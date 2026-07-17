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El petróleo subió casi 5% por la escalada entre Estados Unidos e Irán

El barril de Brent cerró en USD 88,10 y el WTI terminó en USD 82,49, mientras crecen los temores a cortes del transporte marítimo y ambos marcadores acumulan más de 15% semanal

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Foto de archivo de vagones cisterna de petróleo en Alemania. EFE/EPA/FILIP SINGER
Foto de archivo de vagones cisterna de petróleo en Alemania. EFE/EPA/FILIP SINGER

El precio del petróleo registró este viernes una subida de casi un 5%, con el barril de Brent cerrando en USD 88,10 para entrega en septiembre en el mercado de futuros de Londres, en respuesta a la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán y la amenaza de un cierre del mar Rojo. El West Texas Intermediate (WTI) cerró en USD 82,49, con un alza de USD 3,54 (4,48%). Ambos referenciales acumulan una ganancia superior al 15% en la semana.

La jornada del viernes fue el sexto día consecutivo de bombardeos cruzados entre Washington y Teherán desde la reanudación de las hostilidades el 7 de julio, cuando el presidente estadounidense Donald Trump dio por terminado el memorando de entendimiento alcanzado entre las partes a mediados de junio, tras las ofensivas iraníes contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz. El martes, Trump reimpuso además el cerco naval sobre puertos y buques iraníes, dos días después de que Teherán declarara cerrada de nuevo esa vía marítima.

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El ejército estadounidense afirmó haber atacado “decenas de objetivos militares iraníes” el jueves. Irán, por su parte, informó haber destruido un sistema de radar y varios aviones cisterna en Siria y Catar, y reportó bajas entre militares de Washington. Teherán también lanzó misiles y drones contra objetivos estadounidenses en Baréin, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y otros países de la región.

Se observan buques petroleros frente a la costa de Fujairah, mientras Irán promete cerrar el estrecho de Ormuz, en medio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, en Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, 3 de marzo de 2026. REUTERS/Amr Alfiky
Se observan buques petroleros frente a la costa de Fujairah, mientras Irán promete cerrar el estrecho de Ormuz, en medio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, en Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, 3 de marzo de 2026. REUTERS/Amr Alfiky

En Kuwait, una central eléctrica y una planta desalinizadora fueron alcanzadas por los ataques iraníes, según se informó. Un proyectil no identificado impactó además en un buque frente a las costas de Omán, de acuerdo con la agencia británica UKMTO. Un dron atacó también un navío frente al puerto de Basora, en el sur de Irak, cerca de una terminal petrolera, según confirmó a la AFP una fuente de seguridad.

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El estrecho de Ormuz concentra la atención del mercado energético mundial: antes del conflicto, por él transitaba el 20% del petróleo y el gas licuado consumidos globalmente. El tráfico en ese paso se ha reducido de forma drástica tras los últimos ataques, y los flujos de crudo que salen de la zona han caído de manera pronunciada desde la ruptura de la tregua.

Ante esa restricción, Arabia Saudita ha desviado más del 70% de sus exportaciones diarias habituales de crudo hacia el puerto de Yanbu, en el mar Rojo. Los envíos desde ese terminal han alcanzado una media de cuatro millones de barriles al día en las últimas semanas, frente a los aproximadamente 973.000 barriles diarios del mismo periodo del año anterior, según los datos aportados por uno de los cables.

Tanques de almacenamiento de petróleo en Sealy, Texas.
Tanques de almacenamiento de petróleo en Sealy, Texas.

Todas las miradas apuntan ahora al estrecho de Bab el-Mandeb, paso marítimo que bordea Yemen y que constituye la salida sur del mar Rojo. El líder de la milicia hutí yemení, Abdelmalek al Huti, advirtió el jueves que las instalaciones petroleras de Arabia Saudita serán objetivo de sus ataques si Riad lanza una operación “a gran escala” contra el territorio controlado por el grupo respaldado por Irán. Teherán, a su vez, ha presionado al movimiento hutí para que cierre esa ruta si Washington ataca las infraestructuras energéticas iraníes.

Los márgenes de refino del gasóleo alcanzaron niveles récord el viernes, con los futuros de bajo contenido en azufre tocando USD 66,25 sobre el precio del crudo Brent. Oriente Medio es un exportador de peso de gasóleo, y los ataques a refinerías han tensado los mercados de combustible a escala global.

Pese a la magnitud de la escalada, los precios no superaron la barrera de los USD 100 por barril. John Evans, analista de PVM Energy, atribuyó esa contención a dos factores: la capacidad de adaptación del suministro mundial y la posibilidad de que el conflicto acabe desactivándose. Norman Lebke, de Commerzbank, añadió que el desvío de exportaciones saudíes por Bab el-Mandeb ha atenuado parte del impacto, aunque advirtió que el repunte de las tensiones con los hutíes podría complicar esa alternativa.

“No hay ningún indicio sólido de que la corrección alcista de los precios haya concluido”, subrayó David Morrison, de Trade Nation. En la misma línea, la analista de mercado Razan Hilal señaló en Forex.com: “Si bien las reservas estratégicas ayudaron a amortiguar las crisis de suministro durante el primer semestre del año, el segundo podría resultar más complicado”.

En otro frente energético, el ejército ucraniano informó que el jueves atacó una refinería de petróleo rusa en la región de Yaroslavl.

(Con información de AFP, Reuters y EFE)

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