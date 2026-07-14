El estado de Florida relanza el programa Hometown Heroes con USD 50 millones para facilitar la compra de vivienda

Florida reabrió el programa Hometown Heroes con USD 50 millones para ayudar a trabajadores esenciales a comprar vivienda en el estado (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Florida ha relanzado el programa Hometown Heroes este lunes 13 de julio con una dotación de USD 50 millones destinados a facilitar la compra de vivienda para trabajadores esenciales del estado. La iniciativa, gestionada por la Florida Housing Finance Corporation, busca que empleados claves puedan adquirir su primer hogar en las comunidades donde ejercen su labor.

El programa reabre con un sistema de asignación por orden de solicitud, lo que exige a los interesados revisar cuanto antes sus condiciones de elegibilidad, incluyendo ingresos, empleo y crédito. La solicitud debe realizarse a través de prestamistas aprobados, sin intermediarios ni pagos por adelantado.

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El programa ofrece a los compradores calificados un préstamo hipotecario principal a tasa fija durante 30 años, acompañado de una asistencia equivalente al 5% del monto total de la primera hipoteca. Esta ayuda oscila entre un mínimo de USD 10,000 y un máximo de USD 35,000. Por ejemplo, quienes soliciten una hipoteca de USD 200,000 o menos recibirán automáticamente los USD 10,000 mínimos, aunque esa suma supere el 5% del préstamo. La asistencia está diseñada para cubrir el pago inicial y los costos de cierre de la operación, dos de los mayores obstáculos para quienes buscan acceder a una vivienda.

La ayuda de Hometown Heroes solo puede emplearse para cubrir el down payment (pago inicial) y los gastos asociados al cierre hipotecario. No puede recibirse de manera independiente, sino que debe combinarse con una primera hipoteca otorgada bajo los programas de Florida Housing. Los solicitantes pueden acceder a través de préstamos FHA, VA, USDA-Rural Development o préstamos convencionales autorizados. Adicionalmente, el programa elimina el cargo estándar de originación del 1%, aportando un ahorro extra de miles de dólares para el comprador. Esta característica busca aliviar la carga financiera inicial y reducir los obstáculos para el acceso a la vivienda.

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Hometown Heroes ofrece una asistencia de hasta USD 35,000 para el pago inicial y los costos de cierre junto con una hipoteca a tasa fija de 30 años (REUTERS)

Aunque no se cobran intereses ni se exigen pagos mensuales, la asistencia de Hometown Heroes no es una subvención ni una ayuda perdonable. El dinero se registra como una segunda hipoteca al 0% de interés, no amortizable y con plazo de 30 años.

El beneficiario debe devolver el monto completo si vende la vivienda, refinancia la hipoteca, transfiere la escritura, termina de pagar el préstamo principal o deja de ocupar la propiedad como residencia principal. El reembolso puede hacerse anticipadamente sin penalización, pero cada comprador solo puede participar una vez y no es posible combinar la asistencia con otros programas de down payment de la misma entidad.

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La elegibilidad laboral es uno de los pilares del programa. Está dirigido a compradores de vivienda por primera vez que trabajen a tiempo completo para ciertos empleadores establecidos físicamente en Florida. Entre los sectores contemplados figuran hospitales, clínicas, centros de atención médica, escuelas públicas y privadas (K-12), cuerpos de bomberos y servicios de emergencia, agencias policiales y de seguridad pública, tribunales, centros de cuidado infantil con licencia, así como fuerzas armadas y veteranos empleados por empresas con sede en el estado.

El requisito principal es el empleador y el lugar donde se realiza el trabajo, más allá del título ocupacional. Así, un maestro, enfermero, policía, bombero, empleado judicial o de guardería puede calificar, al igual que personal de limpieza o cafetería empleados directamente por una institución elegible.

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Para los trabajadores independientes o contratistas que reciben un formulario 1099, existen reglas específicas. Pueden aplicar siempre que laboren a tiempo completo para un solo empleador o cliente con una ubicación física en Florida. No se permite sumar varios trabajos 1099 de tiempo parcial. Es obligatorio presentar una carta de un contador o preparador de impuestos que certifique el trabajo a tiempo completo, además de la declaración de impuestos más reciente. Los empleados completamente remotos no califican, pero los híbridos sí, si acuden al menos tres días por semana al sitio de trabajo.

En cuanto a los requisitos económicos, los ingresos no pueden superar el límite del condado donde se ubica la propiedad. El programa opera bajo dos modalidades: TBA (que solo considera los ingresos de los prestatarios en la hipoteca, con límites más altos) y Bond (que suma ingresos de todos los mayores de 18 años en la vivienda, aunque no estén en la hipoteca, con límites más bajos). Por ejemplo, una familia en Miami-Dade con ingresos conjuntos de USD 150,000 estaría por debajo del tope de USD 170,000 necesario para un préstamo TBA. Además, se exige una puntuación mínima de crédito de 640 y el uso de un prestamista participante.

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Los trabajadores 1099 y los empleados híbridos pueden calificar para Hometown Heroes, pero los empleados completamente remotos quedan excluidos del programa (Josh Huskin/The New York Times)

Ser comprador de vivienda por primera vez implica no haber tenido participación de propiedad en la residencia principal ocupada durante los tres años anteriores. Existen excepciones para veteranos y para quienes adquieran en áreas federales designadas como zona objetivo. La asistencia solo cubre compras, no refinanciamientos ni préstamos de construcción convertidos en hipoteca permanente.

Los fondos pueden emplearse para adquirir casas independientes, adosadas, townhouses, condominios elegibles, propiedades de dos a cuatro unidades construidas hace al menos cinco años (si el comprador ocupa una de ellas) y viviendas modulares construidas desde 1994. La vivienda debe ser residencia principal, no destinada a alquiler o inversión.

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El precio de la vivienda no debe superar los límites fijados por Florida Housing para cada condado. En Miami-Dade, Broward y Palm Beach, el máximo para una hipoteca FHA de una unidad es de USD667,000, mientras que los préstamos VA y convencionales Freddie Mac HFA Advantage alcanzan hasta USD832,750. En la modalidad Bond aplican límites específicos según el condado y tipo de vivienda.

Al menos uno de los solicitantes debe completar un curso de educación para compradores aprobado antes de la compra, válido por dos años. Militares y veteranos están exentos salvo con ciertos préstamos convencionales. Para comprobar empleo, se requiere verificación oficial del empleador o recibos de pago que acrediten jornada completa, y no se aceptan cartas de oferta para futuros trabajos.

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La solicitud se realiza únicamente a través de bancos, compañías hipotecarias y oficiales de préstamos acreditados por la Florida Housing Finance Corporation. No hay costos para aplicar; cualquier solicitud de pago anticipado puede ser fraude. Los fondos se asignan por orden de solicitud y podrían agotarse rápidamente.

Desde su creación en 2022, Hometown Heroes ha distribuido casi USD 400 millones y generado más de USD 7,600 millones en primeras hipotecas, beneficiando a cerca de 25,000 compradores, entre ellos más de 5,200 militares, 5,700 profesionales de la salud, 1,900 empleados de seguridad pública y 2,000 maestros y trabajadores de cuidado infantil.

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