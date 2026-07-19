Estados Unidos

La final del Mundial entre Argentina y España desató una ola de festejos en Nueva York

La antesala del duelo decisivo convirtió a Manhattan y a otros barrios en puntos de reunión con cánticos y banderas. Mientras que Nueva Jersey se prepara para albergar al partido en el MetLife Stadium

Guardar
Los hinchas argentinos se concentraron en el Times Square para el último banderazo, previo a la final con España (Crédito: Federico Cavagni)

La ciudad de Nueva York vive días de efervescencia futbolística como pocas veces en su historia. La inminente final del Mundial entre Argentina y España transformó las calles en un escenario de celebración, cánticos y banderas, mientras miles de aficionados de ambos países —y de todo el mundo— se preparan para un duelo que promete quedar en la historia.

En la antesala del partido decisivo, la convivencia de hinchadas y la diversidad cultural de la ciudad se mezclaron en una atmósfera de entusiasmo y expectativa, reflejando lo que genera la Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

Imagen dividida con multitudes de aficionados, banderas de Argentina en Times Square y banderas de España en West 32nd Street, Nueva York
Lugares icónicos de Nueva York y Nueva Jersey viven la fiebre mundialista por la final entre Argentina y España (Reuters/X)

Ambiente previo a la final del Mundial entre Argentina y España

El ambiente previo a la final fue descrito como una auténtica fiesta por medios locales como CBS y ABC7. Desde días antes del encuentro en el estadio MetLife, la ciudad fue tomada por miles de fanáticos de ambos equipos, llegados desde distintos rincones del planeta.

La pasión por el fútbol se apoderó de Manhattan, donde carteles y pantallas exhiben imágenes de Lionel Messi y Lamine Yamal, junto a otras figuras del torneo. La ciudad nunca duerme, pero en esta ocasión, la fiebre mundialista elevó la intensidad: frases como “esta ciudad está loca” y “es un sueño cumplido” se repiten entre hinchas que asisten a festejos y eventos en cada barrio.

PUBLICIDAD

La expectativa por el partido es palpable. El hecho de que Nueva York sea la sede de la final refuerza su estatus de capital global, un lugar donde convergen culturas y nacionalidades.

El encuentro, que enfrenta a la vigente campeona mundial y a una España decidida a repetir la gloria de 2010, atrajo a fanáticos de todo el mundo, celebridades y curiosos que simplemente quisieron ser parte del espectáculo.

En medio de la multitud, algunos hinchas destacan el significado especial de poder vivir la final en esta ciudad. Para muchos, se trata de una ocasión irrepetible: ver a Messi en lo que podría ser su último Mundial o presenciar el ascenso de una nueva generación española.

Previa final Argentina vs España
La final del Mundial impulsa la economía de Nueva York y reforzó su perfil multicultural y su vínculo con el fútbol (Collage)

Celebraciones de argentinos y españoles en distintos puntos de Nueva York

La jornada previa al partido estuvo marcada por masivas congregaciones. Miles de hinchas argentinos tomaron Times Square, ondeando banderas y coreando canciones, y con el nombre de Messi siempre presente.

Las camisetas albicelestes coparon la escena, en una muestra de fervor pocas veces vista fuera de Buenos Aires. Entre la multitud, la emoción era unánime: “Messi es el mejor del mundo”, repetían los hinchas consultados por medios locales.

Ante la llegada de miles de argentinos para el último banderazo del Mundial, las fuerzas de seguridad cercaron la emblemática zona neoyorquina para garantizar que los festejos se desarrollen sin inconvenientes.

Los hinchas de la Selección se reunieron en Times Square
Miles de hinchas argentinos coparon Times Square con banderas y cánticos en apoyo a Messi y a la selección argentina

Por su parte, los seguidores españoles se reunieron en las cercanías del Madison Square Garden, donde organizaron su propia fiesta de apoyo. Aunque eran menos en número, su entusiasmo no pasó desapercibido y la ilusión de revivir “las sensaciones de 2010” estuvo muy presente entre los aficionados de La Roja.

La convivencia entre hinchadas propició momentos de rivalidad amistosa, con algunas bromas y declaraciones cruzadas sobre las posibilidades de cada equipo. La presencia de seguidores de otros países —como Francia, Inglaterra y Noruega, cuyos equipos también disputaron etapas avanzadas— aportó un colorido adicional, dando a la ciudad un aire de festival futbolero internacional.

Multitud de personas; banderas de España; banderas de Estados Unidos; puesto de comida ambulante; edificios urbanos; vehículos amarillos; teléfonos móviles
Los aficionados españoles se congregaron cerca del Madison Square Garden con la ilusión de repetir la gloria de España en 2010 (X/@momof2boys99)

Organización de eventos y fiestas públicas para ver la final

El impacto del Mundial se extendió más allá del estadio. Para quienes no pudieron conseguir entradas, Nueva York organizará uno de los mayores eventos públicos en la historia del fútbol local: una fiesta multitudinaria en el Great Lawn de Central Park, donde se habilitaron tres pantallas gigantes para transmitir la final.

El evento, con capacidad para 50.000 personas y entradas agotadas, es solo uno de los numerosos puntos de encuentro en la ciudad y el área metropolitana. Además de Central Park, diversos barrios celebraron fiestas y encuentros, desde Hudson Yards hasta Brooklyn y el Rockefeller Center, que fue decorado especialmente para la ocasión.

En cada rincón, la diversidad de nacionalidades y la pasión por el fútbol crean una atmósfera única, donde la rivalidad se vive con celebración. La logística y la seguridad son prioritarias, con un dispositivo especial en torno al estadio MetLife y los lugares de congregación.

Nueva York contará con diversos puntos con pantallas gigantes para seguir la final del Mundial entre Argentina y España (REUTERS/Jeenah Moon)
Nueva York contará con diversos puntos con pantallas gigantes para seguir la final del Mundial entre Argentina y España (REUTERS/Jeenah Moon)

Impacto del Mundial en Nueva York: diversidad, economía y legado

La Copa del Mundo deja una huella profunda en Nueva York. La llegada de decenas de miles de visitantes impulsó la economía local, desde hoteles hasta comercios y bares. Pero el efecto va más allá: la ciudad reafirmó su papel como epicentro multicultural, donde cada comunidad encontró un espacio para celebrar a su selección.

El legado futbolístico también se fortaleció. La presencia de la final en Nueva York revitalizó el interés por el fútbol, especialmente entre los jóvenes, y dio visibilidad a proyectos como la construcción de un nuevo estadio para el New York City FC.

La ciudad, tradicionalmente dominada por otros deportes, experimentó durante el Mundial una integración inédita entre aficionados locales y extranjeros, abriendo la puerta a un futuro en el que el fútbol tenga un protagonismo sostenido.

El MetLife Stadium recibirá a más de 80.000 espectadores en una jornada soleada para la final del Mundial (REUTERS/Amanda Perobelli)
El MetLife Stadium recibirá a más de 80.000 espectadores en una jornada soleada para la final del Mundial (REUTERS/Amanda Perobelli)

Condiciones climáticas previstas para la final

El clima promete acompañar la jornada del encuentro, porque luego de días de humo y tormentas, se espera un domingo soleado, con baja humedad y temperaturas máximas en torno a los 29℃ (85℉).

Un escenario ideal para un cierre de torneo en el que más de 80.000 espectadores colmarán el MetLife Stadium, mientras decenas de miles seguirán el partido en calles y parques de la ciudad.

Temas Relacionados

Copa del MundoMundial 2026Nueva YorkNueva JerseyMetLife StadiumEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Doce horas de terror en California: dos empleados del Servicio Forestal de Estados Unidos fueron secuestrados y retenidos a punta de pistola

La intervención movilizó al FBI, equipos especiales y drones en el bosque nacional Shasta-Trinity, donde los agresores, armados con un rifle de asalto AR-15, cuchillos y granadas, mantuvieron bajo custodia a los empleados federales hasta su liberación sin lesiones graves

Doce horas de terror en California: dos empleados del Servicio Forestal de Estados Unidos fueron secuestrados y retenidos a punta de pistola

Lotería Powerball: resultados del 18 de julio de 2026

Como cada sábado, esta lotería estadounidense llevó a cabo su más reciente sorteo millonario

Lotería Powerball: resultados del 18 de julio de 2026

Hombres mayores bajo la lupa: el aislamiento social tiene un efecto más marcado en los varones

El análisis por sexo mostró una brecha amplia con una de las mediciones. La edad no cambió el efecto entre grupos. Qué variables del contacto cotidiano aparecen como las más asociadas con vivir más

Hombres mayores bajo la lupa: el aislamiento social tiene un efecto más marcado en los varones

Dena Karari, la estadounidense detenida durante 566 días por el régimen iraní, regresó a Estados Unidos

Hasta el momento, se desconoce si la salida de Karari formó parte de algún acuerdo entre Washington y Teherán ni si su caso fue abordado en las últimas conversaciones bilaterales antes de la nueva escalada en Medio Oriente

Dena Karari, la estadounidense detenida durante 566 días por el régimen iraní, regresó a Estados Unidos

Cambiados al nacer: dos hombres en EE. UU. descubrieron que vivieron 38 años con la familia equivocada

Kyle Bylin y Jeremy Morrison sostienen que crecieron con los padres del otro tras haber sido intercambiados en el hospital. Sus familias demandan al centro médico, mientras intentan reconfigurar sus vidas

Cambiados al nacer: dos hombres en EE. UU. descubrieron que vivieron 38 años con la familia equivocada

TECNO

Robot humanoide ya remplaza humanos en fábricas para producir autos en 76 segundos

Robot humanoide ya remplaza humanos en fábricas para producir autos en 76 segundos

¿Terminator real?: crean robots humanoides para la guerra, ya fueron a Ucrania

Bill Gates alerta a la Generación Z: “Tener mucha información no significa tener la correcta”

Crea una foto celebrando el Mundial 2026 en el Obelisco usando Gemini de Google

España vs. Argentina: riesgos de ver la final de la Copa del Mundo 2026 en Pirlo TV o Roja Directa

ENTRETENIMIENTO

Cómo el personaje de Elliot Page cambia el sentido de “La Odisea” de Christopher Nolan

Cómo el personaje de Elliot Page cambia el sentido de “La Odisea” de Christopher Nolan

Matt Damon reveló el secreto de su matrimonio de dos décadas con Luciana Barroso

La discusión por “La Odisea” de Christopher Nolan expone el choque entre mito y exactitud

“Ese es el siguiente paso”: Keith Richards confirmó que los Rolling Stones ya piensan en volver al escenario

“Empecé a tener momentos de vergüenza por ser gay”: Adam Lambert recordó el lado más duro de la fama

MUNDO

El régimen de Irán ejecutó a dos hombres por su supuesta vinculación con las protestas opositoras de enero

El régimen de Irán ejecutó a dos hombres por su supuesta vinculación con las protestas opositoras de enero

Ríos urbanos en Europa vuelven a ser aptos para el baño gracias a décadas de tratamiento y vigilancia sanitaria

Ucrania respondió a los bombardeos sobre Kiev con ataques contra refinerías rusas y tres petroleros de la “flota fantasma”

Irán volvió a lanzar ataques con drones y misiles contra objetivos en Kuwait y Bahrein

El jefe militar iraní amenazó a EEUU con una respuesta “devastadora” tras la octava ofensiva de Washington en Irán