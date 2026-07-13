El Museo Guggenheim, entre los edificios de Nueva York donde detectaron la bacteria detrás del brote de legionelosis

Las autoridades de Nueva York aclararon que el resultado positivo en el Guggenheim no prueba que el museo sea el origen de los contagios de legionelosis (AP Foto/Kathy Willens)

El brote de legionelosis en el Upper East Side de Manhattan incluyó al Museo Solomon R. Guggenheim en la lista de edificios cuyas torres de refrigeración dieron positivo a la bacteria Legionella, aunque las autoridades de Nueva York aclararon que ese resultado no prueba que el museo sea el origen de los contagios.

El Guggenheim aparece en el relevamiento dado que su torre de refrigeración integra la lista de 31 edificios del Upper East Side que la ciudad ordenó limpiar y desinfectar, según AP y medios locales. Sin embargo, las autoridades aclararon que las pruebas iniciales no distinguen entre bacterias vivas y muertas y, por sí solas, no permiten identificar cuál es el foco del brote.

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La lista oficial se publicó el viernes e incluyó al Guggenheim entre los 19 establecimientos que ya habían completado la limpieza y desinfección de sus torres. El grupo también abarca un supermercado Whole Foods, un campamento de verano, consultorios médicos y complejos residenciales.

Bacterias Legionella pneumophila bajo microscopio electrónico (ABC7)

El museo no cerró por el resultado ni por las tareas de desinfección. En un comunicado citado por AP, la institución afirmó: “La ciudad confirmó que no es necesario tomar ninguna medida adicional en este momento y esto no representa ningún riesgo para nadie dentro del edificio”.

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La institución añadió que una empresa externa realiza pruebas y tratamientos mensuales de su torre de refrigeración. El edificio fue diseñado por Frank Lloyd Wright y está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Cómo avanza el brote en el Upper East Side

Un mapa de Manhattan muestra el brote de Legionella en los códigos postales 10128, 10028 y 10075 de Nueva York (ABC7/Imagen Ilustrativa Infobae)

La actualización más reciente del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York elevó a 59 los casos del brote hasta la mañana de este lunes, según la cadena Fox. De ese total, 15 personas permanecían hospitalizadas, 33 ya habían recibido el alta y otras 11 no necesitaron internación. Hasta el momento, no se reportaron muertes.

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La investigación se concentra en los barrios de Carnegie Hill y Yorkville, en el Upper East Side, y abarca los códigos postales 10028, 10128 y 10075.

El episodio más reciente de un brote ocurrió en Harlem el año pasado, cuando siete personas murieron y más de 100 enfermaron. Según AP, los investigadores rastrearon aquella infección hasta varias torres de refrigeración del Harlem Hospital y de una obra cercana.

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Qué se sabe sobre la bacteria y las torres de refrigeración

Las autoridades investigan una o varias torres de enfriamiento como fuente probable del brote de Legionella en el Upper East Side y aclararon que el agua potable no está comprometida (ABC7)

Como medida preventiva, la ciudad ordenó desinfectar de inmediato todas las torres de refrigeración que dieron positivo en las pruebas preliminares. Por el momento, las autoridades descartan una relación entre el brote y los sistemas de tuberías de estos inmuebles.

Los funcionarios sanitarios indicaron que los residentes de las zonas afectadas pueden seguir bebiendo agua del grifo, bañarse, ducharse, cocinar y usar el aire acondicionado en sus hogares.

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Síntomas y personas con mayor riesgo

La legionelosis es una forma grave de neumonía causada por la bacteria Legionella, que suele proliferar en ambientes de agua tibia o templada y puede propagarse a través de sistemas hídricos de edificios, como duchas, jacuzzis y torres de refrigeración

La enfermedad no se transmite de persona a persona. El contagio ocurre al inhalar pequeñas gotas o vapor de agua contaminada con la bacteria.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) sitúan la aparición de síntomas entre dos días y dos semanas después de la exposición.

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Entre esos síntomas figuran tos, fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y dificultad para respirar, mientras que otros especialistas añaden escalofríos, fatiga, pérdida de apetito, confusión o diarrea.

Presentan mayor riesgo las personas de 50 años o más, quienes fuman o vapean, quienes padecen enfermedad pulmonar crónica y quienes tienen el sistema inmunitario debilitado. También, quienes toman medicamentos que debilitan su sistema inmunológico.

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Las autoridades pidieron a cualquiera que viva o trabaje en las zonas afectadas, o que las haya visitado desde finales de junio, que contacte a un profesional sanitario si presenta síntomas.