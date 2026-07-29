Un hombre apuntó con una pistola a dos adolescentes tras un choque en Iowa y la policía lo detuvo en segundos

La Policía de Des Moines detuvo a Bradley Ratkovich después de que apuntó con una pistola Glock 9 mm a dos adolescentes tras un choque en Iowa (X/@JoshuaBarzon)

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Un hombre de Des Moines, Iowa apuntó con una pistola Glock 9 mm a dos adolescentes tras un choque menor antes de rendirse ante la policía en cuestión de minutos.

Bradley Ratkovich, de 43 años, fue detenido el viernes por la tarde después de que un transeúnte captara en video el momento en que los agentes le ordenaron soltar el arma y él obedeció de inmediato.

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Según informó Fox News, la Policía de Des Moines (DMPD) recibió llamadas al despacho alrededor de las 14:30 del viernes con reportes de que uno de los conductores involucrados en una colisión apuntaba un arma a los ocupantes del otro vehículo.

Las llamadas al despacho alertaron a la Policía de Des Moines sobre un conductor que amenazaba con un arma a los ocupantes del otro vehículo en Des Moines (X/@JoshuaBarzon)

Al llegar a la escena, los agentes encontraron a Ratkovich de pie frente al automóvil impactado, con la pistola dirigida hacia un conductor de 18 años y su acompañante femenina de 16.

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En las imágenes difundidas en redes sociales, el hombre parecía atravesar un estado de shock, amenazó con disparar y fue detenido sin resistencia cuando los agentes llegaron al lugar del hecho. Toda esta secuencia completa quedó registrada en un video filmado desde la vereda por el testigo Joshua Barzon y compartido en la red social X.

Los agentes encontraron a Bradley Ratkovich frente al auto impactado con la pistola dirigida a un conductor de 18 años y a su acompañante de 16 (X/@JoshuaBarzon)

La detención del hombre

Las imágenes muestran a Ratkovich de pie frente al vehículo con el arma en la mano derecha, mientras las sirenas de la patrulla se escuchan aproximarse. Cuando el auto policial se detuvo, uno de los agentes descendió del lado del acompañante con su arma desenfundada y ordenó: “Suelta el arma”. Ratkovich ubicó la pistola en el pavimento de inmediato.

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Un segundo agente bajó del vehículo mientras su compañero continuaba dando instrucciones al sospechoso: “Retrocede. Pon ambas manos sobre la cabeza ahora mismo”.

Ambos oficiales avanzaron hacia Ratkovich y lo esposaron sin que se produjera ningún forcejeo. De acuerdo con información de Fox News, el sospechoso mantenía la mano sobre la parte posterior de su cabeza durante el episodio, lo que sugería que pudo haber resultado lesionado en el choque previo.

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Barzon, el testigo que filmó el incidente, publicó después en X: “El camino de la furia casi se vuelve mortal hoy en mi zona de Des Moines. Un hombre apuntó un arma a otro conductor en la misma intersección donde me detengo en mi camino de vuelta del trabajo. Por suerte, la policía intervino antes de que fuera demasiado tarde“.

Un video filmado por el testigo Joshua Barzon registró en Des Moines el momento en que Bradley Ratkovich soltó el arma y fue esposado sin resistencia (X/@JoshuaBarzon)

Los cargos y la versión de la defensa

La DMPD trasladó a Ratkovich a un hospital local para una evaluación médica antes de ingresarlo en la cárcel del condado de Polk. La fiscalía le imputó dos cargos de agresión con exhibición de arma peligrosa, dos cargos de acoso en primer grado y un cargo por portar un arma siendo persona inhabilitada para ello.

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Registros judiciales indican que Ratkovich se declaró no culpable y renunció a la audiencia preliminar. Un juez fijó su fianza en USD 12.000 en efectivo. Tiene prevista una comparecencia para el 4 de agosto y la lectura formal de cargos para el 9 de septiembre.

Su abogado, Kent Balduchi, ofreció una versión distinta de los hechos a Fox News Digital. Según Balduchi, su cliente y el hijo de este viajaban juntos cuando el vehículo del adolescente de 18 años chocó por detrás contra el automóvil de Ratkovich mientras estaba detenido en una intersección. Los dos ocupantes resultaron lesionados. Ratkovich habría instruido a su hijo para que llamara a la policía y luego bajó del auto con la intención de intercambiar datos con el otro conductor.

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De acuerdo con la defensa, la situación escaló cuando el joven conductor admitió no tener seguro y trató de abandonar la escena. “Ratkovich no desplegó ni desenfundó su arma hasta que sintió que estaba en peligro”, declaró Balduchi, quien añadió que su cliente retrocedió cuando el vehículo avanzó hacia él antes de sacar la Glock. El abogado anticipó que presentará una notificación de legítima defensa.

Un juez fijó una fianza de USD 12.000 para Bradley Ratkovich, que se declaró no culpable y tiene audiencias previstas para agosto y septiembre (Polk County Sheriff's Office)

Estado legal del otro conductor

Balduchi también señaló que el conductor del otro vehículo había sido citado aproximadamente tres semanas antes del incidente por conducir sin licencia válida ni seguro de responsabilidad civil, sin que existiera evidencia de que esas infracciones hubieran sido resueltas al momento del choque.

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La DMPD confirmó que la investigación continúa en curso mientras los agentes aguardan las imágenes de las cámaras de tráfico instaladas en la intersección.

En un comunicado, el departamento policial advirtió: “Introducir un arma de fuego en una discusión tras un accidente aumenta drásticamente el riesgo de violencia“, e instó a los conductores involucrados en colisiones a llamar al 911, permanecer en el lugar y dejar que los agentes manejen la situación.

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