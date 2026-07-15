Estados Unidos

Tragedia en Alcatraz: un muerto y 3 desaparecidos tras el hundimiento de un barco con 20 personas a bordo

Un servicio memorial en la bahía de San Francisco terminó en catástrofe cuando la embarcación volcó repentinamente tras ser golpeada por una ola. Los equipos de rescate lograron poner a salvo a 16 personas

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El accidente ocurrió el martes durante un memorial familiar con 20 ocupantes, tras volcar a unos 550 metros de la isla en la bahía de San Francisco, con 16 personas rescatadas

Un barco de paseo con 20 personas a bordo se hundió el martes 14 de julio cerca de la isla de Alcatraz, en la bahía de San Francisco, durante un servicio memorial familiar. El saldo: un muerto, tres desaparecidos y 16 rescatados.

La víctima fatal era un hombre adulto cuya identidad no fue revelada. Los equipos de rescate lo sacaron con vida del agua, pero murió a pesar de las maniobras de reanimación. Un perro que viajaba a bordo también perdió la vida.

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La infografía ilustra el hundimiento del barco Volare cerca de la isla de Alcatraz en San Francisco, detallando las víctimas, la cronología del incidente y el operativo de búsqueda (Imagen Ilustrativa Infobae)
La infografía ilustra el hundimiento del barco Volare cerca de la isla de Alcatraz en San Francisco, detallando las víctimas, la cronología del incidente y el operativo de búsqueda (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué pasó con el barco cerca de Alcatraz

Las autoridades creen que el Volare, con base en Stockton, California, fue golpeado por una ola que lo hizo volcar. La llamada de emergencia llegó a las 3:30 p.m., hora local, según informó la Associated Press.

Cuando los primeros respondedores llegaron al lugar, el barco estaba casi completamente sumergido, con el motor aún en marcha y con fuga de combustible. Solo el nivel superior asomaba sobre la superficie. Poco después, el Volare desapareció por completo bajo el agua.

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Barco de guardacostas rojo y blanco, moto acuática con dos personas, barco parcialmente hundido con techo rojo, y escombros flotando en el agua
Una lancha de paseo de tres pisos se hundió cerca de Alcatraz, en la bahía de San Francisco, durante un servicio memorial familiar con 20 personas a bordo (X)

El barco se encontraba a unos 550 metros (600 yardas) de la isla cuando volcó, según precisó el teniente de bomberos Mariano Elias. Las autoridades creen que zarpó desde el St. Francis Yacht Club, en el barrio Marina de San Francisco.

El rescate y los primeros testimonios

Aaron Anfinson, capitán del Bass-Tub, fue uno de los primeros en llegar al lugar. Según relató al San Francisco Chronicle, su barco transportaba pasajeros hacia el puente Golden Gate cuando un hombre en una embarcación más pequeña los detuvo y señaló el Volare en llamas en medio de la bahía.

Para cuando el Bass-Tub llegó, el fuego ya se había extinguido, pero el barco se hundía. Algunas personas ya estaban en el agua y otras permanecían a bordo. Anfinson y su tripulación distribuyeron chalecos salvavidas y bajaron una escalerilla de natación. Una mujer con una herida en la cabeza fue la primera en ser auxiliada.

“Fue aterrador. No quiero ver a nadie en esa situación”, declaró Anfinson al San Francisco Chronicle.

Una embarcación de pasajeros parcialmente hundida con toldo rojo en el agua, junto a dos botes de rescate y personas
Las autoridades creen que una ola golpeó al pontón Volare y provocó el vuelco a unos 550 metros de la isla de Alcatraz (X)

El jefe de bomberos de San Francisco, Dean Crispen, confirmó que el accidente fue reportado inicialmente como un incendio, “pero ahora no tenemos ninguna evidencia de eso”. Tres pasajeros sufrieron lesiones por el impacto de la caída al agua y fueron trasladados a un hospital; se esperaba que recibieran el alta esa misma noche.

Los 16 rescatados fueron llevados a Gashouse Cove Marina, un puerto deportivo de San Francisco. Imágenes en vivo mostraron a un hombre y una mujer envueltos en mantas, sentados en la acera junto a una ambulancia.

La búsqueda nocturna de los desaparecidos

Al caer la noche del martes, las autoridades trasladaron la búsqueda hacia el océano abierto, al oeste del puente Golden Gate. El operativo incluyó 11 embarcaciones, helicópteros, buzos y nadadores de rescate, con previsión de continuar toda la noche, según informó la Associated Press.

Crispen señaló que las corrientes y el viento indicaban que cualquier persona en el agua se desplazaría hacia el este. El número de desaparecidos subió de dos a tres tras recabar nuevos testimonios de testigos.

“Esto es un operativo de todos a cubierta, y esperamos que también sea un rescate”, declaró el alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, quien extendió sus condolencias a los familiares del fallecido.

La Guardia Costera de Estados Unidos confirmó que los esfuerzos de búsqueda y rescate continuaban activos.

Por qué las aguas de Alcatraz son tan peligrosas

La isla de Alcatraz, hoy destino turístico que recibe millones de visitantes al año para conocer la antigua prisión federal, se ubica en la bahía de San Francisco a unos 1,6 kilómetros (una milla) al norte de la costa de la ciudad.

Sus aguas son traicioneras: corrientes marinas intensas, temperaturas bajas y vientos frecuentes las convierten en una zona de alto riesgo para la navegación. Esa misma combinación de factores fue la que, durante décadas, hizo de Alcatraz una prisión considerada imposible de escapar.

La Associated Press reportó que la zona atrae habitualmente veleros y otros barcos de paseo, pese a las condiciones adversas.

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