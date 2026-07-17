El trofeo del Mundial 2026 tendrá su propio cofre de lujo para llegar a la final en Nueva Jersey

Louis Vuitton diseñó los cofres de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 (REUTERS/Amy Tennery).

El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que recibirá el ganador del enfrentamiento entre Argentina y España llegará a la final en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey dentro de un cofre especial de Louis Vuitton.

Según NBC News, la casa francesa fue encargada otra vez de diseñar el estuche de transporte del trofeo: es la quinta edición consecutiva del Mundial en la que firma este objeto, después de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

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El cofre formará parte del protocolo de la final de 2026 y entrará al terreno de juego acompañado por un embajador de Louis Vuitton y una FIFA Legend, un exfutbolista o exentrenador distinguido por la organización con ese reconocimiento, precisó la FIFA en un comunicado oficial.

El diseño y los materiales del cofre de Louis Vuitton para la Copa del Mundo

La pieza fue realizada por artesanos de Louis Vuitton en el taller histórico de Asnières-sur-Seine, cerca de París. Está recubierta con el tejido de monograma de la marca y muestra, en los dos paneles frontales, una “V” dorada pintada a mano: una referencia simultánea a “victoria” y “Vuitton”, además del color del trofeo.

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La FIFA detalló que el exterior incorpora acabados en piel y en “lozines”, un material desarrollado por la marca, junto con cantoneras protectoras de latón chapado en oro.

El cierre y los remaches repiten diseños característicos de la firma desde la década de 1860. Asimismo, el patrón del exterior posee el monograma característico de la casa de lujo.

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El interior está forrado en piel beige clara y lleva en la tapa un logotipo que conmemora la asociación entre ambas entidades.

El cofre de la Copa Mundial de la FIFA 2026 fue realizado en el taller de Asnières-sur-Seine y está forrado en su interior con piel (REUTERS/Amy Tennery).

Romy Gai, director de la División Comercial de la FIFA, explicó al presentar la pieza: “Louis Vuitton aporta una mezcla única de tradición, artesanía y prestigio al Mundial. El trofeo oficial es el galardón más codiciado del fútbol en todo el mundo, por lo que, como no podría ser de otra manera, hay que llevarlo en un cofre de Louis Vuitton”.

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En esa misma declaración, Gai sostuvo que la entrada del trofeo al campo en la final “volverá a enlazar la tradición con el apogeo del fútbol actual”.

La alianza entre FIFA y la firma francesa se extiende también a productos de edición limitada

La colaboración de Louis Vuitton con la Copa Mundial de la FIFA inició en Sudáfrica 2010. Desde ese año, la firma diseña los cofres que resguardan el trofeo en cada edición del torneo.

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Pietro Beccari, presidente y director ejecutivo de Louis Vuitton, afirmó: “Durante más de una década, Louis Vuitton y la FIFA han compartido un compromiso inquebrantable con la excelencia y una misma certeza: la capacidad que tiene el deporte para motivar y unir a las personas”.

Beccari añadió que la continuidad de la colaboración en 2026 gira alrededor de “el trofeo más codiciado del mundo, un símbolo de tesón, ambición colectiva y suprema celebración de la victoria”. A su vez, señaló que el nuevo cofre continúa el legado de acompañar “el momento en el que se celebra el más excelso logro del fútbol y se escribe la historia”.

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El exterior del cofre incorpora piel, el clásico lozine de la marca y cantoneras protectoras de latón chapado en oro (REUTERS/Amy Tennery).

Como licenciatario oficial de marca de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la firma francesa presentó además una colección de edición limitada inspirada en el cofre del trofeo.

La línea incluye el Coffret 8 Montres, pensado para guardar hasta ocho relojes; el Cotteville 16 Montres, con bandeja extraíble para hasta 16 relojes; y el Malle Courrier Lozine 110, todos con monograma, el logotipo pintado a mano de la Copa Mundial y la “V” dorada.

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No es una novedad que marcas de lujo se asocien con eventos deportivos, subrayó NBC News. Tiffany & Co. fabrica desde 1967 el trofeo entregado al campeón del Super Bowl, hoy conocido como Trofeo Vince Lombardi, y Louis Vuitton también produce cofres a medida para grandes premios de Fórmula 1 como parte de un acuerdo de 10 años.