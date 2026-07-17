Identifican a la segunda víctima del naufragio cerca de Alcatraz: dos personas siguen desaparecidas

La policía de San Francisco sigue el rastreo del barco hundido con sonar en una zona de fuertes corrientes para evaluar si puede reflotarlo (Facebook: Quin Madruga).

Las autoridades recuperaron el cuerpo de una mujer en la bahía de San Francisco, lo que elevó a dos las víctimas del vuelco y hundimiento de una embarcación cerca de la isla de Alcatraz. Otras dos personas, Jackie Boisa y Carol Boisa, permanecen desaparecidas, informaron ABC News y CBS News.

La oficina del médico forense de San Francisco identificó a la segunda víctima del naufragio como Tondra Madruga, de 58 años. En una declaración, sus familiares dijeron estar “destrozados por la pérdida de nuestra amada madre, hija, hermana y tía”.

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El cuerpo fue encontrado este jueves hacia las 13:02, cuando agentes de la unidad marina de la policía realizaban un rastreo del barco hundido y una embarcación que pasaba por la zona alertó sobre un cuerpo que flotaba al oeste de Treasure Island, junto a Yerba Buena Island, en el centro del puente entre San Francisco y Oakland, indicó CBS News.

La familia añadió: “Nuestros corazones están con todas las familias afectadas y agradecemos sinceramente su amabilidad y comprensión”. A su vez, agradeció a la Guardia Costera, al Departamento de Bomberos de San Francisco, al Departamento de Policía de San Francisco, a los equipos de emergencia y a los navegantes civiles que participaron en la búsqueda y el rescate.

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El crucero Volare se hundió tras ser golpeado por una ola cerca de Alcatraz

Las autoridades detallaron que 20 personas viajaban en el Volare, un crucero de cabina de 49 pies (14,94 metros) con base en Stockton, California, cuando una ola impactó la embarcación y provocó que volcara. El bote se hundió a unas 600 millas (965,6 km) al oeste de Alcatraz, mientras regresaba al muelle.

Jarod Toczko, comandante del Sector San Francisco de la Guardia Costera de Estados Unidos, explicó que la inclinación del barco probablemente desorientó a los ocupantes mientras el agua inundaba el interior. Cuando llegaron los rescatistas, los dos niveles inferiores ya estaban bajo el agua.

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El accidente ocurrió el martes durante un memorial familiar con 20 ocupantes, tras volcar a unos 550 metros de la isla en la bahía de San Francisco, con 16 personas rescatadas

Los pasajeros eran adultos y en su mayoría pertenecían a una misma familia. Miller, amiga de la familia de John Edward Boisa, dueño de la embarcación, asistió a la excursión en barco realizada en homenaje a una allegada de la familia fallecida en 2016.

El primer fallecido confirmado fue Clifford Joseph Boisa, de 79 años, quien fue llevado a la costa con lesiones graves y murió pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Una campaña en GoFundMe creada para su familia lo describió como un padre querido, exagente auxiliar de reserva del condado de Sutter y esposo durante casi 50 años, precisó ABC News.

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Las pasajeras Jackie Boisa, esposa de Clifford, y su hermana Carol Boisa, permanecen desaparecidas y se presume que fallecieron. El jefe de bomberos de San Francisco, Dean Crispen, informó además que un perro murió en el incidente.

Clifford Joseph Boisa, de 79 años, fue la primera víctima confirmada del naufragio tras ser llevado a la costa con lesiones graves (X).

La búsqueda del barco hundido y la suspensión de las operaciones

La búsqueda del bote y de sus ocupantes se extendió sobre 950 millas náuticas cuadradas (3.257,55 km²), sin que los equipos encontraran a los desaparecidos ni a la embarcación antes de suspender las operaciones, señaló ABC News.

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Jarod Toczko, comandante del sector San Francisco de la Guardia Costera citado por ABC News, dijo que la decisión de suspender la búsqueda “no fue fácil”. También advirtió que existía una “alta probabilidad de que algunas personas hubieran quedado atrapadas en la embarcación”.

La policía de San Francisco continúa el rastreo del barco con sonar y otras herramientas en una zona de fuertes corrientes de marea. Se estima que la embarcación permanece hundida sobre un fondo marino rocoso, a unos 120 pies (36 metros) de profundidad. Una vez localizada, las autoridades evaluarán si es posible reflotar la embarcación, reportó Associated Press.

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