El cantante D4vd canceló su gira mientras continúa la investigación sobre la muerte de la joven encontrada en su Tesla

El intérprete de “Romantic Homicide” es propietario del vehículo donde fue hallada la mujer de 15 años

Ester Palomino

Por Ester Palomino

La promesa musical que conquistó TikTok ahora está en el centro de una investigación policial en Los Ángeles.

El cantante y sensación de TikTok D4vd, de 20 años, canceló todos los conciertos restantes de su gira Withered World Tour, incluidos los programados en San Francisco y Los Ángeles.

Ello se comunicó después de revelarse que el cuerpo hallado en un automóvil de su propiedad correspondía a Celeste Rivas, una adolescente de 15 años desaparecida hace más de un año.

Según informó NBC News este viernes, los enlaces a los eventos fueron retirados de los sitios web oficiales. Además, las fechas programadas para Europa a partir del 1 de octubre también habrían sido suspendidas.

El intérprete de Romantic Homicide no ha dado declaraciones públicas sobre lo sucedido. Su portavoz, sin embargo, aseguró la semana pasada que D4vd “está cooperando plenamente con las autoridades”.

Apenas unas semanas antes del perturbador hallazgo, había estrenado un tema oficial para el videojuego Fortnite.

La investigación policial

La conmoción comenzó el 8 de septiembre, cuando la Policía de Los Ángeles recibió reportes de un fuerte olor que provenía de un Tesla abandonado en Hollywood.

El automóvil, trasladado a un depósito conocido como Hollywood Tow, fue inspeccionado y en su maletero delantero se encontró una bolsa con restos humanos en estado de descomposición.

De acuerdo con USA Today, la oficina forense del condado de Los Ángeles confirmó que los restos correspondían a Celeste Rivas, una adolescente reportada como desaparecida en abril de 2024 en Lake Elsinore, California. El informe médico señaló que la causa de muerte figura como “pendiente de determinar” (deferred) y que el lugar de fallecimiento de la joven fue un vehículo.

El hallazgo llevó a los detectives de la Division de homicidios y robos de la policía angelina a registrar una residencia en Doheny Place, en el área de Hollywood Hills. D4vd no es propietario, pero fuentes indicaron a ABC News que había estado viviendo ahí.

Según reportó NBC News, varias pertenencias fueron incautadas para su análisis.

Una orden de registro permitió a los agentes confiscar pertenencias de la vivienda donde residía el cantante en Hollywood Hills.

No obstante, la policía ha recalcado que, hasta ahora, no se ha nombrado ni a un sospechoso ni a una persona de interés en el caso. Ello se debe a que todavía no se conocen con claridad las circunstancias de la muerte.

La identificación del cadáver confirmó lo que la familia Rivas temía desde hace más de un año. Celeste había sido reportada como desaparecida el 5 de abril de 2024, cuando salió de su casa y nunca regresó. La investigación de su paradero había quedado abierta en la base de datos de personas desaparecidas del Sheriff del condado de Riverside.

Su hermano mayor, Matthew Rivas, de 18 años, habló con NBC News y expresó el dolor que atraviesan: “Estoy tratando de mantenerme positivo. Solo intento seguir adelante. Mi mamá está sufriendo muchísimo. Mi papá también está sufriendo mucho”.

La familia está devastada, pero agradecida de que al menos pudieron tener respuestas después de meses de incertidumbre.

¿Quién es D4vd?

D4vd había continuado con sus actuaciones programadas hasta que se hizo pública la identidad de la adolescente fallecida

El verdadero nombre del artista es David Anthony Burke. Con apenas 20 años, se convirtió en una de las voces emergentes más populares de la música indie y alternativa tras hacerse viral en TikTok, donde suma más de 3,8 millones de seguidores. Su tema Here With Me y, sobre todo, Romantic Homicide, se convirtieron en éxitos globales en 2022.

En abril de este año lanzó su álbum debut, Withered, bajo el sello Interscope Records, y se embarcó en una ambiciosa gira mundial que ahora ha quedado interrumpida. El 3 de septiembre también había estrenado Locked & Loaded, canción oficial del videojuego Fortnite para 2025.

