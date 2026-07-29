Estados Unidos
Agregar Infobae enGoogle

Un hombre apuntó con una pistola a dos adolescentes tras un choque en Iowa y la policía lo detuvo en segundos

Las grabaciones de un testigo registraron el momento en que Bradley Ratkovich depuso su arma ante los agentes en una intersección de Des Moines, donde minutos antes amenazó con disparar a los jóvenes

La Policía de Des Moines detuvo a Bradley Ratkovich después de que apuntó con una pistola Glock 9 mm a dos adolescentes tras un choque en Iowa (X/@JoshuaBarzon)
Guardar

Un hombre de Des Moines, Iowa apuntó con una pistola Glock 9 mm a dos adolescentes tras un choque menor antes de rendirse ante la policía en cuestión de minutos.

Bradley Ratkovich, de 43 años, fue detenido el viernes por la tarde después de que un transeúnte captara en video el momento en que los agentes le ordenaron soltar el arma y él obedeció de inmediato.

PUBLICIDAD

Según informó Fox News, la Policía de Des Moines (DMPD) recibió llamadas al despacho alrededor de las 14:30 del viernes con reportes de que uno de los conductores involucrados en una colisión apuntaba un arma a los ocupantes del otro vehículo.

Un hombre calvo con barba, sudadera y bermudas, apunta una pistola hacia el frente de un automóvil gris en una calle con varios vehículos en circulación
Las llamadas al despacho alertaron a la Policía de Des Moines sobre un conductor que amenazaba con un arma a los ocupantes del otro vehículo en Des Moines (X/@JoshuaBarzon)

Al llegar a la escena, los agentes encontraron a Ratkovich de pie frente al automóvil impactado, con la pistola dirigida hacia un conductor de 18 años y su acompañante femenina de 16.

PUBLICIDAD

En las imágenes difundidas en redes sociales, el hombre parecía atravesar un estado de shock, amenazó con disparar y fue detenido sin resistencia cuando los agentes llegaron al lugar del hecho. Toda esta secuencia completa quedó registrada en un video filmado desde la vereda por el testigo Joshua Barzon y compartido en la red social X.

Agente de policía con arma en la ventanilla de una patrulla blanca. Hombre con pistola en la mano. Otro hombre de espaldas. Coches en una calle con tráfico
Los agentes encontraron a Bradley Ratkovich frente al auto impactado con la pistola dirigida a un conductor de 18 años y a su acompañante de 16 (X/@JoshuaBarzon)

La detención del hombre

Las imágenes muestran a Ratkovich de pie frente al vehículo con el arma en la mano derecha, mientras las sirenas de la patrulla se escuchan aproximarse. Cuando el auto policial se detuvo, uno de los agentes descendió del lado del acompañante con su arma desenfundada y ordenó: “Suelta el arma”. Ratkovich ubicó la pistola en el pavimento de inmediato.

Un segundo agente bajó del vehículo mientras su compañero continuaba dando instrucciones al sospechoso: “Retrocede. Pon ambas manos sobre la cabeza ahora mismo”.

Ambos oficiales avanzaron hacia Ratkovich y lo esposaron sin que se produjera ningún forcejeo. De acuerdo con información de Fox News, el sospechoso mantenía la mano sobre la parte posterior de su cabeza durante el episodio, lo que sugería que pudo haber resultado lesionado en el choque previo.

Barzon, el testigo que filmó el incidente, publicó después en X: “El camino de la furia casi se vuelve mortal hoy en mi zona de Des Moines. Un hombre apuntó un arma a otro conductor en la misma intersección donde me detengo en mi camino de vuelta del trabajo. Por suerte, la policía intervino antes de que fuera demasiado tarde“.

Un oficial de policía detiene a un hombre con esposas junto a un automóvil plateado con la puerta abierta en una calle, con edificios y un poste de señalización de fondo
Un video filmado por el testigo Joshua Barzon registró en Des Moines el momento en que Bradley Ratkovich soltó el arma y fue esposado sin resistencia (X/@JoshuaBarzon)

Los cargos y la versión de la defensa

La DMPD trasladó a Ratkovich a un hospital local para una evaluación médica antes de ingresarlo en la cárcel del condado de Polk. La fiscalía le imputó dos cargos de agresión con exhibición de arma peligrosa, dos cargos de acoso en primer grado y un cargo por portar un arma siendo persona inhabilitada para ello.

Registros judiciales indican que Ratkovich se declaró no culpable y renunció a la audiencia preliminar. Un juez fijó su fianza en USD 12.000 en efectivo. Tiene prevista una comparecencia para el 4 de agosto y la lectura formal de cargos para el 9 de septiembre.

Su abogado, Kent Balduchi, ofreció una versión distinta de los hechos a Fox News Digital. Según Balduchi, su cliente y el hijo de este viajaban juntos cuando el vehículo del adolescente de 18 años chocó por detrás contra el automóvil de Ratkovich mientras estaba detenido en una intersección. Los dos ocupantes resultaron lesionados. Ratkovich habría instruido a su hijo para que llamara a la policía y luego bajó del auto con la intención de intercambiar datos con el otro conductor.

De acuerdo con la defensa, la situación escaló cuando el joven conductor admitió no tener seguro y trató de abandonar la escena. “Ratkovich no desplegó ni desenfundó su arma hasta que sintió que estaba en peligro”, declaró Balduchi, quien añadió que su cliente retrocedió cuando el vehículo avanzó hacia él antes de sacar la Glock. El abogado anticipó que presentará una notificación de legítima defensa.

Primer plano de un hombre calvo con barba gris frondosa y camiseta verde a rayas, mirando al frente sobre un fondo gris liso
Un juez fijó una fianza de USD 12.000 para Bradley Ratkovich, que se declaró no culpable y tiene audiencias previstas para agosto y septiembre (Polk County Sheriff's Office)

Estado legal del otro conductor

Balduchi también señaló que el conductor del otro vehículo había sido citado aproximadamente tres semanas antes del incidente por conducir sin licencia válida ni seguro de responsabilidad civil, sin que existiera evidencia de que esas infracciones hubieran sido resueltas al momento del choque.

La DMPD confirmó que la investigación continúa en curso mientras los agentes aguardan las imágenes de las cámaras de tráfico instaladas en la intersección.

En un comunicado, el departamento policial advirtió: “Introducir un arma de fuego en una discusión tras un accidente aumenta drásticamente el riesgo de violencia“, e instó a los conductores involucrados en colisiones a llamar al 911, permanecer en el lugar y dejar que los agentes manejen la situación.

Temas Relacionados

IowaDes MoinesViolencia armadaAtaque armadoEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un vuelo de Delta Airlines estuvo a punto de chocar con otro avión, según reveló una llamada de la FAA

La autoridad federal de aviación confirmó que una aeronave que salía hacia Rochester quedó peligrosamente cerca de otra de la misma compañía que llegaba desde Pittsburgh durante una aproximación interrumpida la noche del lunes

Un vuelo de Delta Airlines estuvo a punto de chocar con otro avión, según reveló una llamada de la FAA

Confirman la sexta muerte por el brote de legionelosis en Nueva York y los casos ya suman 90

El Departamento de Salud informó este martes que el total de positivos llegó a 90 en Carnegie Hill y Yorkville, y precisó que no se detectan nuevos contagios desde el 17 de julio

Confirman la sexta muerte por el brote de legionelosis en Nueva York y los casos ya suman 90

El Senado confirma a Jay Clayton como nuevo director de inteligencia nacional de Estados Unidos

La nominación avanza por 51 a 47 con respaldo republicano y rechazo demócrata, tras semanas de tensión en la cúpula del espionaje y con un abogado de perfil clásico que llega desde una fiscalía clave

El Senado confirma a Jay Clayton como nuevo director de inteligencia nacional de Estados Unidos

Fraude con identidades de personas muertas: el dueño de una clínica en Miami acumuló más de USD 1,1 millones en transacciones ficticias

El acusado procesó más de 160 operaciones irregulares en seis semanas a través de cuentas de pacientes fallecidos, acumulando una importante suma de dinero antes de ser arrestado en julio

Fraude con identidades de personas muertas: el dueño de una clínica en Miami acumuló más de USD 1,1 millones en transacciones ficticias

American Airlines reanudó sus operaciones en tierra en Estados Unidos tras un fallo informático

La compañía confirmó que el sistema afectado recuperó la conectividad y permitió retomar los despegues luego de una interrupción nacional aplicada por cerca de una hora, con demoras y confusión en aeropuertos principales

American Airlines reanudó sus operaciones en tierra en Estados Unidos tras un fallo informático

TECNO

Reclámalos hoy y son tuyos para siempre: los 4 nuevos juegos gratis que regala Steam

Reclámalos hoy y son tuyos para siempre: los 4 nuevos juegos gratis que regala Steam

Juegos gratis de PlayStation Plus en agosto 2026: Dying Light 2, Signalis

Por qué ahora escanean el rostro de los fans de Pokémon si quieren comprar un sobre de cartas

Elon Musk lanza X Money, una billetera digital vinculada a X con retiros gratis

Así es el dispositivo que convierte la luz en sonido: invidentes podrán sentir eclipse solar

ENTRETENIMIENTO

Jared Leto enfrenta nuevas denuncias por conducta sexual contra adolescentes: agresiones, amenazas y llamadas explícitas

Jared Leto enfrenta nuevas denuncias por conducta sexual contra adolescentes: agresiones, amenazas y llamadas explícitas

El enojo de BTS: por qué el grupo le dio la espalda a los Grammy

Luisana Lopilato se transforma en “Pepita, la Pistolera” en el nuevo film de Lucía Puenzo

Johnny Depp se presenta en la Comic-Con como Scrooge y reafirma su regreso a Hollywood tras 7 años de espera

Jim Carrey casi protagoniza una película de terror: el giro que convirtió a ‘La máscara’ en comedia

MUNDO

China quiere que la guerra se eternice en Medio Oriente y multiplica su ayuda al régimen de Irán

China quiere que la guerra se eternice en Medio Oriente y multiplica su ayuda al régimen de Irán

China asistirá al régimen de Irán con 400 lanzadores de misiles antiaéreos portátiles

Rusia emitió una orden de búsqueda internacional contra el creador de Telegram

Una agencia de la ONU alertó sobre la suba del tráfico de personas en centros de estafas en línea

Francia ordenó la evacuación de otras 4.000 personas por los incendios forestales en medio de una nueva ola de calor