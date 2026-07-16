Estados Unidos

Suspenden la búsqueda de tres desaparecidos tras naufragio cerca de Alcatraz; una ola habría volcado el barco

El operativo se detuvo el miércoles al atardecer, luego de casi 24 horas de rastrillaje en la bahía de San Francisco. Durante la búsqueda, 16 personas fueron rescatadas y una falleció

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El accidente ocurrió el martes durante un memorial familiar con 20 ocupantes, tras volcar a unos 550 metros de la isla en la bahía de San Francisco, con 16 personas rescatadas

La Guardia Costera de Estados Unidos suspendió al atardecer del miércoles la búsqueda de tres personas desaparecidas por el vuelco y hundimiento del barco Volare cerca de la isla de Alcatraz, en la bahía de San Francisco. El accidente dejó un muerto y otras 16 personas fueron rescatadas, informó CBS News.

Según las autoridades, el incidente se desencadenó cuando una ola golpeó la embarcación, le hizo perder estabilidad y la llenó de agua en cuestión de minutos, precisó The New York Times.

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Durante casi 24 horas, los equipos de rescate recorrieron más de 950 millas náuticas cuadradas (1.528,5 km) y 1.700 millas (2.735,9 km) de trazado de búsqueda. Sin embargo, el capitán Jarod Toczko dijo en una rueda de prensa: “A pesar de los grandes esfuerzos realizados, no hemos podido localizar a ningún superviviente en la zona de búsqueda”.

Luego añadió: “Suspender una búsqueda activa es una de las decisiones más difíciles que tomamos como comandantes de la Guardia Costera. No me tomo esa responsabilidad a la ligera”.

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Una embarcación de pasajeros parcialmente hundida con toldo rojo en el agua, junto a dos botes de rescate y personas
Las autoridades creen que una ola golpeó al barco Volare y provocó el vuelco a unos 550 metros de la isla de Alcatraz (X).

La mayoría del grupo era familia y participaba en un homenaje

La embarcación de recreo, un crucero cabinado de 49 pies (14,94 metros) llamado Volare, llevaba 20 personas a bordo cuando volcó el martes alrededor de las 15:30, a unas 600 millas (965,6 km) de Alcatraz, tras un recorrido bajo el puente Golden Gate y hacia Angel Island. Regresaba al puerto deportivo Marina Yacht Harbor de San Francisco cuando empezó a inclinarse.

Las autoridades detallaron que la mayoría de los pasajeros eran familiares y amigos cercanos reunidos para esparcir las cenizas de un ser querido en la bahía. De las 20 personas a bordo, 13 llegaron a tierra a salvo y otras tres fueron llevadas a un hospital por lesiones de impacto sufridas al saltar al agua; más tarde recibieron el alta.

Documentos citados por The New York Times y CBS News indican que John Edward Boisa figura como propietario del Volare junto con su esposa. Los desaparecidos son Carol Boisa, hermana del dueño de la embarcación; Jackie Boisa, su cuñada, y una amiga identificada por la familia como Tondra.

El hombre fallecido es Clifford Joseph Boisa, esposo de Jackie Boisa, de 79 años, exagente adjunto de la Oficina del Sheriff del Condado de Sutter. Había sido sacado del agua, recibió reanimación cardiopulmonar a bordo de una nave de rescate y fue trasladado a tierra, donde murió poco después.

En un comunicado, la Oficina del Sheriff del Condado de Sutter señaló que Boisa sirvió entre 1987 y 2001 y que su dedicación a la seguridad pública “no será olvidada”. Las autoridades también informaron que un perro que iba a bordo murió en el accidente.

Barco de guardacostas rojo y blanco, moto acuática con dos personas, barco parcialmente hundido con techo rojo, y escombros flotando en el agua
El barco Volare, un crucero cabinado de 49 pies (14,94 metros), llevaba 20 personas a bordo y volcó cuando regresaba al puerto deportivo Marina Yacht Harbor de San Francisco (X).

La embarcación perdió estabilidad tras el impacto de una ola

De acuerdo con The New York Times, la embarcación partió de la bahía de San Francisco bajo condiciones de viento moderado. Durante la tarde, la intensidad del viento creció y aumento el oleaje. El tramo angosto entre la isla de Alcatraz y la costa norte de la ciudad suele concentrar la corriente, lo que contribuye a la formación de olas de mayor tamaño.

Las autoridades sostienen que el barco fue golpeado por una ola, cayó sobre su costado de estribor y varias personas terminaron en el agua. El capitán Toczko explicó que, producto de esa inclinación, los ocupantes probablemente se desorientaron y el agua empezó a inundar el interior. Cuando llegaron los rescatistas, los dos niveles inferiores ya estaban sumergidos.

A su vez, señalaron que los tres desaparecidos podrían haber quedado atrapados dentro de los dos compartimentos inferiores cerrados cuando la embarcación volcó.

Hasta el momento, los equipos de rescate no han logrado localizar la embarcación sumergida. Por consiguiente, se utilizará tecnología de sonar para identificar la ubicación precisa del barco en el lecho de la bahía y evaluar la posibilidad de reflotarlo.

La Guardia Costera recorrió más de 950 millas náuticas cuadradas (1.528,5 km) durante casi 24 horas antes de suspender el operativo de búsqueda en San Francisco (AP Foto/Noah Berger).
La Guardia Costera recorrió más de 950 millas náuticas cuadradas (1.528,5 km) durante casi 24 horas antes de suspender el operativo de búsqueda en San Francisco (AP Foto/Noah Berger).

Los primeros rescatistas civiles encontraron pasajeros aferrados al casco y a tablas flotantes

Testigos y rescatistas civiles describieron una escena de caos en el agua. Varias embarcaciones privadas y pescadores comerciales llegaron antes que los servicios de emergencia y comenzaron a sacar personas del mar. El capitán Toczko agradeció en la rueda de prensa a los “buenos samaritanos” que alertaron del accidente y se lanzaron al rescate: “Ustedes salvaron vidas”.

El pescador Justin Marceline contó que oyó a una mujer suplicarle que no la soltara porque no sabía nadar. También relató que vio a un hombre joven sin chaleco salvavidas y le dio un peso de pesca para que intentara romper las ventanas, mientras varias personas golpeaban el vidrio para salir.

Era como el Titanic en la vida real. Había cosas por todas partes, la gente golpeaba el cristal y no había mucho que uno pudiera hacer salvo agarrar a las personas que estaban en el agua”, expresó Marceline.

Por su parte, James Smith, capitán de un barco pesquero que volvía de una jornada de pesca, describió a The New York Times que vio pasajeros aferrados al casco del Volare mientras se hundía y a otros agarrados de la tabla de un windsurfista que acudió a ayudar.

Con 40 años de oficio, Smith afirmó: “En toda mi trayectoria profesional, jamás había visto nada igual. Ni siquiera había oído hablar de algo parecido”.

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