospitals ofrece atención sin importar el estatus migratorio ni el tipo de cobertura de salud. También es posible llamar al 311 o al 844-NYC-4NYC (844-692-4692).

PUBLICIDAD