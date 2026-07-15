Estados Unidos

United Airlines elimina el asiento del medio en sus nuevos aviones: el cambio radical para viajar más cómodo

La compañía aérea estadounidense transformará por completo la experiencia a bordo. Esta novedosa fila de los Airbus A321XLR incluirá una modificación de diseño pensada para dar mayor holgura a los pasajeros

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Un avión blanco de United Airlines con detalles azules y dorados vuela bajo un cielo azul despejado, con el tren de aterrizaje extendido
United Airlines eliminó el asiento del medio en una fila de Economy Plus de sus nuevos Airbus A321XLR y lo reemplazó por una mesa compartida (REUTERS)

United Airlines eliminó el asiento del medio en una fila de sus nuevos aviones y lo reemplazó con una mesa compartida de cuero sintético, en una apuesta que la aerolínea con sede en Chicago presentó el martes 14 de julio como la primera de su tipo entre las compañías aéreas de Estados Unidos.

La opción forma parte de su categoría Economy Plus y estará disponible exclusivamente en la flota de 50 aviones Airbus A321XLR que la aerolínea incorpora a su servicio. Los vuelos domésticos arrancan en otoño de 2026, y las rutas internacionales en 2027.

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Qué cambia exactamente en ese asiento

En cada A321XLR, una fila de Economy Plus tendrá el asiento del medio bloqueado de forma permanente. En su lugar, una mesa fija ocupa ese espacio con las siguientes características, según el comunicado oficial de la aerolínea recogido por ABC News:

  • Se extiende de apoyabrazos a apoyabrazos a lo ancho de toda la fila.
  • Tiene una cubierta de cuero sintético suave.
  • Incluye dos cavidades para vasos.
  • Es fija: no se puede plegar ni mover.

Los pasajeros de ventana y pasillo ganan espacio para los codos, además de los 7,6 centímetros (3 pulgadas) adicionales de espacio para las piernas que Economy Plus ya ofrece en este modelo.

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La nueva fila de United Airlines estará disponible solo en 50 aviones Airbus A321XLR, con vuelos domésticos desde otoño de 2026 y rutas internacionales en 2027 (REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)
La nueva fila de United Airlines estará disponible solo en 50 aviones Airbus A321XLR, con vuelos domésticos desde otoño de 2026 y rutas internacionales en 2027 (REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)

La configuración alcanza a cuatro pasajeros por avión, dos a cada lado del pasillo. United confirmó que los 50 A321XLR de su flota tendrán esta fila especial, y que además explora llevar el mismo diseño a otros tipos de aviones en el futuro, aunque sin dar fechas ni modelos concretos.

El precio de la opción no se ha anunciado. De acuerdo con CBS News, la aerolínea publicará los detalles de tarifa más cerca de la fecha de lanzamiento.

El avión detrás de la novedad

El A321XLR no es un avión cualquiera dentro de la flota de United. Se trata de una aeronave de pasillo único con un alcance de hasta 8.700 kilómetros (4.700 millas náuticas), lo que le permite cruzar el Atlántico sin necesidad de un avión de fuselaje ancho como el Boeing 787.

La mesa fija de Economy Plus en los Airbus A321XLR ocupa el lugar del asiento del medio, tiene cubierta de cuero sintético y suma dos cavidades para vasos (REUTERS/Eduardo Munoz)
La mesa fija de Economy Plus en los Airbus A321XLR ocupa el lugar del asiento del medio, tiene cubierta de cuero sintético y suma dos cavidades para vasos (REUTERS/Eduardo Munoz)

United ordenó 50 unidades en 2019 y tiene previsto tener más de la mitad en servicio antes de 2028. El avión reemplaza al Boeing 757, un modelo de los años 80, con mejor eficiencia de combustible y mayor autonomía. La aerolínea lo usará principalmente en rutas transatlánticas y hacia América Latina desde sus centros de operaciones en Newark y Washington Dulles.

Cada A321XLR lleva 150 pasajeros distribuidos así:

  • 20 asientos en Polaris (clase ejecutiva), con suites, puertas corredizas y camas de hasta 198 centímetros (78 pulgadas).
  • 12 asientos en Premium Plus (clase premium económica).
  • 51 asientos en Economy Plus (con espacio extra para las piernas).
  • 67 asientos en Economy estándar.

Entre los servicios adicionales del avión destacan:

  • Wifi gratuito de Starlink.
  • Pantallas de entretenimiento con conectividad Bluetooth.
  • Bar de aperitivos en la parte trasera de la cabina.
  • Compartimentos de equipaje de mano más amplios, diseñados por Airbus para reducir el equipaje que se factura en puerta.

Por qué United tomó esta decisión

Detrás de la novedad hay también un cálculo operativo. Al mantener la capacidad del A321XLR en 150 pasajeros, la aerolínea puede operar con cuatro auxiliares de vuelo en lugar de cinco, el mínimo que exigen las regulaciones federales a partir de esa cifra de asientos.

Varios analistas de aviación señalaron que el diseño no es nuevo en el mundo: las aerolíneas europeas llevan años ofreciendo algo similar en sus cabinas de clase ejecutiva de corto radio, donde el asiento del medio se bloquea con una mesa. Lo que United hace es trasladar ese concepto a la economía premium de un avión de largo alcance.

El Airbus A321XLR permite a United Airlines operar rutas transatlánticas y hacia América Latina con un avión de pasillo único y alcance de hasta 8.700 kilómetros (REUTERS/Jeenah Moon/File Photo)
El Airbus A321XLR permite a United Airlines operar rutas transatlánticas y hacia América Latina con un avión de pasillo único y alcance de hasta 8.700 kilómetros (REUTERS/Jeenah Moon/File Photo)

Andrew Nocella, vicepresidente ejecutivo y director comercial de United, dijo en un comunicado recogido por ABC News: “El XLR es nuestra aeronave más nueva y no solo ofrece asientos planos con acceso directo al pasillo en United Polaris, sino que ahora también incluye asientos en Economy Plus con espacio extra para las piernas y los codos. Nuestros clientes van a adorar todas estas nuevas opciones”.

La guerra por el apoyabrazos, resuelta por diseño

El asiento del medio es, para muchos viajeros frecuentes, la parte más incómoda de un vuelo en clase económica. No tiene acceso directo al pasillo ni ventana, y los dos apoyabrazos laterales suelen ser territorio en disputa.

Algunos expertos en viajes, citados por CBS News, señalan que los pasajeros de ventana y pasillo deberían ceder los apoyabrazos a quien va en el medio, por ser el lugar con menos espacio personal. La nueva configuración de United elimina ese conflicto al retirar el asiento por completo y convertir esa zona en superficie compartida.

La mesa tiene espacio suficiente para un snack o un juego de viaje de tamaño compacto, según describió The Washington Post. No es un escritorio amplio, pero en un vuelo transatlántico de ocho o nueve horas, la diferencia de espacio es perceptible.

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