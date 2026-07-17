Estados Unidos

Restaurante de Memphis se niega a atender a la Guardia Nacional: el dueño afirma que la ciudad era más segura sin tropas

El empresario sostuvo que la presencia de uniformados solo generó temor en la comunidad y defendió que la baja en delitos se logró antes de la intervención federal

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El dueño de Tamboli’s Pasta & Pizza de Memphis se negó a atender a cuatro miembros de la Guardia Nacional de Tennessee y dijo que repetiría esa decisión (REUTERS/Karen Pulfer Focht)
El dueño de Tamboli’s Pasta & Pizza de Memphis se negó a atender a cuatro miembros de la Guardia Nacional de Tennessee y dijo que repetiría esa decisión (REUTERS/Karen Pulfer Focht)

El dueño de Tamboli’s Pasta & Pizza de Memphis se negó a atender a cuatro miembros de la Guardia Nacional de Tennessee el sábado por la noche y dijo que repetiría esa decisión porque considera que el Grupo de Trabajo para la Seguridad de Memphis, impulsado por el gobierno federal, ha empeorado la seguridad en Memphis en lugar de mejorarla.

Según Fox News Digital, sitio de noticias de Fox News, Miles Tamboli sostuvo que Memphis ya mostraba una baja en la criminalidad antes de la llegada del grupo de trabajo.

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Afirmó que Memphis ya venía mejorando: la delincuencia cayó a su nivel más bajo en 25 años durante los primeros ocho meses de 2025, con base en datos del Departamento de Policía de Memphis y una revisión independiente de la Oficina de Investigación de Tennessee.

La negativa del dueño y su argumento contra el despliegue militar

Una van Ford E-Series blanca estacionada junto a un SUV blanco. Un edificio con el letrero 'Tamboli's Pasta & Pizza' y asientos. Calle con charco y vehículos al fondo
Tamboli cuestionó que la Guardia Nacional y los militares asuman tareas de seguridad local que, según su postura, corresponden a la policía (WMC)

“Amo este país y amo esta ciudad, y esa es precisamente la razón por la que tomé esta decisión”, dijo Tamboli al medio.

El empresario vinculó su rechazo con una oposición de fondo al despliegue de tropas en tareas de seguridad local. En su versión, el avance previo en la reducción del delito fue resultado del trabajo de los ciudadanos de la ciudad y “no fue obra de los soldados”.

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Tamboli afirmó que su decisión apuntó a cuestionar el papel de militares en tareas propias de la policía, porque considera que el problema no es solo político sino también operativo.

“Estar a favor de la seguridad significa decir la verdad sobre lo que realmente protege a una comunidad, y no son soldados entrenados para el combate haciendo el trabajo de policías”, dijo.

Qué es el Grupo de Trabajo para la Seguridad de Memphis

El Grupo de Trabajo para la Seguridad de Memphis fue creado en septiembre de 2025 por el presidente Donald Trump para combatir la delincuencia violenta. La iniciativa reúne a la policía local con agentes federales, la Guardia Nacional de Tennessee y la policía estatal para aplicar las leyes de seguridad pública.

Tamboli dijo que los resultados del operativo contradicen su objetivo. Sostuvo que la mayoría de los arrestos del grupo comenzaron con controles de tránsito rutinarios y no con delitos violentos, y afirmó que eso generó miedo entre las familias de la ciudad.

“Lo que el Grupo de Trabajo ha hecho en realidad es hacer que vivir en esta ciudad sea más difícil”, declaró. “Las familias de esta ciudad ahora tienen temor de ir al trabajo en coche, de llevar a sus hijos al colegio y de ser vistas”.

Denuncias sobre controles, temor y un caso citado por el empresario

El empresario sostuvo que muchos arrestos del operativo en Memphis comenzaron con controles de tránsito y que esa dinámica generó temor en las familias (REUTERS/Karen Pulfer Focht)
El empresario sostuvo que muchos arrestos del operativo en Memphis comenzaron con controles de tránsito y que esa dinámica generó temor en las familias (REUTERS/Karen Pulfer Focht)

También afirmó que escuelas de la ciudad informaron ausencias de alumnos provocadas por ese temor. Añadió que este mes un joven de Memphis de 20 años, Tyrin Johnson, murió por disparos de tropas de la Guardia Nacional durante una persecución a pie y que no quedaron imágenes de cámaras corporales ni respuestas para su familia.

Tamboli agregó que esa contradicción ponía en riesgo tanto a los habitantes de la ciudad como a las propias tropas.

En la misma declaración, sostuvo que los fundadores de Estados Unidos dejaron asentada su objeción a los ejércitos permanentes entre la población en la Declaración de Independencia, porque entendían que un país libre no permite que los militares vigilen a sus propios ciudadanos.

Antecedentes familiares, postura pública y repercusión del episodio

En la página web del restaurante, Tamboli señaló que su familia llegó al sur medio de Estados Unidos en 1909 y formó parte del grupo que con el tiempo fue conocido como los italianos del Delta. También dijo que hace meses se sumó a decenas de negocios locales en un compromiso público contra la presencia militar en las calles.

“Tomaría la misma decisión mañana”, afirmó.

En una entrevista con News Channel 3 de Memphis, canal de televisión local de Memphis, admitió que el episodio perjudicó al negocio. “Nada de esto cambia mi postura. Al contrario, confirma por qué esto es importante”, dijo al canal.

La reacción en X incluyó mensajes de rechazo y llamados al boicot. Un usuario escribió: “Soy de Memphis. Tamboli’s Pasta & Pizza se negó a atender a miembros de la Guardia Nacional de Tennessee que simplemente querían comer. Su dueño los rechazó.

Eso es inaceptable. Apoyo a la Guardia Nacional. Los negocios que faltan al respeto a los hombres y mujeres que protegen nuestra ciudad no merecen nuestro apoyo”, junto con la etiqueta #BoycottTamboli.

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