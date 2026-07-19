Más de 14.000 rayos y una ola de tormentas eléctricas provocan el peor brote de incendios forestales en años en Oregón y Washington

Las llamas consumen extensas áreas de vegetación, obligando a evacuar comunidades y desafiando los recursos de los equipos de emergencia (KREM 2 News)

Más de 14.000 rayos encendieron decenas de incendios forestales en Oregón y Washington, mientras una combinación de calor extremo, sequedad y vientos inestables amenaza con expandir los focos activos y generar nuevos brotes en los próximos días.

El fenómeno, descrito como inusual por especialistas, ha puesto en alerta a las autoridades y a miles de residentes en la región.

Nubes densas de partículas cubren ciudades y zonas rurales, afectando la visibilidad y la calidad del aire en varios estados (REUTERS/Kylie Cooper)

Una tormenta inusual y el inicio de los incendios

Durante la semana, intensas tormentas eléctricas atravesaron casi todo Oregón e impactaron en varias zonas de Washington. Estas tormentas descargaron más de 14.000 rayos, especialmente en la mitad norte de Oregón, tal y como reportó The New York Times.

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Robin DeMario, vocera del Northwest Interagency Coordination Center (NWICC), señaló que los bomberos combatían al menos 30 incendios de gran tamaño surgidos en torno a las tormentas del miércoles y jueves. Muchos de estos fuegos fueron provocados por descargas eléctricas, aunque en algunos casos la causa todavía no se determinó.

La velocidad de las tormentas dejó precipitaciones mínimas sobre la vegetación. En la mayoría de los lugares afectados, apenas se registraron entre 2,5 y 8,5 milímetros (entre una décima y un tercio de pulgada) de lluvia, cantidad insuficiente para reducir el riesgo de combustión.

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Un fenómeno meteorológico fuera de lo habitual fue el detonante de la oleada de incendios que azota la región (KGW News)

Hannah Chandler-Cooley, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional en Portland, indicó que el noroeste del Pacífico suele experimentar un brote de tormentas eléctricas solo una vez al año, a diferencia de otras regiones del país como el sudeste.

La ubicación del noroeste, con el océano Pacífico influyendo en el clima y manteniendo temperaturas relativamente frescas, limita la formación frecuente de tormentas.

En esta ocasión, la presencia de aire cálido y húmedo cerca del suelo y una atmósfera inestable generaron condiciones propicias para descargas eléctricas inusualmente intensas.

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En esta región, los episodios de tormentas eléctricas suelen ser esporádicos, pero este año superaron cualquier registro reciente (KOMO News)

El avance de los incendios y la respuesta oficial

El mayor de los incendios surgidos tras las tormentas es el Kaiser Canyon, ubicado en la reserva indígena Colville en Washington. Según detalló The New York Times, este incendio ya devastó más de 37.000 acres (alrededor de 15.000 hectáreas) y obligó a evacuar a residentes de la reserva.

Bethany Osgood, vocera del Northeast Washington Interagency Incident Management Team 3, explicó que el fuego afecta pastizales, artemisa amarga y árboles caídos en un terreno escarpado y rocoso, sometido a vientos erráticos, lo que complica las labores de extinción.

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Otro foco relevante es el incendio Porcupine Ridge, cerca de la comunidad rural de Condon, Oregón. Hasta la mañana del sábado, este incendio había consumido más de 15.000 acres (unas 6.000 hectáreas). Dmitri Kalashnikov, investigador de la Universidad de California en Merced especializado en rayos e incendios causados por descargas eléctricas, advirtió que la época del año representa un desafío adicional.

Autoridades coordinan evacuaciones y desplegan recursos para intentar contener los frentes activos y proteger a la población (KPTV FOX 12 Oregon)

Como los incendios comenzaron en pleno verano, las condiciones seguirán siendo favorables para que estos focos continúen activos y puedan expandirse.

Larry O’Neill, climatólogo estatal de Oregón, describió haber visto decenas de columnas de humo al transitar por una carretera del centro del estado tras la tormenta del jueves. “Fue muy surrealista”, afirmó O’Neill, citado por The New York Times.

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El especialista remarcó que, si bien los incendios provocados por rayos no son raros en la región, nunca había presenciado un episodio de tal extensión e intensidad.

El inicio de los incendios coincide con la época de mayor sequía y temperaturas elevadas, condiciones que favorecen la propagación del fuego (KPTV FOX 12 Oregon)

Cambio climático, proyecciones científicas y recomendaciones para la población

La relación entre el aumento de incendios y el cambio climático es uno de los focos de análisis de los científicos. Erica Fleishman, directora del Oregon Climate Change Research Institute de la Universidad Estatal de Oregón, aseguró que no se puede atribuir directamente un evento concreto de incendios o tormentas al cambio climático, debido a la variabilidad meteorológica.

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Pese a ello, existen proyecciones que anticipan un incremento tanto en la cantidad de rayos como en la probabilidad de que una descarga eléctrica origine incendios forestales.

Según Fleishman, el riesgo aumenta por la combinación de temperaturas más altas, menor acumulación de nieve en invierno y veranos más secos, condiciones que hacen que el material vegetal resulte más inflamable.

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La especialista aclaró que “este no es necesariamente un patrón meteorológico extraño”, y señaló que “probablemente se vuelva más común. El mayor peligro aparece cuando estas condiciones en el suelo facilitan que cualquier rayo inicie un incendio”, tal como explicó a The New York Times.

Expertos advierten que los factores climáticos actuales elevan el riesgo de incendios y recomiendan extremar las medidas de prevención y protección (REUTERS/Jonathan Ernst)

El humo generado por los incendios ya afecta la calidad del aire en varios estados del Medio Oeste y el noreste de Estados Unidos, sumándose al humo procedente de los incendios en Canadá. Las autoridades recomiendan a la población:

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Seguir estrictamente las advertencias de evacuación y las restricciones al uso del fuego dictadas por organismos locales.

Extremar el cuidado en tierras públicas, en especial con vehículos y cualquier elemento que pueda generar chispas.

Prestar atención a la calidad del aire: en zonas con aire insalubre, permanecer en interiores siempre que sea posible, mejorar la calidad del aire en el hogar y, si es necesario salir, utilizar una mascarilla N95 o similar.

DeMario resaltó la importancia de evitar incendios provocados por actividades humanas en un contexto crítico. Además, recalcó que “no necesitamos que se sumen más fuegos provocados por personas” y pidió especial precaución a quienes realicen actividades en áreas naturales, tal y como recogió The New York Times.