La policía recuperó un “arma fantasma” tras el tiroteo en Seattle y busca a un tercer sospechoso

La policía recuperó un arma fantasma tras el tiroteo en Seattle durante el festival Bite of Seattle y busca a un tercer sospechoso (REUTERS/Jason Redmond)

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En el centro de Seattle, un tiroteo durante el festival gastronómico Bite of Seattle desembocó en uno de los episodios más graves de violencia armada recientes en la ciudad. Tras la tragedia, la policía local logró recuperar un arma de fuego sin número de serie y mantiene activa la búsqueda de un tercer sospechoso cuya identidad aún no ha sido revelada.

El incidente se produjo poco después de las 18 del domingo, en las inmediaciones de la reconocida Space Needle, donde cientos de personas disfrutaban del festival. El tiroteo dejó como saldo tres muertos y al menos cuatro heridos, incluidos un niño pequeño y una persona que, tras recibir atención médica por una herida de bala, se marchó del hospital sin identificarse ante las autoridades.

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Las primeras investigaciones apuntan a que la violencia estuvo vinculada a actividades de pandillas, aunque la policía continúa revisando pruebas digitales y videos de vigilancia para esclarecer los hechos y ubicar a otros posibles implicados.

Recuperación de un “arma fantasma” y búsqueda de un tercer sospechoso

El principal sospechoso del tiroteo en Seattle es un adolescente de 15 años que quedó bajo custodia por agresión y posesión de armas de fuego (AP)

Tras el tiroteo, la policía recuperó un arma de fuego indetectable, comúnmente conocida como "arma fantasma", en posesión de un adolescente de 15 años, uno de los principales sospechosos y actualmente bajo custodia policial. Las “armas fantasma” se caracterizan por poder ensamblarse en casa con piezas compradas por internet. Como no requieren verificación de antecedentes y carecen de número de serie, resulta muy difícil rastrearlas.

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La investigación policial, liderada por el jefe Shon Barnes, se centra en identificar a un tercer sospechoso y en entrevistar a la persona herida que acudió voluntariamente a un hospital local tras el suceso, pero que se retiró poco después de recibir tratamiento por heridas de bala. Según las autoridades, desde el domingo por la noche se han recibido más de 80 llamadas con información potencialmente relevante para el caso, lo que ha permitido avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido.

Detalles sobre las armas recuperadas y su relación con el tiroteo

La primera era una pistola de polímero de 9 mm de la marca Polymer80, una empresa que fue líder en la fabricación de piezas para “armas fantasma” y que quebró en 2024 tras el endurecimiento de las regulaciones. Estaba equipada con un cargador extendido para 33 cartuchos, de los cuales 19 permanecían sin disparar cuando fue recuperada.

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La segunda arma, una pistola de 9 mm con un cargador estándar de siete cartuchos, aparentemente no fue empleada durante el tiroteo.

Posteriormente, cuando se permitió el acceso a los vendedores de comida para limpiar la zona, se encontró una tercera: una Glock Modelo 45 de 9 mm con selector de disparo automático y un cargador de 40 balas, de las cuales 21 seguían cargadas. En total, los investigadores recogieron 14 casquillos de bala de dos calibres diferentes y ninguna de las armas había sido reportada como robada.

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Las autoridades creen que al menos dos fueron disparadas durante el tiroteo, y que la Glock automática habría sido una de las utilizadas para causar las muertes y heridas.

Perfil y situación legal de los sospechosos implicados

El principal sospechoso es un joven de 15 años, detenido en el lugar y actualmente bajo investigación por cargos de agresión y posesión de armas de fuego. Permanece en un centro de menores a la espera de nuevas audiencias judiciales. Su defensa ha declinado hacer comentarios públicos sobre el caso.

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Otro de los implicados, Junior Cee Niko Semo, de 19 años, falleció en el lugar a causa de múltiples heridas de bala. Según los reportes policiales, existe al menos un tercer sospechoso aún no identificado, lo que ha motivado un despliegue de recursos para ubicarlo y tomarle declaración.

El proceso judicial sigue en curso y la fiscalía del condado de King espera recibir el caso formalmente para decidir los cargos a presentar.

Las víctimas y los heridos del tiroteo

Las víctimas fatales del tiroteo en Seattle fueron Carlos Israel Sánchez Villalba, Ashley Whitehead y Junior Cee Niko Semo, según el médico forense del condado de King

Las tres personas fallecidas fueron identificadas por la oficina del médico forense del condado de King como Carlos Israel Sánchez Villalba (44 años), Ashley Whitehead (56 años) y el propio Semo. Villalba, esposo y padre de tres hijos, era conocido por su generosidad y murió de un disparo en el torso. Whitehead, originaria de Alabama, había llegado a Washington un año antes y asistía al festival con una de sus hijas adultas cuando recibió el disparo fatal en la pelvis.

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Entre los heridos se encuentran un niño de 2 años, dos hombres de 23 y 27 años y una mujer de 39 años, quienes recibieron el alta médica. Una octava persona, cuya identidad permanece desconocida, también fue atendida por una herida de bala, pero abandonó el hospital antes de poder ser interrogada por los investigadores.

Características y problemática de las “armas fantasma” en Estados Unidos

Las armas fantasma en Estados Unidos siguen siendo un desafío para las autoridades pese a la norma federal que exige número de serie y control de antecedentes (REUTERS/Jason Redmond)

Las “armas fantasma”, fabricadas de forma casera y sin número de serie, representan un desafío creciente para las fuerzas del orden en Estados Unidos.

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Su facilidad de adquisición y ensamblaje, sin necesidad de controles ni registros, ha llevado a que se usen en delitos violentos en distintas ciudades del país. En 2025, el Tribunal Supremo ratificó una norma federal que obliga a tratar los kits de armas como armas convencionales: deben llevar número de serie, los compradores deben pasar controles de antecedentes y ser mayores de 21 años.

Pese a estas restricciones, los agentes continúan hallando armas fantasma en escenas de crímenes, como ocurrió en Seattle, lo que evidencia las dificultades para regular su circulación efectiva.

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Reacciones de la comunidad y homenajes a las víctimas

Tras el tiroteo, la comunidad de Seattle manifestó su dolor y solidaridad con las víctimas. El lunes por la noche se organizó una vigilia en el centro de la ciudad, donde decenas de personas encendieron velas y guardaron un minuto de silencio en honor a los fallecidos.

Entre los asistentes, Michelle Whitehead, prima de Ashley, portaba un cartel con el mensaje “Whitehead Fuerte” y recordó a su familiar como una persona de espíritu libre y gran sentido del humor. Flores y mensajes de apoyo se acumularon en el lugar del ataque, reflejo del impacto profundo que la violencia armada deja en el tejido social local.