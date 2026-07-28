El río Colorado está al borde del colapso y el oeste de Estados Unidos no tiene acuerdo para frenarlo

El río Colorado llevó en julio de 2026 a los lagos Mead y Powell a su nivel de almacenamiento combinado más bajo desde 1957 (REUTERS)

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El río Colorado llegó en julio de 2026 a un punto sin precedentes: los lagos Mead y Powell, los dos embalses más grandes de Estados Unidos, registraron juntos su nivel de almacenamiento más bajo desde 1957, antes incluso de que Lake Powell existiera como tal. El sistema abastece de agua a 40 millones de personas en siete estados del oeste del país y riega más de 2 millones de hectáreas (5 millones de acres) de tierras agrícolas.

El lago Powell estaba al 23% de su capacidad el 12 de julio, y el lago Mead, al 27%. Juntos, esos dos embalses concentran casi el 60% de toda el agua almacenada en la cuenca del río Colorado, una arteria de 2.250 kilómetros (1.400 millas) que nace en las Montañas Rocosas y desciende hasta el Golfo de California. El récord anterior al de este mes lo había establecido marzo de 2023.

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Jack Schmidt, director del Centro de Estudios del Río Colorado de la Universidad Estatal de Utah (USU) y autor principal de un nuevo análisis sobre el almacenamiento récord, describió la situación con una analogía, en diálogo con Arizona Daily Star: “La cantidad de agua que nos queda en la bañera se puede corregir aumentando el flujo que sale del grifo o cerrando el desagüe. No podemos aumentar lo que sale del grifo. Tenemos que reducir el flujo por el desagüe”.

Los embalses Mead y Powell abastecen de agua a 40 millones de personas y riegan más de 2 millones de hectáreas en el oeste de Estados Unidos (REUTERS)

Qué explica el desplome de los niveles

La cuenca del río Colorado acumula más de dos décadas de declive sostenido. La demanda de agua creció junto con la población del suroeste de Estados Unidos, mientras el cambio climático trajo inviernos más cálidos y secos, con menos nieve acumulada en las montañas. El 95% de la cuenca se encuentra actualmente en condiciones de sequía.

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El invierno de 2025-2026 agravó ese panorama. El oeste del país atravesó uno de los períodos más secos y cálidos en décadas, lo que dejó un manto de nieve muy por debajo de lo normal. La nieve actúa como una reserva natural de agua: se acumula en altura durante el invierno y se derrite en primavera para alimentar los ríos y embalses.

Sin ese aporte, Mead y Powell perdieron entre 1.850 y 1.970 hectáreas-metro (15.000 y 16.000 acres-pie) de agua por día durante cuatro de los últimos cinco meses, según el análisis de la USU. Esa cifra, en otras mediciones equivale a unos 18.500 y 19.700 millones de litros diarios.

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El flujo del río hacia Powell entre abril y julio fue el segundo más bajo en toda la historia registrada, de acuerdo con el Centro de Pronósticos de la Cuenca del Río Colorado (CBRFC) del gobierno federal.

El lago Powell cayó al 23% de su capacidad y el lago Mead al 27%, en un sistema que concentra casi el 60% del agua almacenada en la cuenca del río Colorado (REUTERS)

Los riesgos concretos para el agua y la electricidad

“Los bajos niveles de los embalses son una señal dramática de que el sistema está en riesgo de colapsar, lo que significa niveles tan bajos que el agua no puede ser distribuida desde ellos", advirtió Sarah Porter, directora del Centro de Política del Agua Kyl de la Universidad Estatal de Arizona (ASU), en declaraciones a CNN.

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El lago Powell enfrenta, además, un riesgo energético directo. Si el nivel del embalse desciende otros 10 metros (33 pies) desde los niveles actuales, la represa Glen Canyon Dam perderá capacidad de generar electricidad hidroeléctrica, lo que también interrumpiría el flujo de agua hacia el río aguas abajo. Un informe publicado en julio por la Oficina de Recuperación de Recursos (Bureau of Reclamation) advirtió que Powell podría alcanzar ese umbral mínimo en la primavera de 2027.

La Oficina emitió un comunicado en el que reconoció que el reporte “pone de relieve la vulnerabilidad continua del sistema del Río Colorado y refuerza la necesidad urgente de directrices y procedimientos actualizados“.

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El estancamiento político entre los siete estados

El río Colorado está distribuido por ley entre siete estados desde el Pacto del Río Colorado de 1922. Ese acuerdo asigna 9.250 millones de metros cúbicos (7,5 millones de acres-pie) anuales a los estados de la cuenca alta —Colorado, Nuevo México, Utah y Wyoming— y la misma cantidad a los de la cuenca baja: California, Arizona y Nevada.

Las negociaciones para repartir recortes en el consumo llevan años sin resolverse. El gobierno federal impuso un plazo para febrero de 2026, pero los estados no llegaron a ningún acuerdo. La cuenca baja ofreció reducir su uso en unos 1.970 millones de metros cúbicos (1,6 millones de acres-pie) por año durante dos años, pero las autoridades federales evalúan cortes de casi el doble de esa cifra.

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Kelly Shannon McNeill, directora ejecutiva de LA Waterkeeper, señaló ante CBS News que California y los demás estados de la cuenca baja redujeron su consumo del río en casi un 20% desde 2015. Los estados de la cuenca alta, en cambio, “fueron en la dirección opuesta” y en el último año incrementaron su uso. “Se trata realmente de voluntad política”, afirmó.

Expertos advirtieron que los bajos niveles de los embalses del río Colorado ponen en riesgo la distribución de agua y acercan al sistema a un posible colapso (REUTERS)

Respuesta federal y perspectivas

El pasado 15 de julio, el secretario del Interior Doug Burgum convocó una reunión virtual con los gobernadores de los siete estados afectados. En un comunicado posterior, elogió su “liderazgo y compromiso para encontrar soluciones” y anunció que la administración permanece enfocada en establecer un nuevo marco operativo. La Oficina de Recuperación publicará nuevas directrices operativas en las próximas semanas.

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Existe cierta expectativa en torno a que el fenómeno de “El Niño” pueda traer más lluvias y nieve al suroeste durante el otoño e invierno próximos, lo que aliviaría parcialmente la presión sobre los embalses.

De igual manera, los expertos desestiman la última posibilidad como salida definitiva. “Incluso una nevada récord este invierno no será suficiente para sacarnos de la zona de peligro”, manifestó Porter en declaraciones a la CNN.

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Schmidt advirtió que cada día desde ahora hasta la primavera de 2027 se establecerá un nuevo mínimo histórico en el almacenamiento combinado de Mead y Powell, y subrayó que la solución pasa por grandes inversiones en eficiencia del uso agrícola del agua y por adaptar los cultivos a las condiciones reales de cada región.