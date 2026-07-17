Descubrió que Charles Manson era su abuelo: la búsqueda de una mujer para entender su vínculo con el asesino

Sophia Maddox convirtió la revelación sobre Charles Manson en una investigación personal y en el documental “My Grandfather Charles Manson” (AP/Instagram: @sophiawph).

En 2022, Sophia Maddox llevaba una vida como la de tantos jóvenes en Los Ángeles. Tenía 22 años y aspiraba a una carrera en el mundo del cine, mientras enseñaba ballet, trabajaba como niñera y ayudaba en restaurantes. Nada la preparó para la revelación familiar que recibiría una tarde, tras una llamada de su padre, de acuerdo con una exclusiva de People.

De regreso a casa, después de un viaje a Nueva York, Sophia contrajo COVID-19 en el vuelo y llamó a su padre, Daniel Arguelles, para pedirle que la llevara a hacerse una prueba. Fue en esa llamada cuando Daniel le reveló algo que cambiaría su historia: “Creo que descubrí quién es mi papá. Y si es cierto, es algo muy oscuro”.

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Daniel, criado por su madre y un padrastro, desconocía la identidad de su progenitor. En 2015, envió una muestra de ADN a un sitio de genealogía. Años después, un resultado lo conectó con otra persona que también era hijo del mismo hombre: Charles Manson, figura central en una de las historias criminales más conocidas de Estados Unidos.

El asesino líder del Clan Manson orquestó los asesinatos de la actriz Sharon Tate, quien estaba embarazada, el estilista Jay Sebring, la heredera Abigail Folger, Wojciech Frykowski, Steven Parent y los empresarios Leno y Rosemary LaBianca. Por esos crímenes, fue condenado a cadena perpetua y murió en prisión en 2017, a los 83 años.

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La noticia sacudió a Sophia: “Sentí el estómago hecho nudos como nunca antes. Me doblé y me largué a llorar”.

Una muestra de ADN enviada en 2015 a un sitio de genealogía permitió vincular a Daniel Arguelles con otro hijo de Charles Manson (Instagram: @sophiawph).

De una referencia cinematográfica a una investigación personal

Sophia no estaba familiarizada con todos los detalles del caso Manson. Su referencia más cercana era la película de Quentin Tarantino, “Once Upon a Time… in Hollywood", que reimaginaba los hechos previos a los crímenes de la familia Manson en 1969.

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La búsqueda de Sophia no se limitó a conocer datos sobre Manson. Decidió documentar su experiencia y profundizar en la historia de su familia. Empezó por grabar sus propias reflexiones, antes de unirse a la codirectora Alexandra Orton para crear el documental “My Grandfather Charles Manson” sobre la investigación de la juventud de Manson, su historial delictivo y su imagen pública.

El proyecto incluyó visitas a la escuela de reforma en Indiana donde Manson pasó parte de su adolescencia y conversaciones con antiguos miembros de la llamada “familia”, como Lynette “Squeaky” Fromme; Dianne Lake, quien conoció a Manson a los 14 años, y Stephanie Schram, última novia conocida del asesino.

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Sophia buscaba escuchar “a personas que lo conocieran, no la interpretación de los medios ni la de un fiscal”. Se propuso atravesar lo que su padre llamaba “la maldición familiar”, marcada por traumas generacionales.

El documental My Grandfather Charles Manson se estrenará en Hulu y Disney+ el miércoles 22 de julio (Instagram: @sophiawph).

Una historia familiar con preguntas sin respuesta

Nacida en El Segundo, California, Sophia creció entre el hogar de su madre y el de su padre, en la periferia de Hollywood. Su pasión por el cine surgió de la mano de su padre, artista y escritor que había probado suerte como actor y modelo. Juntos frecuentaban la biblioteca de Redondo Beach, donde él le enseñó a distinguir una buena película por la dirección, la fotografía y la actuación.

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La vida familiar de Sophia estuvo marcada por preguntas sin responder. La cineasta solía preguntarle a su abuela Darlene quién era el padre de Daniel. Según los relatos familiares, Darlene tuvo un encuentro casual con un hombre llamado Charlie Dear en una estación de autobuses, cuando tenía 17 años.

Diez años después, al ver el nombre de Charles Manson en los titulares, Darlene sospechó que podría ser el mismo hombre, aunque guardó el secreto hasta su muerte en 2020.

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La confirmación definitiva llegó tras una búsqueda genealógica y una prueba de ADN que lo vinculó con Michael Brunner, uno de los tres hijos reconocidos de Manson.

La historia familiar de Sophia Maddox estuvo marcada por el secreto de Darlene, su abuela, quien sospechó durante años que Charles Manson era el padre de Daniel (AP Photo/Harold Filan).

Tensiones familiares y un vínculo inesperado

El proceso de búsqueda de Sophia generó tensiones en su relación con su padre, pero también la acercó a Michael Brunner, quien vive alejado de la atención pública desde que fue adoptado por los abuelos maternos en los años 60. Brunner le enviaba libros y se mantenía disponible para conversar.

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Sophia no volvió a ver a su padre desde una fuerte discusión registrada en el documental. A pesar de la distancia, afirmó: “Apoyo a mi padre en todo lo que necesite”. Asimismo, aseguró que no se arrepiente de haber indagado en su historia: “En este proceso, siento que rompí la maldición para mí. El mayor regalo fue descubrir la verdad familiar, no solo heredar las historias sensacionalistas”.

Toda la travesía personal, con sus momentos de incertidumbre y hallazgos, quedó plasmada en primera persona por Sophia en el documental “My Grandfather Charles Manson”, que se podrá ver en Hulu y Disney+ desde el miércoles 22 de julio.

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