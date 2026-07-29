Trump advirtió que Estados Unidos golpeará a Irán con dureza tras el ataque a bases en Jordania: “Van a recibir una paliza”

Trump afirmó que los bombardeos en Irak de fuerzas de Estados Unidos y Arabia Saudita fueron coordinados con el gobierno iraquí. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

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El presidente Donald Trump prometió responder con dureza a Irán después de que el país atacara bases estadounidenses en Jordania este miércoles, en momentos en que la guerra en Medio Oriente se reavivó y volvió a involucrar a los grupos aliados de la República Islámica en la región.

La advertencia llegó después de que una breve pausa en los combates, que había generado esperanzas de un regreso a las negociaciones, pareciera llegar a su fin, lo que disparó los precios del petróleo un 5% ante los temores de nuevas interrupciones en el suministro global.

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Este miércoles, Arabia Saudita y Estados Unidos anunciaron ataques contra bases de milicianos en Irak, mientras que Israel, aliado de Washington, acusó al grupo libanés Hezbollah, respaldado por Irán, de violar la tregua vigente entre ambos.

Durante dos días, Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo, había reportado ataques con drones contra sus instalaciones petroleras, que atribuyó a grupos armados iraquíes aliados de Teherán. Irán, por su parte, lanzó misiles contra Jordania, aliado de Estados Unidos, mientras que medios estatales iraníes informaron más tarde sobre un ataque estadounidense cerca de la frontera del país con Irak.

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“Los vamos a golpear con dureza. Van a recibir una paliza”, citó a Trump el corresponsal de Fox News, quien agregó que el presidente estadounidense utilizó malas palabras para enfatizar su punto: “Les vamos a sacar la mierda a golpes”.

“Coordinado con el gobierno iraquí”

Bagdad condenó la operación nocturna como una intromisión grave, mientras Washington sostiene que hubo autorización previa y estudia más medidas para frenar a las facciones aliadas de Teherán. (REUTERS/ARCHIVO)

Trump también le dijo a Fox News que el bombardeo conjunto entre Estados Unidos y Arabia Saudita contra milicias proiraníes dentro de Irak durante la noche había sido coordinado con las autoridades en Bagdad, pese a que el gobierno iraquí condenó públicamente los ataques. “Trump dice que esos ataques fueron coordinados con el gobierno iraquí”, relató el corresponsal de Fox tras hablar con el mandatario estadounidense.

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El mandatario calificó además a las milicias proiraníes como “un cáncer para el mundo” y adelantó que se están considerando nuevas advertencias dirigidas a esos grupos y a sus patrocinadores.

Estados Unidos y Arabia Saudita ejecutaron ataques de precisión este martes contra posiciones de milicias proiraníes en el este de Irak, en respuesta a más de 30 ataques con drones dirigidos por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en las últimas 72 horas, según informó el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM, por sus siglas en inglés).

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Los aviones de combate de ambas naciones atacaron múltiples instalaciones logísticas y depósitos de armamento a lo largo del este de Irak. El CENTCOM precisó que los ataques con drones contra fuerzas estadounidenses no lograron su objetivo. El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita confirmó los ataques tras los bombardeos con drones contra instalaciones petroleras saudíes.

La presidencia de Irak, por su parte, afirmó que “denuncia el bombardeo que apuntó contra bases del Hashed al Shaabi y lo considera un ataque inaceptable y una violación flagrante de la soberanía de Irak, que apuntó contra sus instituciones oficiales”. También rechazó el uso del territorio iraquí para lanzar ataques contra países vecinos.

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El repentino recrudecimiento de la guerra de cinco meses de Estados Unidos contra Irán se produjo después de que Trump había insistido previamente en que buscaba una solución negociada. Irán afirmó que había disparado misiles contra instalaciones militares estadounidenses en Jordania, mientras que el ejército jordano, respaldado por Washington, dijo haber interceptado cinco misiles iraníes.

La operación aérea conjunta en Irak se produjo después de ataques que Arabia Saudita atribuyó a “milicias terroristas leales a Irán” contra sus instalaciones petroleras. Riad había reportado previamente la intercepción de drones que, según dijo, fueron lanzados por esos grupos. El ejército estadounidense informó que los ataques en Irak apuntaron a sitios logísticos y depósitos de armamento pertenecientes a un grupo alineado con Irán.

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Israel acusa a Hezbollah de violar la tregua

En otro frente, Israel acusó a Hezbollah de disparar un drone contra un vehículo israelí dentro de territorio libanés, en lo que calificó de una violación de la tregua vigente entre ambos. Israel combatió junto a Estados Unidos en las primeras semanas de la guerra contra Irán, mientras enfrentaba a Hezbollah en Líbano, aunque hasta el momento no se sumó a esta última ronda de ataques contra la República Islámica.

Los ataques en Irak se dan en medio de una creciente presión de Estados Unidos sobre Bagdad para que desarme a los grupos proiraníes que operan en su territorio, luego de que el primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, visitara tanto Washington como Teherán a principios de este mes.

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Estos desarrollos se produjeron mientras el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, visitaba Washington para reunirse con Trump, en un intento de ambos por limar diferencias públicas sobre el rumbo de la guerra. Ambas partes calificaron el encuentro como positivo, y Netanyahu aseguró que abordaron “nuestro objetivo común: garantizar que Irán no obtenga armas nucleares”.