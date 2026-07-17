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Denzel Washington y su filosofía de vida: “Primero aprendes, luego ganas y finalmente devuelves”

El dos veces ganador del Óscar compartió el mensaje en redes sociales y lo respaldó con su historia: una juventud marcada por pandillas y una academia militar que lo llevó a conquistar dos premios Óscar, dos Globos de Oro y un Tony

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Denzel Washington sintetiza su experiencia vital en una frase que inspira a quienes buscan dejar huella en el cine y más allá (REUTERS/Aude Guerrucci)
Denzel Washington sintetiza su experiencia vital en una frase que inspira a quienes buscan dejar huella en el cine y más allá (REUTERS/Aude Guerrucci)

El actor estadounidense Denzel Washington ha compartido un consejo que resume su filosofía sobre el paso del tiempo y las etapas de la vida.

A través de una frase que difundió en redes sociales y que ha sido recogida por Espinof, Washington propuso la idea de que “la primera parte de tu vida, aprendes. La segunda, ganas. La tercera, devuelves”. Un mensaje que, según él, refleja tanto su camino personal como profesional.

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Infancia y adolescencia: el inicio de un recorrido

Según Espinof, la vida de Denzel Washington antes de alcanzar la fama estuvo marcada por entornos difíciles y decisiones complejas. El actor relató en entrevistas que durante su juventud se relacionó con una pandilla cuyos integrantes sumaron cuarenta años de prisión entre todos.

Denzel Washington, un hombre afroamericano, sentado y sonriendo, con una chaqueta oscura y camisa negra, frente a una ventana con equipo borroso
La juventud de Denzel Washington estuvo marcada por desafíos y la firme decisión materna que lo apartó de un entorno adverso (Captura de video)

Frente a ese contexto, su madre tomó la decisión de enviarlo a una academia militar. Esta medida resultó clave para alejarlo de las calles y ofrecerle una estructura distinta.

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El paso por la academia permitió a Washington reenfocar sus objetivos. Al terminar sus estudios secundarios, ingresó en la universidad, donde se enfrentó a una elección entre el deporte y el arte dramático. Finalmente, optó por la actuación, una decisión que marcaría el curso de su vida profesional.

Selección de proyectos y consolidación profesional

Ya instalado en el mundo del cine, Denzel Washington comenzó una carrera ascendente que lo llevó a recibir reconocimientos como dos premios Óscar, dos Globos de Oro y un Tony.

Con una carrera consolidada, Denzel Washington elige sus papeles con rigor, poniendo el foco en la calidad y el significado de cada trabajo (REUTERS/Benoit Tessier)
Con una carrera consolidada, Denzel Washington elige sus papeles con rigor, poniendo el foco en la calidad y el significado de cada trabajo (REUTERS/Benoit Tessier)

De acuerdo con Espinof, estos logros le han permitido ser más selectivo con los papeles que acepta. En la actualidad, Washington indica que “hay muy pocas películas que le interesan hacer”, lo que demuestra una postura de madurez y reflexión acerca de su oficio.

Este año, el actor solo aparecerá en la cinta Here comes the flood, dirigida por Fernando Meirelles, según reportó Espinof. Esta decisión refleja su criterio al momento de elegir trabajos, priorizando aquellos que le aportan algo significativo tanto a nivel profesional como personal.

La importancia de la formación y la mejora constante

El consejo de Washington para quienes inician una carrera actoral va más allá de la anécdota personal. En palabras recogidas por Espinof, el actor insta a los jóvenes a “callarse, tranquilizarse, aprender, leer, relajarse y mejorar”.

La formación y la disciplina emergen como ejes centrales en el consejo que Washington ofrece a las nuevas generaciones de actores
La formación y la disciplina emergen como ejes centrales en el consejo que Washington ofrece a las nuevas generaciones de actores

Estas indicaciones resumen su visión sobre la necesidad de formación y autoexigencia en una industria competitiva.

El propio recorrido del actor, desde una adolescencia compleja hasta los escenarios y sets de cine más prestigiosos, respalda sus recomendaciones. La experiencia personal y los años de trabajo han cimentado su convicción de que el aprendizaje y la disciplina son fundamentales para cualquier aspirante.

Humor y cercanía en el trato con la prensa

Durante un encuentro promocional, la actitud de Washington combinó reflexión y humor. Según Espinof, tras exponer su filosofía vital, una periodista le preguntó si podía ser su terapeuta. El actor respondió con una broma sobre ese supuesto rol y hasta sugirió un precio, generando un ambiente distendido durante la entrevista.

En encuentros públicos, Denzel Washington combina sus reflexiones con gestos de humor, mostrando cercanía y sencillez en cada interacción (REUTERS/Aude Guerrucci)
En encuentros públicos, Denzel Washington combina sus reflexiones con gestos de humor, mostrando cercanía y sencillez en cada interacción (REUTERS/Aude Guerrucci)

Este tipo de gestos refuerzan la imagen de Denzel Washington como referente para distintas generaciones.

A través de sus palabras, su historia y su modo de interactuar con el público, el actor transmite una visión sobre el éxito y la responsabilidad, invitando a quienes lo escuchan a reflexionar sobre el valor de aprender, ganar y devolver.

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