El momento en que un ladrón perseguido por la Policía atropelló a una repartidora y puso en pánico a todo un barrio

Imágenes de cámaras de seguridad muestran el momento en que la empleada es alcanzada por el vehículo mientras realizaba una entrega (storyful)

Una repartidora de DoorDash en Houston logró completar una entrega después de ser atropellada por un auto que escapaba de una persecución policial, en un episodio que expuso tanto el riesgo de su labor como su determinación profesional.

El incidente ocurrió frente a una vivienda del barrio Greater Greenspoint, cuando un sedán gris, conducido por un hombre identificado como Torrance Whitaker, irrumpió en la escena mientras la repartidora realizaba su trabajo habitual.

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El vehículo, perseguido por varias patrullas de la Policía de Houston, impactó a la trabajadora justo cuando descendía de su auto con el pedido en la mano.

La jornada de una trabajadora tomó un giro inesperado cuando quedó en medio de una fuga a alta velocidad en una zona residencial de Houston (ABC13 Houston)

El accidente y la reacción inmediata

La secuencia fue registrada por cámaras de seguridad instaladas en la vivienda de Lily Portillo, testigo directa de los hechos. En las imágenes se observa cómo la repartidora se encuentra en la vereda, a punto de entregar la comida, cuando el sedán la golpea y la arroja sobre el capó.

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El impacto la dejó momentáneamente aturdida, pero, tras unos segundos, logró reincorporarse y recoger la bolsa que había caído en la calle. “Es sorprendente cómo la chica entregó la comida a pesar de todo. Le pregunté si estaba bien y aseguró que sí. Realmente merece una gran propina”, afirmó Portillo al medio ABC 13.

Mientras la trabajadora recuperaba la compostura y cumplía su tarea, el conductor abandonó el auto y huyó a pie por los patios de varias casas.

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Según narró el vecino Steve Jones, el sospechoso atravesó varias propiedades intentando evadir a los agentes. “Vi cómo cruzaba mi patio y saltaba la cerca, seguido de la policía y el perro K-9”, relató Jones, quien también contó con cámaras que captaron parte de la persecución.

A pesar del impacto, la joven se reincorporó rápidamente y se dirigió a la puerta del cliente con el pedido en mano (ABC13 Houston)

El operativo policial y la detención del sospechoso

El despliegue policial incluyó la participación de una unidad canina, que finalmente logró alcanzar a Whitaker tras recorrer varias viviendas del vecindario.

De acuerdo a documentos judiciales citados por New York Post, el detenido, de 34 años, tenía una orden pendiente por robo y, tras su captura, fue imputado por agresión agravada y evasión de arresto.

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La policía de Houston también confirmó que el choque con la repartidora formó parte de su intento de fuga, lo que agravó los cargos en su contra.

En el lugar del accidente, un oficial se acercó a la repartidora para verificar su estado de salud. La mujer, aún en estado de conmoción, le aseguró que se encontraba bien, aunque reconoció sentir un dolor considerable. “Solo necesitaba un momento para recuperarme y continuar. No quería que el cliente pensara que se había perdido su pedido”, declaró más tarde a ABC 13.

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El conductor intentó escapar por varios patios, pero fue interceptado por agentes y una unidad K-9 tras una intensa persecución (ABC13 Houston)

Estado de la repartidora y derivaciones legales

La repartidora, que prefirió no dar a conocer su identidad, confirmó que evitó fracturas, aunque sigue experimentando molestias físicas producto del impacto.

Además, aseguró que evalúa iniciar un reclamo formal ante la aseguradora de Whitaker por los daños sufridos, tanto personales como materiales.

Según consta en la denuncia presentada ante la Policía de Houston, el acusado “causó lesiones de manera ilegal, intencionada, consciente y temeraria”.

La afectada evitó fracturas, aunque permanece bajo observación médica y evalúa acciones legales por los daños recibidos (ABC13 Houston)

La historia rápidamente ganó repercusión en redes sociales, donde la actitud de la repartidora fue calificada como un ejemplo de profesionalismo y compromiso laboral.

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Mientras tanto, la empresa DoorDash no realizó declaraciones públicas sobre el caso. El episodio dejó una fuerte impresión en el vecindario de Greater Greenspoint.

En este contexto, la jornada de una repartidora terminó marcada por el azar y la violencia urbana, pero también por la capacidad de sobreponerse y cumplir con su tarea a pesar de las circunstancias adversas.

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El caso continúa bajo investigación judicial, mientras la protagonista evalúa los pasos legales a seguir y la comunidad destaca su entereza ante una situación límite.