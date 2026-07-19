Estados Unidos

Más de 14.000 rayos y una ola de tormentas eléctricas provocan el peor brote de incendios forestales en años en Oregón y Washington

Las llamas avanzan sin control en dos estados del noroeste, mientras equipos de emergencia enfrentan decenas de focos nuevos tras una semana marcada por fenómenos meteorológicos extremos y condiciones propicias para la propagación del fuego

Guardar
Imagen panorámica de un incendio forestal con grandes llamas anaranjadas, humo oscuro y espeso, y árboles verdes de coníferas en primer plano
Las llamas consumen extensas áreas de vegetación, obligando a evacuar comunidades y desafiando los recursos de los equipos de emergencia (KREM 2 News)

Más de 14.000 rayos encendieron decenas de incendios forestales en Oregón y Washington, mientras una combinación de calor extremo, sequedad y vientos inestables amenaza con expandir los focos activos y generar nuevos brotes en los próximos días.

El fenómeno, descrito como inusual por especialistas, ha puesto en alerta a las autoridades y a miles de residentes en la región.

Nubes densas de partículas cubren ciudades y zonas rurales, afectando la visibilidad y la calidad del aire en varios estados (REUTERS/Kylie Cooper)
Nubes densas de partículas cubren ciudades y zonas rurales, afectando la visibilidad y la calidad del aire en varios estados (REUTERS/Kylie Cooper)

Una tormenta inusual y el inicio de los incendios

Durante la semana, intensas tormentas eléctricas atravesaron casi todo Oregón e impactaron en varias zonas de Washington. Estas tormentas descargaron más de 14.000 rayos, especialmente en la mitad norte de Oregón, tal y como reportó The New York Times.

PUBLICIDAD

Robin DeMario, vocera del Northwest Interagency Coordination Center (NWICC), señaló que los bomberos combatían al menos 30 incendios de gran tamaño surgidos en torno a las tormentas del miércoles y jueves. Muchos de estos fuegos fueron provocados por descargas eléctricas, aunque en algunos casos la causa todavía no se determinó.

La velocidad de las tormentas dejó precipitaciones mínimas sobre la vegetación. En la mayoría de los lugares afectados, apenas se registraron entre 2,5 y 8,5 milímetros (entre una décima y un tercio de pulgada) de lluvia, cantidad insuficiente para reducir el riesgo de combustión.

PUBLICIDAD

Vista nocturna de un río, un puente con automóviles y edificios altos de una ciudad con relámpagos en el cielo oscuro
Un fenómeno meteorológico fuera de lo habitual fue el detonante de la oleada de incendios que azota la región (KGW News)

Hannah Chandler-Cooley, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional en Portland, indicó que el noroeste del Pacífico suele experimentar un brote de tormentas eléctricas solo una vez al año, a diferencia de otras regiones del país como el sudeste.

La ubicación del noroeste, con el océano Pacífico influyendo en el clima y manteniendo temperaturas relativamente frescas, limita la formación frecuente de tormentas.

En esta ocasión, la presencia de aire cálido y húmedo cerca del suelo y una atmósfera inestable generaron condiciones propicias para descargas eléctricas inusualmente intensas.

Un rayo brillante en un cielo gris nublado sobre un denso bosque verde con un poste metálico y una linterna colgando en primer plano
En esta región, los episodios de tormentas eléctricas suelen ser esporádicos, pero este año superaron cualquier registro reciente (KOMO News)

El avance de los incendios y la respuesta oficial

El mayor de los incendios surgidos tras las tormentas es el Kaiser Canyon, ubicado en la reserva indígena Colville en Washington. Según detalló The New York Times, este incendio ya devastó más de 37.000 acres (alrededor de 15.000 hectáreas) y obligó a evacuar a residentes de la reserva.

Bethany Osgood, vocera del Northeast Washington Interagency Incident Management Team 3, explicó que el fuego afecta pastizales, artemisa amarga y árboles caídos en un terreno escarpado y rocoso, sometido a vientos erráticos, lo que complica las labores de extinción.

Otro foco relevante es el incendio Porcupine Ridge, cerca de la comunidad rural de Condon, Oregón. Hasta la mañana del sábado, este incendio había consumido más de 15.000 acres (unas 6.000 hectáreas). Dmitri Kalashnikov, investigador de la Universidad de California en Merced especializado en rayos e incendios causados por descargas eléctricas, advirtió que la época del año representa un desafío adicional.

Un convoy de camiones de bomberos y vehículos de emergencia avanza por una carretera de tierra. Hay conos de tráfico, un edificio y un depósito de agua al fondo
Autoridades coordinan evacuaciones y desplegan recursos para intentar contener los frentes activos y proteger a la población (KPTV FOX 12 Oregon)

Como los incendios comenzaron en pleno verano, las condiciones seguirán siendo favorables para que estos focos continúen activos y puedan expandirse.

Larry O’Neill, climatólogo estatal de Oregón, describió haber visto decenas de columnas de humo al transitar por una carretera del centro del estado tras la tormenta del jueves. “Fue muy surrealista”, afirmó O’Neill, citado por The New York Times.

El especialista remarcó que, si bien los incendios provocados por rayos no son raros en la región, nunca había presenciado un episodio de tal extensión e intensidad.

Un grupo de bomberos con uniformes amarillos y cascos rojos camina sobre tierra. Hay árboles, humo y varios vehículos blancos al fondo
El inicio de los incendios coincide con la época de mayor sequía y temperaturas elevadas, condiciones que favorecen la propagación del fuego (KPTV FOX 12 Oregon)

Cambio climático, proyecciones científicas y recomendaciones para la población

La relación entre el aumento de incendios y el cambio climático es uno de los focos de análisis de los científicos. Erica Fleishman, directora del Oregon Climate Change Research Institute de la Universidad Estatal de Oregón, aseguró que no se puede atribuir directamente un evento concreto de incendios o tormentas al cambio climático, debido a la variabilidad meteorológica.

Pese a ello, existen proyecciones que anticipan un incremento tanto en la cantidad de rayos como en la probabilidad de que una descarga eléctrica origine incendios forestales.

Según Fleishman, el riesgo aumenta por la combinación de temperaturas más altas, menor acumulación de nieve en invierno y veranos más secos, condiciones que hacen que el material vegetal resulte más inflamable.

La especialista aclaró que “este no es necesariamente un patrón meteorológico extraño”, y señaló que “probablemente se vuelva más común. El mayor peligro aparece cuando estas condiciones en el suelo facilitan que cualquier rayo inicie un incendio”, tal como explicó a The New York Times.

Expertos advierten que los factores climáticos actuales elevan el riesgo de incendios y recomiendan extremar las medidas de prevención y protección (REUTERS/Jonathan Ernst)
Expertos advierten que los factores climáticos actuales elevan el riesgo de incendios y recomiendan extremar las medidas de prevención y protección (REUTERS/Jonathan Ernst)

El humo generado por los incendios ya afecta la calidad del aire en varios estados del Medio Oeste y el noreste de Estados Unidos, sumándose al humo procedente de los incendios en Canadá. Las autoridades recomiendan a la población:

  • Seguir estrictamente las advertencias de evacuación y las restricciones al uso del fuego dictadas por organismos locales.
  • Extremar el cuidado en tierras públicas, en especial con vehículos y cualquier elemento que pueda generar chispas.
  • Prestar atención a la calidad del aire: en zonas con aire insalubre, permanecer en interiores siempre que sea posible, mejorar la calidad del aire en el hogar y, si es necesario salir, utilizar una mascarilla N95 o similar.

DeMario resaltó la importancia de evitar incendios provocados por actividades humanas en un contexto crítico. Además, recalcó que “no necesitamos que se sumen más fuegos provocados por personas” y pidió especial precaución a quienes realicen actividades en áreas naturales, tal y como recogió The New York Times.

Temas Relacionados

OregónWashingtonCambio ClimáticoEstados UnidosImpacto AmbientalIncendios ForestalesTormenta EléctricaFuegoRayosHumoCanadáMeteorologíaPacíficoClimaEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El MetLife Stadium afrontará enormes desafíos logísticos para la final del Mundial

Nueva Jersey amplía horarios, transporte y seguridad para recibir a Argentina y España, en un cierre de torneo que también reunirá a Trump, la realeza española y un show de medio tiempo inédito

El MetLife Stadium afrontará enormes desafíos logísticos para la final del Mundial

Final del Mundial 2026: qué es importante saber sobre el humo de los incendios forestales y el clima para el partido

El encuentro definitorio entre España y Argentina en Nueva Jersey quedó bajo atención por los focos activos de Canadá, que elevaron la contaminación en días previos y abrieron dudas por la salud de los asistentes

Final del Mundial 2026: qué es importante saber sobre el humo de los incendios forestales y el clima para el partido

Doce horas de terror en California: dos empleados del Servicio Forestal de Estados Unidos fueron secuestrados y retenidos a punta de pistola

La intervención movilizó al FBI, equipos especiales y drones en el bosque nacional Shasta-Trinity, donde los agresores, armados con un rifle de asalto AR-15, cuchillos y granadas, mantuvieron bajo custodia a los empleados federales hasta su liberación sin lesiones graves

Doce horas de terror en California: dos empleados del Servicio Forestal de Estados Unidos fueron secuestrados y retenidos a punta de pistola

Lotería Powerball: resultados del 18 de julio de 2026

Como cada sábado, esta lotería estadounidense llevó a cabo su más reciente sorteo millonario

Lotería Powerball: resultados del 18 de julio de 2026

Hombres mayores bajo la lupa: el aislamiento social tiene un efecto más marcado en los varones

El análisis por sexo mostró una brecha amplia con una de las mediciones. La edad no cambió el efecto entre grupos. Qué variables del contacto cotidiano aparecen como las más asociadas con vivir más

Hombres mayores bajo la lupa: el aislamiento social tiene un efecto más marcado en los varones

TECNO

Quita la app del banco de la pantalla de inicio del celular y déjala en este lugar para cuidar tu dinero

Quita la app del banco de la pantalla de inicio del celular y déjala en este lugar para cuidar tu dinero

Así puedes ver la final de la Copa Mundial España vs Argentina de forma legal desde tus dispositivos

Ver Argentina vs. España en Fútbol Libre pone en peligro tus contraseñas: final Copa del Mundo 2026

Google celebra la final del Mundial con doodle de España y Argentina: así luce la portada del buscador hoy

Los goleadores del Mundial 2026, dónde ver la final de la Copa del Mundo y más búsquedas en Google

ENTRETENIMIENTO

Condenan a 16 años de prisión al hombre que mató a una streamer japonesa durante una transmisión en vivo

Condenan a 16 años de prisión al hombre que mató a una streamer japonesa durante una transmisión en vivo

Un actor de “Bridgerton” respondió a los rumores sobre su regreso para la temporada de Eloise

Cómo el personaje de Elliot Page cambia el sentido de “La Odisea” de Christopher Nolan

Matt Damon reveló el secreto de su matrimonio de dos décadas con Luciana Barroso

La discusión por “La Odisea” de Christopher Nolan expone el choque entre mito y exactitud

MUNDO

Israel advirtió que responderá “con toda su fuerza” ante cualquier ataque iraní

Israel advirtió que responderá “con toda su fuerza” ante cualquier ataque iraní

Irán sospecha que filtraciones de seguridad facilitaron el ataque en el que fue abatido el ayatollah Ali Khamenei

El régimen de Irán ejecutó a dos hombres por su supuesta vinculación con las protestas opositoras de enero

Ríos urbanos en Europa vuelven a ser aptos para el baño gracias a décadas de tratamiento y vigilancia sanitaria

Ucrania respondió a los bombardeos sobre Kiev con ataques contra refinerías rusas y tres petroleros de la “flota fantasma”