Estados Unidos

Pronóstico incierto: cómo evolucionará el humo de los incendios forestales sobre la costa este de Estados Unidos

Los adelantos meteorológicos prevén cambios por vientos y frentes. Algunas de las áreas más expuestas pueden experimentar una mejora parcial al cierre del lunes por precipitaciones

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El humo de incendios forestales oscureció los cielos del Medio Oeste y el Noreste de Estados Unidos y afectó la rutina de millones de personas (REUTERS/Angelina Katsanis)
El humo de incendios forestales oscureció los cielos del Medio Oeste y el Noreste de Estados Unidos y afectó la rutina de millones de personas (REUTERS/Angelina Katsanis)

El avance de densas nubes de humo generado por incendios forestales oscureció los cielos de buena parte del Medio Oeste y Noreste de Estados Unidos durante los últimos días.

Este fenómeno, impulsado por las llamas en regiones de Canadá y el norte de Minnesota, provocó que millones de personas se vean afectadas por la degradación del aire, alterando la rutina diaria y encendiendo alertas sanitarias y meteorológicas en numerosos estados, repasó The New York Times.

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Pronóstico del desplazamiento y persistencia del humo

La trayectoria del humo está en constante cambio debido a los vientos y las condiciones meteorológicas variables. Para el domingo, los pronósticos señalaban que las zonas más afectadas serían las cercanas a los Grandes Lagos, con alertas vigentes en estados como Minnesota, Wisconsin, Illinois, Indiana, Michigan, Ohio y el este de Iowa.

Un nuevo frente de humo se desplazaba sobre Wisconsin y el norte de Illinois, avanzando hacia el valle de Ohio y con la posibilidad de alcanzar la costa este antes del final del domingo.

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Las alertas de calidad del aire alcanzaron a más de 125 millones de personas en 18 estados del norte de Estados Unidos por la contaminación del humo (REUTERS/Angelina Katsanis)
Las alertas de calidad del aire alcanzaron a más de 125 millones de personas en 18 estados del norte de Estados Unidos por la contaminación del humo (REUTERS/Angelina Katsanis)

Los expertos anticipan que el lunes las condiciones cambiarán poco, manteniéndose los mayores niveles de concentración de humo en la región de los Grandes Lagos, sobre todo en Michigan, el norte de Illinois e Indiana.

Se espera, sin embargo, una mejora hacia el cierre del día debido a la llegada de un sistema meteorológico que traerá lluvias. A pesar de este alivio temporal, existe la posibilidad de que a mediados de la semana otra oleada de humo vuelva a desplazarse hacia los Grandes Lagos y el noreste, arrastrada por vientos del noroeste procedentes de Canadá.

Según los modelos de pronóstico, los episodios de mala calidad del aire podrían repetirse conforme cambien las corrientes de viento, con fluctuaciones en la severidad del fenómeno a lo largo de la semana.

Los frentes cálidos, los frentes fríos, las lluvias y los vientos definieron la dispersión del humo y provocaron mejoras temporales en algunas regiones (REUTERS/David Peinado)
Los frentes cálidos, los frentes fríos, las lluvias y los vientos definieron la dispersión del humo y provocaron mejoras temporales en algunas regiones (REUTERS/David Peinado)

Impacto en la calidad del aire y zonas bajo alerta

La propagación del humo deterioró la calidad del aire en amplias regiones del norte de Estados Unidos, obligando a activar alertas de calidad del aire para más de 125 millones de personas en 18 estados.

Las zonas más afectadas incluyen el Medio Oeste, los Grandes Lagos, el Noreste y sectores del Atlántico Medio, donde se han registrado niveles peligrosos de partículas contaminantes. En lugares como Minnesota y el norte de Illinois, la contaminación llegó a ser calificada de “muy insalubre”, mientras que en el Noreste se vivieron episodios de aire “muy poco saludable” durante varios días.

El domingo, las alertas continuaron activas en partes de Michigan, Indiana, Wisconsin, Ohio, y también en Nueva York occidental, Pensilvania occidental, el norte de Virginia Occidental y Maryland occidental.

La situación se mantuvo especialmente grave a lo largo del corredor de la Interestatal 95, afectando áreas densamente pobladas como Washington D.C., Baltimore y Filadelfia, donde la visibilidad se redujo y las autoridades recomendaron limitar las actividades al aire libre.

Influencia de sistemas meteorológicos en la dispersión del humo

Los sistemas meteorológicos han desempeñado un papel clave en la evolución de la crisis del humo. El paso de frentes cálidos y fríos determina tanto la dirección como la intensidad del fenómeno. Durante el fin de semana, un frente cálido situado al sur del Atlántico Medio mantuvo el humo atrapado en el corredor de la I-95.

A medida que el frente avanzó hacia el norte, los vientos del sur permitieron la entrada de aire más limpio en la región, lo que mejoró las condiciones en ciudades como Washington D.C. y Baltimore.

Las previsiones indican que los vientos volverán a cambiar, arrastrando humo desde el noroeste a medida que una nueva masa de aire frío descienda desde Canadá, lo que podría reactivar los episodios de mala calidad del aire a mitad de semana.

Las precipitaciones tuvieron un efecto positivo al ayudar a limpiar temporalmente la atmósfera, aunque su impacto es limitado si los incendios continúan activos y los vientos siguen transportando partículas contaminantes hacia el sur.

Los incendios en el norte de Minnesota también contribuyeron a la nube de humo que agravó la contaminación del aire en estados vecinos (REUTERS/Mike Segar)
Los incendios en el norte de Minnesota también contribuyeron a la nube de humo que agravó la contaminación del aire en estados vecinos (REUTERS/Mike Segar)

Riesgos sanitarios asociados al humo de incendios forestales

El humo de los incendios forestales contiene partículas finas y contaminantes que pueden penetrar profundamente en el sistema respiratorio. Los científicos estiman que decenas de miles de muertes al año están vinculadas a la exposición a este tipo de contaminación, una cifra que va en aumento debido al cambio climático de origen humano.

Los riesgos sanitarios incluyen irritación ocular, molestias respiratorias, agravamiento de enfermedades pulmonares y cardiovasculares, y un mayor riesgo para personas vulnerables como niños, ancianos y quienes padecen asma o enfermedades crónicas.

Durante episodios de mala calidad del aire, las autoridades sanitarias recomiendan a la población permanecer en interiores, evitar la actividad física intensa y prestar especial atención a los síntomas respiratorios. Las alertas buscan reducir la exposición y prevenir complicaciones graves en la salud pública.

El humo de incendios forestales contiene partículas finas que elevan los riesgos sanitarios, por lo que las autoridades recomiendan permanecer en interiores, usar mascarillas y seguir alertas (REUTERS/Angelina Katsanis)
El humo de incendios forestales contiene partículas finas que elevan los riesgos sanitarios, por lo que las autoridades recomiendan permanecer en interiores, usar mascarillas y seguir alertas (REUTERS/Angelina Katsanis)

Recomendaciones y herramientas para afrontar la mala calidad del aire

Frente a episodios de contaminación por humo, existen varias herramientas y recomendaciones para protegerse:

  • Monitores de calidad del aire domésticos: aunque la mayoría tiene capacidades limitadas, existen modelos confiables recomendados por especialistas para obtener mediciones precisas y responder adecuadamente.
  • Uso de mascarillas: los respiradores certificados pueden proteger a los adultos de las partículas más peligrosas presentes en el humo.
  • Purificadores de aire: se aconseja utilizar dispositivos de filtrado en el hogar, o recurrir a soluciones caseras eficaces para reducir la concentración de contaminantes en ambientes cerrados.
  • Seguir pronósticos y alertas: consultar mapas actualizados y avisos de las autoridades permite anticipar cambios en la calidad del aire y tomar decisiones informadas para minimizar la exposición.

Las recomendaciones buscan limitar los efectos perjudiciales del humo, especialmente en jornadas donde la contaminación alcanza niveles peligrosos para la salud de la población.

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