Estados Unidos

Una ballena hundió una lancha de bomberos en Nueva Jersey y desencadenó un rescate contrarreloj

El incidente sorprendió a una patrulla del Departamento de Bomberos de Carteret, que terminó en el agua tras el impacto del cetáceo y fue rescatada por navegantes civiles y equipos de emergencia durante el fin de semana del 4 de julio

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Lancha blanca y roja semihundida en el agua, otra lancha blanca con varias personas y una moto acuática con una persona a bordo, cielo azul
El impacto de una ballena con una embarcación de emergencia alteró una jornada de patrullaje en aguas de Nueva Jersey (Carteret Fire Department & EMS Division)

Una ballena hundió una lancha de rescate del Departamento de Bomberos de Carteret frente a la costa de Nueva Jersey durante el fin de semana del 4 de julio.

El episodio, que no dejó heridos, ocurrió cuando el bote regresaba de un operativo de seguridad y fue golpeado por el animal, lo que obligó a sus tres tripulantes a lanzarse al agua y esperar el auxilio de navegantes civiles que se encontraban cerca.

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El hecho fue confirmado por Eric Wahl, jefe del cuerpo, quien relató a ABC News que la tripulación navegaba a unos siete u ocho nudos cuando escuchó un fuerte golpe y detectó un gran agujero en la popa, por donde el agua ingresó rápidamente.

Un hombre calvo con gafas y uniforme oscuro, con insignias doradas en el cuello, mira al frente. Fondo de tela clara
El jefe de bomberos participó activamente en el operativo y describió la rápida inundación de la nave tras el choque (ABC News)

La jornada transcurría con normalidad hasta que, de forma repentina, la embarcación quedó inutilizada. Wahl afirmó que la dotación logró activar las señales de auxilio apenas constató el daño, y rescató lo que pudo antes de saltar al mar.

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Cody Binkley, navegante que se encontraba en las inmediaciones, aseguró que el bote se hundió en menos de un minuto, dejando a los bomberos flotando hasta que fueron rescatados por él y otros navegantes, tal y como recogió ABC News.

Una lancha blanca y roja en primer plano sobre el agua; al fondo, un velero blanco de cuatro mástiles con una bandera de España en la popa
La embarcación se hundió a corta distancia de la costa tras sufrir daños en la popa provocados por el animal marino (Carteret Fire Department & EMS Division)

Contexto del operativo y detalles del accidente

La lancha involucrada retornaba a Carteret tras participar en el dispositivo de seguridad por las celebraciones del 4 de julio en la zona portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, según precisó CBS News. El choque se produjo cerca de las 16:30, cuando el animal emergió en la bahía de Raritan y colisionó con el casco.

El Departamento de Bomberos de Carteret informó que la colisión provocó daños catastróficosen la nave, lo que forzó a los ocupantes a abandonar el barco rápidamente.

La unidad marina del Departamento de Bomberos de Perth Amboy participó en el operativo de rescate, junto a los navegantes civiles que acudieron de inmediato. Ninguno de los tripulantes resultó herido, un desenlace que los bomberos atribuyeron a la correcta utilización de los chalecos salvavidas y a la rápida reacción de quienes navegaban cerca.

Edificio de ladrillo rojo con tres puertas y letrero "CARTERET FIRE HEADQUARTERS". Dos camiones de bomberos rojos y uno verde lima estacionados
La institución destacó la importancia de la preparación continua para afrontar situaciones poco frecuentes en operativos acuáticos (Carteret Fire Department & EMS Division/Alex Mak)

“La embarcación se llenó de agua en cuestión de segundos”, relató Kevin Gomm, teniente del cuerpo, en diálogo con ABC News.

El episodio no solo sorprendió a los ocupantes, sino también a quienes observaron la escena desde otras embarcaciones.

Según explicó Gomm, los civiles que participaron en el rescate contaron que habían visto una manada de ballenas en la zona menos de un minuto antes del accidente. Después del impacto, Binkley registró en video al animal nadando cerca de la superficie.

Un hombre calvo con barba incipiente y camisa polo gris con el escudo del Departamento de Bomberos de Carteret. Detrás, un espejo y una lámpara
El teniente estuvo entre los tripulantes rescatados, quienes reconocieron la reacción de los navegantes civiles ante la emergencia (ABC News)

Explicaciones científicas y repercusiones

La especialista Sara Morris, directora ejecutiva de Shoals Marine Laboratory, centro operado por la Universidad de Cornell y la Universidad de New Hampshire, aportó una perspectiva científica sobre el incidente.

En declaraciones a ABC News, Morris sostuvo que la ballena, presuntamente una yubarta, probablemente no pretendía atacar la embarcación.

Según su análisis, el choque fue accidental y pudo haber ocurrido mientras el animal realizaba comportamientos de alimentación o salía a la superficie para respirar. “Creo que el bote estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado”, sostuvo la experta.

Una ballena con su aleta dorsal visible nada en aguas tranquilas con una costa arbolada y edificios al fondo bajo un cielo despejado
El mamífero fue avistado por testigos poco antes del accidente, en una zona donde suelen registrarse movimientos de estos animales durante el verano (ABC News /Cody Binkley)

El operativo formaba parte del dispositivo especial por el 250 aniversario de los Estados Unidos, celebrado en las aguas cercanas a la Estatua de la Libertad, de acuerdo con información de New York Post.

La lancha fue golpeada en la popa al aproximarse a la boca de la bahía, un punto donde suelen avistarse ballenas durante el verano. Hasta el momento, no se confirmó si el animal sufrió lesiones a raíz del impacto.

El dispositivo de seguridad respondía al refuerzo de controles dispuesto por los festejos patrios en Nueva York y Nueva Jersey (REUTERS/Adam Gray)
El dispositivo de seguridad respondía al refuerzo de controles dispuesto por los festejos patrios en Nueva York y Nueva Jersey (REUTERS/Adam Gray)

El Departamento de Bomberos de Carteret manifestó su agradecimiento por el desenlace y destacó la necesidad de mantener altos estándares de seguridad, incluso en operativos rutinarios. “Cada respuesta de emergencia implica riesgos, y estamos agradecidos de que todos hayan regresado a salvo”, expresó la institución.

La experiencia dejó a los involucrados con el compromiso de no abandonar las labores acuáticas: la tripulación aseguró que planea volver al agua en los próximos días.

Una lancha de rescate parcialmente hundida con una persona a bordo, visible desde el agua. Se observa un barco lejano y cielo azul
El incidente sorprendió a las autoridades locales y generó nuevas discusiones sobre la interacción entre embarcaciones y fauna marina (ABC News/Cody Binkley)

El rol de la prevención y el entrenamiento

Este episodio volvió a poner en relieve la importancia de las medidas de seguridad y la capacitación constante de los equipos de rescate.

El uso de chalecos salvavidas resultó determinante para el desenlace favorable, un punto subrayado tanto por los propios bomberos como por los responsables de los cuerpos de rescate que participaron en la asistencia.

El Departamento de Bomberos de Carteret recordó que sus integrantes reciben entrenamiento regular para todo tipo de emergencias marítimas, aunque reconoció que ningún simulacro contempla la irrupción repentina de una ballena.

Una embarcación se encuentra parcialmente sumergida en el mar con la proa hacia arriba, bajo un cielo con nubes, y otra embarcación en primer plano
La utilización de chalecos y el protocolo de evacuación resultaron determinantes para el desenlace sin lesiones en la tripulación (ABC News /Cody Binkley)

El accidente también sirvió como recordatorio de la convivencia entre la navegación humana y la vida silvestre en las costas del noreste estadounidense.

Las autoridades y especialistas reiteraron la necesidad de extremar precauciones en zonas donde suelen avistarse grandes mamíferos marinos, especialmente en épocas de alto tránsito náutico como el verano.

El incidente fue considerado un hecho excepcional, tanto por la naturaleza del choque como por la respuesta inmediata de los equipos y particulares que permitieron rescatar ilesos a los tres ocupantes.

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