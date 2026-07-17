Retiran más de 13.000 hornos tostadores vendidos en reconocidos supermercados por riesgo de incendio

La CPSC advirtió que el defecto en el aislamiento del cable de los hornos tostadores Panasonic implica riesgo de descarga eléctrica e incendio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La multinacional Panasonic inició el retiro de más de 13.000 hornos tostadores eléctricos en Estados Unidos y Canadá debido a un defecto en el aislamiento del cable de alimentación, lo que implica un riesgo de descarga eléctrica y fuego para los consumidores, según la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC). El aviso, divulgado el 16 de julio de 2026, afecta a usuarios que adquirieron estos aparatos entre noviembre de 2025 y marzo de 2026 en tiendas como Costco y Amazon, así como en otros comercios electrónicos, de acuerdo con el registro oficial de la CPSC.

De acuerdo con la CPSC, el retiro involucra 11.480 unidades del modelo NB-G200 en Estados Unidos y 2.184 del modelo NB-G205S en Canadá. El defecto técnico detectado se relaciona con la protección de fibra de vidrio del cable de alimentación, que puede resultar insuficiente para cubrir el aislamiento, lo que incrementa el riesgo de descarga eléctrica y potenciales incendios. El organismo oficial instó a los consumidores a suspender el uso inmediato de estos hornos y a gestionar la devolución y reembolso a través de Panasonic. Según la autoridad, la empresa ha recibido cinco reportes de incidentes en Estados Unidos, aunque no se registraron lesiones ni daños personales.

PUBLICIDAD

La alerta se produjo en el marco de una serie de controles y advertencias que la CPSC y Health Canada mantienen sobre productos eléctricos de consumo masivo. Ambas autoridades coordinaron la difusión y ejecución del retiro en cumplimiento de las normativas que exigen a los fabricantes retirar del mercado productos que representen riesgos para la seguridad de los usuarios. Este caso se suma a otros llamados recientes en el sector de electrodomésticos, donde las agencias gubernamentales han reforzado la vigilancia sobre los productos que se comercializan en grandes cadenas minoristas y plataformas digitales, según consta en la base de datos pública de la CPSC.

¿Por qué Panasonic retira hornos tostadores en Estados Unidos y Canadá?

El retiro de hornos tostadores eléctricos de Panasonic en Estados Unidos y Canadá se debe a la detección de una falla en el aislamiento del cable de alimentación que podría causar descargas eléctricas o incendios. La CPSC, que supervisa la seguridad de los productos de consumo en el país, detalló que la protección de fibra de vidrio del cable puede no cubrirlo adecuadamente, exponiendo así a los usuarios a riesgos eléctricos. La autoridad estadounidense resaltó que el defecto afecta a los modelos NB-G200 y NB-G205S, vendidos en ambos países.

PUBLICIDAD

La empresa, en coordinación con la CPSC y Health Canada, tomó la decisión de retirar voluntariamente los productos tras recibir cinco reportes de incidentes ocurridos en Estados Unidos, que incluyeron el disparo de disyuntores en domicilios y el cese de funcionamiento del electrodoméstico. “La protección de la fibra de vidrio puede no cubrir adecuadamente el cable de alimentación, lo que representa un riesgo de descarga eléctrica y/o incendio”, indicó la compañía en declaraciones recogidas por la CPSC. Hasta el 15 de junio de 2026, no se reportaron lesiones ni daños personales relacionados.

Panasonic retiró 13.664 hornos tostadores eléctricos en Estados Unidos y Canadá por una falla en el cable de alimentación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué modelos de hornos tostadores Panasonic están incluidos en el retiro?

De acuerdo con el aviso oficial de la CPSC, el retiro involucra los hornos tostadores eléctricos Panasonic FlashXpress modelo NB-G200, comercializados en Estados Unidos, y el modelo NB-G205S, distribuidos en Canadá. Ambos aparatos comparten una falla en la cobertura del cable de alimentación, lo que pone en riesgo la seguridad de los usuarios.

PUBLICIDAD

Las unidades afectadas fueron vendidas entre noviembre de 2025 y marzo de 2026 en establecimientos como Costco, Amazon y otros comercios electrónicos. Para identificar si un producto está incluido en el retiro, los consumidores deben revisar la etiqueta ubicada en la parte trasera del aparato, donde figura el número de modelo. La CPSC y Health Canada recomiendan suspender el uso de los hornos tostadores incluidos en la alerta y contactar a Panasonic para iniciar el proceso de devolución y reembolso.

¿Dónde se vendieron los hornos tostadores Panasonic retirados y cuántos están involucrados?

La CPSC informó que el retiro abarca 11.480 unidades del modelo NB-G200 vendidas en Estados Unidos y 2.184 del modelo NB-G205S en Canadá, sumando un total de 13.664 hornos tostadores eléctricos afectados. Los aparatos fueron comercializados en grandes cadenas como Costco y Amazon, así como en otros canales de venta en línea.

PUBLICIDAD

Según datos oficiales publicados por la CPSC y Health Canada, la mayoría de los consumidores adquirió estos productos en el periodo comprendido entre noviembre de 2025 y marzo de 2026. El defecto técnico fue detectado tras recibir reportes de problemas eléctricos, aunque hasta la fecha no se han registrado lesiones asociadas al uso de los hornos tostadores.

Los hornos tostadores Panasonic retirados se vendieron entre noviembre de 2025 y marzo de 2026 en Costco, Amazon y otros comercios electrónicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los riesgos para los usuarios según las autoridades?

El principal riesgo identificado por la CPSC y Health Canada es la posibilidad de descarga eléctrica y el potencial de incendio debido a la insuficiente cobertura de fibra de vidrio en el cable de alimentación de los hornos tostadores Panasonic. La autoridad estadounidense informó que recibió cinco reportes de problemas en Estados Unidos: cuatro relacionados con el disparo de disyuntores y uno con la interrupción repentina del funcionamiento del producto.

PUBLICIDAD

En la documentación oficial, la CPSC indicó: “El cable de alimentación puede no estar adecuadamente protegido por la funda de fibra de vidrio, lo que representa un riesgo de descarga eléctrica y/o incendio para los consumidores”. Hasta mediados de junio de 2026, ni la CPSC ni Health Canada han reportado lesiones ni incidentes graves derivados de este defecto.

¿Qué deben hacer los consumidores que compraron un horno tostador Panasonic retirado?

Tanto la CPSC como Health Canada recomiendan a los usuarios suspender de inmediato el uso de los hornos tostadores Panasonic modelo NB-G200 y NB-G205S cubiertos por el retiro. Los consumidores deben verificar el número de modelo en la etiqueta trasera del aparato y, si coincide con los modelos retirados, contactar a Panasonic para obtener el reembolso correspondiente.

PUBLICIDAD

La CPSC habilitó su portal web y la línea telefónica para consultas y para facilitar el proceso de devolución. En Canadá, la ley prohíbe la venta, redistribución o regalo de productos retirados, y Health Canada enfatizó la importancia de cumplir con la normativa para evitar riesgos adicionales. Los consumidores pueden acceder a información actualizada y formularios de contacto en el sitio oficial de la CPSC (www.cpsc.gov) y en el de Health Canada.

El retiro de hornos tostadores Panasonic se enmarca en una vigilancia más estricta de productos eléctricos en Estados Unidos y Canadá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué dice Panasonic sobre el retiro y cómo se está gestionando?

En declaraciones recogidas por la CPSC, Panasonic afirmó que “la protección de la fibra de vidrio puede no cubrir adecuadamente el cable de alimentación, lo que representa un riesgo de descarga eléctrica y/o incendio”. La empresa enfatizó que no se han registrado incidentes con lesiones y que el retiro se realiza de manera preventiva, en cumplimiento de las regulaciones de Estados Unidos y Canadá.

PUBLICIDAD

El proceso de retiro y reembolso está garantizado para todos los usuarios que compraron un producto incluido en la alerta y que puedan acreditar la compra. La CPSC aclaró que los consumidores no deben asumir ningún costo y que el trámite se realiza directamente con Panasonic. Las autoridades recomendaron no intentar reparar el electrodoméstico ni continuar utilizándolo.

¿Qué alcance tiene esta alerta en el contexto de otros retiros de productos eléctricos?

La alerta de la CPSC sobre los hornos tostadores Panasonic se inscribe en una tendencia de vigilancia más estricta sobre productos eléctricos de consumo masivo en Estados Unidos y Canadá. En 2026, la autoridad estadounidense ha emitido varios llamados a revisión de electrodomésticos, incluyendo parrillas y cocinas de gas, por riesgos similares, según la base de datos pública de la comisión.

PUBLICIDAD

Ambas agencias mantienen canales de comunicación abiertos para reportes de incidentes y consultas sobre productos potencialmente peligrosos. La CPSC recordó que los consumidores pueden suscribirse a notificaciones de retiro y reportar productos inseguros a través de las plataformas oficiales.

¿Cómo afecta este retiro a los consumidores y qué pasos seguirán las autoridades?

El retiro de los hornos tostadores eléctricos Panasonic impacta principalmente a quienes adquirieron el producto en Estados Unidos y Canadá durante el periodo señalado. Los usuarios deben revisar el número de modelo de su aparato y, si corresponde, iniciar el proceso de devolución para obtener el reembolso. El trámite es gratuito y tiene como objetivo principal eliminar del mercado los productos defectuosos. Las autoridades continuarán monitoreando la seguridad de los productos eléctricos y publicarán nuevas alertas si se detectan riesgos adicionales, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la CPSC y Health Canada.