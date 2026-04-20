D4vd es acusado de asesinato en primer grado por la muerte de la adolescente Celeste Rivas

D4vd se encuentra detenido sin derecho a fianza en Los Ángeles tras ser acusado de asesinar a Celeste Rivas, de 15 años (REUTERS/AP)

D4vd fue formalmente acusado por la muerte de Celeste Rivas Hernández, una adolescente de 15 años cuyo cuerpo desmembrado fue hallado en el maletero de su automóvil Tesla en Los Ángeles, informó el fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, en una conferencia de prensa.

Hochman anunció que el artista, cuyo nombre real es David Burke, de 21 años, enfrentará un cargo de asesinato en primer grado que podría hacerlo elegible para la pena de muerte.

Además, se le imputan cargos por actos lascivos con una menor y por el desmembramiento del cuerpo de la víctima. El acusado se encuentra detenido sin derecho a fianza desde la semana pasada.

La acusación se produjo luego de que el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) presentara el caso ante la Fiscalía del Condado de Los Ángeles el lunes para su consideración.

Según declaró Hochman a los medios, la muerte de la joven fue catalogada como “brutal y horrible”.

La acusación formal contra David Burke incluye cargos de actos lascivos con una menor y desmembramiento del cuerpo de la víctima (REUTERS/Daniel Cole)

Los hechos se remontan a septiembre de 2025, cuando agentes del LAPD acudieron a un depósito de vehículos en Hollywood tras reportes de un olor nauseabundo proveniente de un automóvil.

Dentro del maletero delantero del Tesla encontraron el cuerpo en avanzado estado de descomposición, colocado dentro de una bolsa.

El vehículo, registrado a nombre de D4vd en Hempstead, Texas, había sido remolcado días antes desde una calle de Hollywood Hills, donde vecinos del sector habían alertado sobre un olor a putrefacción.

El cuerpo fue identificado posteriormente como el de Celeste Rivas Hernández, oriunda de Lake Elsinore, en el condado de Riverside, quien había sido reportada como desaparecida en 2024, cuando tenía 13 años.

De acuerdo con documentos judiciales presentados por Nathan Hochman ante un gran jurado del condado de Los Ángeles, los restos de la joven fueron hallados distribuidos en dos bolsas: una contenía la cabeza y el torso, y otra, los brazos y las piernas.

El cuerpo de la víctima fue encontrado en avanzado estado de descomposición dentro de bolsas en un maletero de Tesla en Hollywood, según el LAPD (Captura de pantalla/KABC)

Los investigadores indicaron que la menor podría haber estado muerta durante varias semanas antes de que su cuerpo fuera descubierto, un día después de que hubiera cumplido 15 años, según su certificado de defunción.

En noviembre de 2025, el LAPD confirmó que investigaba un viaje que D4vd había realizado al área de Santa Bárbara en algún momento de la primavera de ese año, tras la desaparición de Hernández.

En ese período, la oficina del médico forense señaló que el LAPD había impedido al departamento del forense del condado divulgar detalles sobre la causa de la muerte de la joven.

Tras ser vinculado públicamente al hallazgo del cuerpo, el cantante canceló las fechas restantes de su gira por Estados Unidos. Informes iniciales habían indicado que se encontraba cooperando con la investigación.

Los abogados del artista, conocido por su sencillo “Romantic Homicide”, negaron categóricamente su responsabilidad en los hechos.

"La muerte de Celeste fue brutal y horrible", dijo el fiscal Nathan Hochman al anunciar los cargos de asesinato en primer grado contra D4vd en Los Ángeles (REUTERS/Daniel Cole)

“Seamos claros: las pruebas reales en este caso demostrarán que David Burke no asesinó a Celeste Rivas Hernández y no fue la causa de su muerte”, declararon en un comunicado recogido por ABC News. “Defenderemos vigorosamente la inocencia de David“, agregaron.

Por su parte, la familia de Rivas Hernández confirmó que asistirá a la audiencia judicial. Su abogado, Patrick Steinfeld, afirmó en un comunicado recogido por ABC News que “la familia Rivas Hernández está comprometida a garantizar que la voz de Celeste sea escuchada y que su memoria sea honrada a lo largo de este proceso”.

El padre de Celeste, Jesús Rivas, reaccionó con alivio ante la detención del cantante. “Gracias a Dios... justicia para Celeste”, declaró según informó Steinfeld a TMZ.

La familia de la víctima tiene previsto ejercer sus derechos bajo la Ley de Derechos de las Víctimas de California, conocida como la Ley Marsy, para asistir a la audiencia de presentación de cargos contra Burke.

Según indicó Steinfeld al mismo medio, los familiares también planean asistir a cualquier conferencia de prensa que convoque el fiscal tras la audiencia y hablar posteriormente con los medios de comunicación.

La familia de la víctima, a través de su abogado Patrick Steinfeld, confirmó su presencia en la audiencia y su compromiso por justicia bajo la Ley Marsy de California (REUTERS/Arafat Barbakh)

De acuerdo a lo declarado por Hochman en conferencia de prensa, D4vd enfrenta una condena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.