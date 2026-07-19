La final del Mundial entre Argentina y España desató una ola de festejos en Nueva York

Los hinchas argentinos se concentraron en el Times Square para el último banderazo, previo a la final con España (Crédito: Federico Cavagni)

La ciudad de Nueva York vive días de efervescencia futbolística como pocas veces en su historia. La inminente final del Mundial entre Argentina y España transformó las calles en un escenario de celebración, cánticos y banderas, mientras miles de aficionados de ambos países —y de todo el mundo— se preparan para un duelo que promete quedar en la historia.

En la antesala del partido decisivo, la convivencia de hinchadas y la diversidad cultural de la ciudad se mezclaron en una atmósfera de entusiasmo y expectativa, reflejando lo que genera la Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

Lugares icónicos de Nueva York y Nueva Jersey viven la fiebre mundialista por la final entre Argentina y España (Reuters/X)

Ambiente previo a la final del Mundial entre Argentina y España

El ambiente previo a la final fue descrito como una auténtica fiesta por medios locales como CBS y ABC7. Desde días antes del encuentro en el estadio MetLife, la ciudad fue tomada por miles de fanáticos de ambos equipos, llegados desde distintos rincones del planeta.

La pasión por el fútbol se apoderó de Manhattan, donde carteles y pantallas exhiben imágenes de Lionel Messi y Lamine Yamal, junto a otras figuras del torneo. La ciudad nunca duerme, pero en esta ocasión, la fiebre mundialista elevó la intensidad: frases como “esta ciudad está loca” y “es un sueño cumplido” se repiten entre hinchas que asisten a festejos y eventos en cada barrio.

PUBLICIDAD

La expectativa por el partido es palpable. El hecho de que Nueva York sea la sede de la final refuerza su estatus de capital global, un lugar donde convergen culturas y nacionalidades.

El encuentro, que enfrenta a la vigente campeona mundial y a una España decidida a repetir la gloria de 2010, atrajo a fanáticos de todo el mundo, celebridades y curiosos que simplemente quisieron ser parte del espectáculo.

PUBLICIDAD

En medio de la multitud, algunos hinchas destacan el significado especial de poder vivir la final en esta ciudad. Para muchos, se trata de una ocasión irrepetible: ver a Messi en lo que podría ser su último Mundial o presenciar el ascenso de una nueva generación española.

La final del Mundial impulsa la economía de Nueva York y reforzó su perfil multicultural y su vínculo con el fútbol (Collage)

Celebraciones de argentinos y españoles en distintos puntos de Nueva York

La jornada previa al partido estuvo marcada por masivas congregaciones. Miles de hinchas argentinos tomaron Times Square, ondeando banderas y coreando canciones, y con el nombre de Messi siempre presente.

PUBLICIDAD

Las camisetas albicelestes coparon la escena, en una muestra de fervor pocas veces vista fuera de Buenos Aires. Entre la multitud, la emoción era unánime: “Messi es el mejor del mundo”, repetían los hinchas consultados por medios locales.

Ante la llegada de miles de argentinos para el último banderazo del Mundial, las fuerzas de seguridad cercaron la emblemática zona neoyorquina para garantizar que los festejos se desarrollen sin inconvenientes.

PUBLICIDAD

Miles de hinchas argentinos coparon Times Square con banderas y cánticos en apoyo a Messi y a la selección argentina

Por su parte, los seguidores españoles se reunieron en las cercanías del Madison Square Garden, donde organizaron su propia fiesta de apoyo. Aunque eran menos en número, su entusiasmo no pasó desapercibido y la ilusión de revivir “las sensaciones de 2010” estuvo muy presente entre los aficionados de La Roja.

La convivencia entre hinchadas propició momentos de rivalidad amistosa, con algunas bromas y declaraciones cruzadas sobre las posibilidades de cada equipo. La presencia de seguidores de otros países —como Francia, Inglaterra y Noruega, cuyos equipos también disputaron etapas avanzadas— aportó un colorido adicional, dando a la ciudad un aire de festival futbolero internacional.

PUBLICIDAD

Los aficionados españoles se congregaron cerca del Madison Square Garden con la ilusión de repetir la gloria de España en 2010 (X/@momof2boys99)

Organización de eventos y fiestas públicas para ver la final

El impacto del Mundial se extendió más allá del estadio. Para quienes no pudieron conseguir entradas, Nueva York organizará uno de los mayores eventos públicos en la historia del fútbol local: una fiesta multitudinaria en el Great Lawn de Central Park, donde se habilitaron tres pantallas gigantes para transmitir la final.

El evento, con capacidad para 50.000 personas y entradas agotadas, es solo uno de los numerosos puntos de encuentro en la ciudad y el área metropolitana. Además de Central Park, diversos barrios celebraron fiestas y encuentros, desde Hudson Yards hasta Brooklyn y el Rockefeller Center, que fue decorado especialmente para la ocasión.

PUBLICIDAD

En cada rincón, la diversidad de nacionalidades y la pasión por el fútbol crean una atmósfera única, donde la rivalidad se vive con celebración. La logística y la seguridad son prioritarias, con un dispositivo especial en torno al estadio MetLife y los lugares de congregación.

Nueva York contará con diversos puntos con pantallas gigantes para seguir la final del Mundial entre Argentina y España (REUTERS/Jeenah Moon)

Impacto del Mundial en Nueva York: diversidad, economía y legado

La Copa del Mundo deja una huella profunda en Nueva York. La llegada de decenas de miles de visitantes impulsó la economía local, desde hoteles hasta comercios y bares. Pero el efecto va más allá: la ciudad reafirmó su papel como epicentro multicultural, donde cada comunidad encontró un espacio para celebrar a su selección.

PUBLICIDAD

El legado futbolístico también se fortaleció. La presencia de la final en Nueva York revitalizó el interés por el fútbol, especialmente entre los jóvenes, y dio visibilidad a proyectos como la construcción de un nuevo estadio para el New York City FC.

La ciudad, tradicionalmente dominada por otros deportes, experimentó durante el Mundial una integración inédita entre aficionados locales y extranjeros, abriendo la puerta a un futuro en el que el fútbol tenga un protagonismo sostenido.

El MetLife Stadium recibirá a más de 80.000 espectadores en una jornada soleada para la final del Mundial (REUTERS/Amanda Perobelli)

Condiciones climáticas previstas para la final

El clima promete acompañar la jornada del encuentro, porque luego de días de humo y tormentas, se espera un domingo soleado, con baja humedad y temperaturas máximas en torno a los 29℃ (85℉).

Un escenario ideal para un cierre de torneo en el que más de 80.000 espectadores colmarán el MetLife Stadium, mientras decenas de miles seguirán el partido en calles y parques de la ciudad.