Estados Unidos

Las autoridades monitorean si el humo de los incendios en Canadá permitirá jugar la final del Mundial entre Argentina y España

El partido decisivo está previsto para este domingo en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, pero la contaminación del aire podría cambiar los planes a último minuto

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Las autoridades monitorean si el humo de los incendios en Canadá afectará la final del Mundial 2026 entre Argentina y España en Nueva Jersey (REUTERS/Kylie Cooper)
Las autoridades monitorean si el humo de los incendios en Canadá afectará la final del Mundial 2026 entre Argentina y España en Nueva Jersey (REUTERS/Kylie Cooper)

Las autoridades siguen de cerca si los incendios de Canadá y el humo que degrada la calidad del aire en el noreste de Estados Unidos afectarán la final del Mundial de 2026 entre Argentina y España, prevista para este domingo a las 15h en el estadio Nueva York/Nueva Jersey de East Rutherford, Nueva Jersey.

Fuentes citadas por la cadena estadounidense ABC News dijeron que el monitoreo en torno del estadio Nueva York/Nueva Jersey continúa porque está en uno de los al menos 18 estados con alertas activas por contaminación del aire y porque el desplazamiento del humo, condicionado por la meteorología, vuelve incierta su presencia exacta sobre el área del partido para la tarde del domingo.

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El episodio se reflejó a pocos kilómetros de la sede del partido. En sectores de la ciudad de Nueva York, a menos de 24 kilómetros (15 millas) de East Rutherford, el jueves por la noche se registraron niveles de ICA superiores a 200, una franja que indica una calidad del aire muy insalubre. De acuerdo con las autoridades sanitarias, los valores por encima de 150 ya son peligrosos para la población general.

Según el sitio oficial de calidad del aire AirNow.gov, el viernes por la mañana se observaron niveles de calidad del aire perjudiciales para la salud en todo el estado de Nueva Jersey, y el pronóstico indica que esa situación seguirá hasta el sábado. El punto todavía incierto es la ubicación exacta del humo para la tarde del domingo.

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El humo de casi 900 incendios ya alcanzó zonas de Estados Unidos

El humo de casi 900 incendios forestales en Canadá ya recorrió más de 1.600 kilómetros y alcanzó varias zonas de Estados Unidos (REUTERS/Eduardo Muñoz)
El humo de casi 900 incendios forestales en Canadá ya recorrió más de 1.600 kilómetros y alcanzó varias zonas de Estados Unidos (REUTERS/Eduardo Muñoz)

El medio informó que el humo proviene de casi 900 incendios forestales activos en Canadá y que su desplazamiento ya superó 1.600 kilómetros (1.000 millas), con impacto en áreas de Estados Unidos que van desde Michigan hasta Nuevo Hampshire y Virginia.

Aunque se espera que la humareda siga afectando al país durante todo el fin de semana, todavía no hay precisión suficiente para determinar cómo estará el aire sobre el área del partido cuando comience la final.

Las condiciones meteorológicas en Ontario tampoco ofrecen un alivio inmediato. Se prevén chubascos y tormentas eléctricas aisladas para el viernes, pero no lluvia suficiente para apagar los focos, mientras que los vientos pueden agravar la propagación y los rayos pueden iniciar nuevos incendios. Las mayores probabilidades de precipitaciones llegarán entre el domingo y el martes.

Ese escenario ya alteró el entorno de preparación de los finalistas. Según la agencia de noticias Associated Press, el jueves los jugadores de España se entrenaron al aire libre en Nueva Jersey, en instalaciones ubicadas a unos 50 kilómetros al norte de East Rutherford, mientras que los futbolistas de Argentina permanecen en el área de Atlanta.

Las alertas sanitarias en Nueva York y Filadelfia

Las alertas sanitarias en Nueva York y Filadelfia advierten que el humo de incendios forestales puede agravar problemas respiratorios y afectar a toda la población (REUTERS/Eduardo Muñoz)
Las alertas sanitarias en Nueva York y Filadelfia advierten que el humo de incendios forestales puede agravar problemas respiratorios y afectar a toda la población (REUTERS/Eduardo Muñoz)

Zohran Mamdani dijo: “Esto es muy grave”. Luego añadió: “Estamos alcanzando un nivel peligroso para todos los neoyorquinos”.

Mamdani explicó además que la ciudad está distribuyendo mascarillas gratuitas para ayudar a la población a enfrentar el humo. La advertencia oficial coincidió con el empeoramiento de los registros en la zona metropolitana cercana al estadio, donde el deterioro de los indicadores se sigue con atención por su posible impacto en actividades al aire libre.

En la vecina Filadelfia, las autoridades emitieron el viernes una Alerta Púrpura por la Calidad del Aire. “Todos pueden experimentar efectos negativos para la salud debido a las partículas en suspensión en el aire”.

El humo de incendios forestales puede perjudicar la salud según el índice de calidad del aire y la cercanía al fuego. Contiene partículas finas capaces de penetrar profundamente en los pulmones y agravar cuadros respiratorios, en particular durante períodos de exposición prolongada.

Las personas con afecciones preexistentes como asma, EPOC, enfermedades cardíacas, diabetes, enfermedad renal crónica y las mujeres embarazadas deben extremar el cuidado frente a la inhalación de ese humo.

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