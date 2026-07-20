Cómo los cineastas más jóvenes de Hollywood están exponiendo el verdadero problema de la Generación Z con la IA

Hollywood mostró un cambio de poder cultural con los éxitos de Curry Barker, Markiplier y Kane Parsons, creadores surgidos de internet fuera del sistema de estudios (Collage Infobae)

La promoción de 2026 manifestó su sentir acerca de la inteligencia artificial (IA) antes de recibir sus diplomas. Graduados de la University of Central Florida y la University of Arizona abuchearon a los oradores por mencionar la IA, como respuesta a ser exhortados por quienes desarrollan la tecnología y alteran el mercado laboral al que están por ingresar, a confiar en el proceso.

La Generación Z lidera la adopción global de herramientas generativas de IA. Sin embargo, confía menos en la IA que cualquier otro grupo etario en los Estados Unidos: 14 puntos menos que los Millennials.

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Ingresan a un mercado laboral donde solo el 43% de los jóvenes de 18 a 29 años considera que es buen momento para encontrar empleo, frente al 75% en 2022, detalló Gallup. Son expertos en estas herramientas, escépticos respecto a quién las controla y conscientes de lo que está en juego cuando se utilizan ampliamente. Dos industrias en particular —Hollywood y la economía de los creadores— exponen estas fracturas.

Graduados de la University of Central Florida y la University of Arizona abuchearon menciones a la inteligencia artificial antes de recibir sus diplomas (X)

Los creadores que eludieron el sistema

Esta primavera, tres cineastas redefinieron la percepción de Hollywood sobre el origen del poder cultural. Curry Barker, de 26 años, dirigió Obsession con un presupuesto de USD 750.000, financiado tras años de comedia en YouTube y una película de terror de metraje encontrado realizada con USD 800 y lanzada gratis.

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Obsession superó los USD 300 millones a nivel mundial, convirtiéndose en el mayor éxito de taquilla en la historia de Focus Features.

Markiplier financió y distribuyó de forma independiente Iron Lung en más de 3.000 salas, con prácticamente nula inversión en marketing tradicional, recaudando más de USD 40 millones en su primer mes sobre un presupuesto de unos 4 millones.

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Kane Parsons, de 20 años, adaptó una leyenda urbana de internet en Backrooms para A24, convirtiéndose en el director más joven en estrenar una película en el primer puesto de la taquilla en América del Norte, con una recaudación superior a los USD 270 millones en todo el mundo.

Los tres surgieron en internet y evitaron la vía tradicional de los estudios. Los tres construyeron audiencias leales antes de desarrollar sus carreras, a través de trabajos iterativos, de bajo presupuesto y orientados a la comunidad.

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Al preguntarle qué debería aprender Hollywood de Obsession, Barker respondió: “Me permitieron hacer lo mío. Deja que un cineasta tome las riendas y tenga libertad creativa, sin intentar intervenir”.

La lección que la industria tradicional sigue intentando extraer de estos filmes —encontrar el siguiente, replicar la fórmula, escalar el modelo— es incorrecta. Lo que funcionó en cada caso fue la especificidad de la voz, la profundidad de la confianza de la comunidad y el riesgo creativo asumido sin redes institucionales, cualidades que las cadenas automatizadas eliminan.

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Producciones como "Obsession", "Iron Lung" y "Backrooms" consolidaron en Hollywood un modelo basado en audiencias leales, bajo presupuesto y libertad creativa (Montaje realizado por Infobae)

La plataforma que quiere poseerlo todo

TikTok presentó recientemente AI Cast, una función que permite a los creadores generar un avatar digital propio para protagonizar videos, sin necesidad de grabar ni editar. Se escanea el rostro, se entrena la voz con unos pocos comandos, se escribe (o acepta el de una marca) el guion creativo y el contenido se genera solo.

AI Cast es la parte dirigida a creadores de la infraestructura más amplia de ByteDance: Symphony automatiza videos para marcas, Dreamina —el modelo Seedance 2.0 en el núcleo— genera contenido a partir de textos, y Creator AI Search vincula campañas con perfiles de creadores según datos históricos de desempeño.

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Si un creador acepta, su rostro y voz se convierten en material de referencia para campañas de marca, un recurso licenciado que ByteDance puede negociar en acuerdos comerciales.

La plataforma se posiciona como intermediaria: empareja campañas y creadores, automatiza contenido y controla la infraestructura que los conecta. El argumento de productividad es real.

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El modelo Seedance 2.0 potencia la generación audiovisual a partir de textos (Europa Press)

Y también la pregunta que muchos Gen Z formulan entre sí (en TikTok, por supuesto): si el resultado creativo ya no requiere la presencia, el juicio ni la destreza del creador, ¿qué es exactamente lo que se valora y qué es lo que pierde valor?

A futuro, este es el mismo equilibrio delicado que los especialistas en marketing deben buscar entre eficiencia, velocidad y el juicio humano al que responde la Generación Z. Al igual que los creadores, los especialistas reciben la promesa de eficiencia de las nuevas herramientas: automatizar al creador y omitir la relación.

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Pero los datos muestran cada vez más que la audiencia responde precisamente a los elementos que no pueden replicarse: la fricción, el riesgo, la sensación de que una persona real tomó una decisión.

Las marcas tienen una oportunidad poco común de liderar aquí: desarrollar un criterio sobre cuándo y cómo usar estas herramientas, sin perder la credibilidad creativa y la confianza del consumidor que hacen funcionar el contenido de los creadores.

Curry Barker no llegó a Blumhouse por ser una cara en una cadena de producción. Llegó por tener un punto de vista propio.

Curry Barker enfatizó sobre la búsqueda de libertad y creatividad que deberían tener los directores (Andy Kropa/AP)

La voz más joven es la más fuerte

Kane Parsons aprendió efectos visuales por su cuenta en Blender usando lo que describió como “una laptop bastante mala” y transformó herramientas gratuitas y una leyenda de internet en uno de los debuts más significativos del año. Es precisamente el tipo de creador que los defensores de la IA generativa mencionan cuando hablan de democratizar la creatividad.

“Si pudiera chasquear los dedos y hacer que la IA generativa desapareciera para siempre, probablemente lo haría”, aseguró en Variety. Además agregó: “Creativamente, no disfruto usar esas herramientas. Para mí, arruinan el propósito. Ya vivimos en un mundo donde al salir hay carteles y señales que son claramente basura de IA. Eso ya es parte de nuestra realidad visual”.

Por otra parte, Parsons remarcó: “Para mí, la IA generativa se siente menos como una innovación y más como un síntoma de una podredumbre cultural y económica más amplia. Me interesa usar esa iconografía en el arte, no emplear la IA para hacer el arte en sí, sino examinar lo que representa”.

Kane Parsons es el director más joven en estrenar una película en el primer puesto de cines norteamericanos (Richard Shotwell/Invision/AP)

Mientras tanto, gran parte del establishment parece avanzar en sentido contrario. A24 anunció una inversión masiva de Google DeepMind (lo que provocó una reacción negativa de los fans y obligó a A24 a emitir un comunicado).

Martin Scorsese se sumó como asesor a la empresa de IA Black Forest Labs, argumentando: “El cine es un medio joven, solo tiene unos 125 años, así que debemos estar abiertos a cómo puede evolucionar”.

Netflix compró la compañía de IA cinematográfica de Ben Affleck, InterPositive, por unos USD 600 millones, con Affleck presentando sus herramientas como solución para “todas las cuestiones logísticas y difíciles que suelen entorpecer” el proceso creativo. Las instituciones, los veteranos y el capital están alineados. Una encuesta de Gallup de abril mostró que el entusiasmo de la Generación Z por la IA cayó un 14% en un año, hasta el 22%.

Netflix y Ben Affleck profundizaron su apuesta por herramientas de inteligencia artificial en el cine (Composición Infobae)

La generación criada en herramientas digitales es la que más se resiste, comprendiendo desde dentro lo que se pierde cuando una cadena de producción reemplaza a una persona.

Aquellos abucheos en las graduaciones provinieron de jóvenes que vieron cómo la IA redefine el trabajo inicial como ineficiente, presenciaron la avalancha de contenido generativo y construyeron sus identidades creativas con fricción y destreza. Ahora, los arquitectos del sistema les dicen que adaptarse es la única respuesta racional.

Si se adaptan, resisten o logran combinar ambos enfoques es una pregunta que aún no tiene respuesta. Pero escuchar a algunos de los nuevos creadores más talentosos de una generación criada en redes sociales liderar la taquilla y ver a los graduados desafiar abiertamente a los veteranos convierte esa pregunta en algo que vale la pena plantear y responder.

(c) 2026, Fortune