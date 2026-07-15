Estados Unidos

Un tren quedó atrapado entre las llamas en Ontario con tripulantes a bordo: el video del incendio y la nube tóxica que llegó a Nueva York

El avance del fuego en el norte de Canadá provocó escenas de pánico y evacuaciones en Armstrong, mientras una densa columna de contaminación cruzó la frontera y llegó al noreste de Estados Unidos

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Un video grabado desde la cabina el 13 de julio, cerca de Armstrong, muestra un muro de fuego a metros de las vías y a un tripulante pidiendo acelerar la evacuación por radio

Un tren de Canadian National Railway quedó rodeado por las llamas de un incendio forestal en el norte de Ontario. El desesperante momento quedó registrado en un video grabado desde la cabina se convirtió en el documento más perturbador de una crisis que, días después, llegó hasta Nueva York en forma de humo.

Las imágenes circularon en X. En el video se ve la cabina bañada por una luz anaranjada y rojiza mientras un muro de fuego arde a pocos metros de las vías, cerca de Armstrong, Ontario. El tablero del tren marca la fecha y hora exactas: 13 de julio, 22:18.

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El tren atrapado entre las llamas

Desde detrás de la cámara, uno de los tripulantes grita: “¡Necesitan apurarse aquí! En serio, ahora estamos rodeados de llamas”. Segundos después, pregunta por alguien llamada “Jodie” a través de la radio. Una voz responde: “Sí, te oigo ahí. Estamos subiendo el nivel”. El tripulante insiste: “Esto tiene que darse prisa, joder”.

El diputado provincial de Ontario Sol Mamakwa fue uno de los primeros en difundir el video en X. “Esto ocurrió cerca de Armstrong, Ontario”, escribió. “¿Cuándo hará Canadian National Railway una declaración sobre este incidente?“.

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Una persona de espaldas con gorra sostiene un teléfono móvil, apuntando hacia ventanas que muestran intensa luz anaranjada. Se observan muebles en el interior oscuro
Canadian National Railway confirmó que la tripulación del tren fue evacuada sin incidentes tras el incendio forestal en el norte de Ontario (X)

La respuesta de la empresa llegó a través de CTV News: un portavoz confirmó por escrito que “la tripulación fue evacuada de la zona sin incidentes”, sin ofrecer más detalles sobre la ubicación, el tipo de operación ni el estado del material ferroviario.

Esta semana había más de 100 incendios forestales activos en el noroeste de Ontario. Las autoridades emitieron órdenes de evacuación obligatoria para Armstrong y varias comunidades indígenas de la zona: Collins First Nation, Lac des Mille Lacs First Nation y Whitesand First Nation, entre otras.

Captura de pantalla de un monitor que muestra una interfaz con números, un medidor de velocidad en cero, dos gráficos de líneas y un fondo naranja
El mismo frente de humo de Ontario y Minnesota llegó a Nueva York y reactivó las alertas de salud pública por la calidad del aire (X)

El humo se extendió hacia el sur y cubrió Toronto el miércoles por la mañana. A las 8 a.m., la ciudad registraba la peor calidad del aire del mundo según la plataforma IQAir.

La meteoróloga de CP24 Jess Smith lo describió así: “Hemos tenido un comienzo de día con mucho humo. Sé que puede parecer niebla, pero estamos lidiando con el humo de los incendios forestales. Lamentablemente, la situación no mejora a lo largo del día de hoy”.

El humo llega a Nueva York y reactiva las alertas de salud

El mismo frente de humo, alimentado por focos activos en Minnesota y Ontario, alcanzó el estado de Nueva York y obligó a las autoridades a emitir nuevas alertas de salud pública, según informó Infobae. El Departamento de Conservación Ambiental del estado de Nueva York (DEC) emitió un aviso de calidad del aire para el norte del estado.

La comisionada Amanda Lefton fue directa en conferencia de prensa: “Este es un evento de varios días”, y señaló que las lluvias previstas para más adelante en la semana podrían ofrecer cierto alivio, aunque sin garantías.

James Tomasini, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, advirtió que el humo podría espesarse y descender más cerca del suelo, lo que reduciría la visibilidad y elevaría el riesgo para la salud. La situación se complica por una ola de calor simultánea en la región.

Quiénes deben extremar precauciones

Los grupos con mayor riesgo ante la mala calidad del aire son las personas con enfermedades cardíacas o pulmonares, los adultos mayores de 65 años, las embarazadas, los bebés y niños con problemas de salud, y quienes tienen el sistema inmunitario debilitado.

Para ellos, la recomendación es evitar actividades físicas al aire libre. La American Veterinary Medical Association también advirtió que “perros y gatos pueden verse afectados igual que los humanos” y aconsejó limitar sus salidas a períodos breves, con atención a síntomas como tos, dificultad respiratoria o irritación ocular.

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