Casamientos en serie y miles de dólares: una mujer admitió un fraude con más de una docena de hombres en Las Vegas

Jiaying Chen admitió en el condado de Clark un fraude con matrimonios repetidos y pedidos de dinero a más de una docena de hombres en Las Vegas (Captura de video-Review-Journal-Las Vegas)

Jiaying Chen, de 33 años, aceptó declararse culpable de bigamia y de obtener dinero mediante engaño en un caso que, según las autoridades locales, incluyó matrimonios con al menos una docena de hombres y pedidos de dinero que, de acuerdo con la fiscalía, terminaron financiando apuestas en casinos de la Las Vegas.

El acuerdo de culpabilidad, presentado el jueves ante el Tribunal de Distrito del Condado de Clark, detalla el monto atribuido en el caso: la fiscalía sostiene que Chen robó cerca de USD 138.000 a por lo menos tres hombres y que perdió USD 300.000 en el casino Wynn el año pasado.

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Según Las Vegas Review-Journal, primer medio en divulgar el acuerdo, Chen dijo a las autoridades que no siempre concretaba los matrimonios vinculados a las solicitudes porque “no todos pagan”. El diario también citó registros de arresto en los que la mujer afirmó que “podría ganar hasta USD 20.000 con un solo matrimonio”.

Antes del acuerdo, Chen enfrentaba 6 cargos graves de bigamia, 2 de falsificación y robo, según los registros judiciales. Con la admisión de culpabilidad, quedó expuesta a una pena máxima de 24 años de prisión en una audiencia de sentencia prevista para el mes próximo.

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Las solicitudes de matrimonio se extendieron durante 7 años

Las autoridades de Las Vegas sostienen que Jiaying Chen también usó el alias Vicky Liang para presentar otras 8 solicitudes que terminaron en 7 certificados de matrimonio (Captura de video-Review-Journal-Las Vegas)

Entre marzo de 2019 y mayo de 2026, Chen presentó 15 solicitudes de matrimonio ante la Oficina de Licencias de Matrimonio del Condado de Clark. Esos trámites derivaron en la emisión de 8 certificados de matrimonio, de acuerdo con los registros del condado.

Las autoridades también sostienen que utilizó el alias Vicky Liang. Bajo ese nombre, los registros muestran otras 8 solicitudes entre abril de 2025 y junio, que terminaron en 7 certificados de matrimonio.

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La policía dijo que Chen conocía a los hombres a través de redes sociales, pero la propia acusada declaró, según el medio local, que solo contraía matrimonio en Las Vegas porque allí resultaba más fácil hacerlo.

En la causa penal, la fiscalía sostiene que la mujer pedía dinero con historias sobre familiares enfermos en China. “Chen contaba diferentes historias, algunas sobre familiares enfermos en China, y empezaba a pedir dinero”, dijo la policía.

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Las denuncias incluyen pedidos de USD 40.000 y cheques sin fondos

La causa penal sostiene que Jiaying Chen pedía dinero con historias sobre familiares enfermos en China, con denuncias que incluyen pedidos de USD 40.000 y USD 23.000 (Captura de video-Review-Journal-Las Vegas)

El caso que terminó en el acuerdo de culpabilidad se apoyó en varias denuncias previas. Según un informe policial citado por Las Vegas Review-Journal, un hombre dijo que Chen le pidió USD 40.000 para ayudar a un familiar enfermo en China, mientras otro aseguró que ella le solicitó USD 23.000 y, después de recibir el dinero, le dijo que “ya no quería estar casada con él”.

Según FOX5, los detectives también hablaron con un hombre que afirmó conocer a Chen desde hacía 6 meses antes de casarse con ella. Ese denunciante sostuvo que le entregó USD 20.000 para ayudar a una hermanastra y confirmó que ambos seguían casados.

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Otra mujer afirmó haber sido víctima de una maniobra con cheques, de acuerdo con el informe policial citado por el diario. Dijo que perdió USD 40.000 después de recibir cheques sin fondos emitidos desde la cuenta de un hombre.

Chen había sido acusada por la fiscalía del condado de Clark en agosto de 2024 por bigamia y robo. Los registros del Tribunal de Justicia de Las Vegas, citados por la publicación, indican que no se presentó a su primera comparecencia judicial.

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En junio, agentes del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas e investigadores del Departamento de Seguridad Nacional montaron una vigilancia tras recibir un aviso de que Chen planeaba reunirse con un hombre en un restaurante para hablar de matrimonio.

Allí fue detenida y, según informaron FOX5 y el diario local, los agentes hallaron en su poder lo que parecía ser un pasaporte falso y una licencia de conducir falsa de Nevada.

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El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas no entregó de inmediato los registros de arresto a The Times. El abogado de Chen tampoco respondió a un correo electrónico enviado el lunes para pedir comentarios.