China mantiene detenido a un sismólogo estadounidense que estudió pruebas nucleares norcoreanas

China mantiene detenido al sismólogo estadounidense Youlin Chen y lo acusa de espionaje tras casi dos años de arresto. (Dr. Yufang Rong/REUTERS)

Un sismólogo estadounidense de origen chino, que ha publicado trabajos financiados por Estados Unidos sobre la detección de pruebas nucleares norcoreanas, ha estado detenido en China durante casi dos años y enfrenta un juicio por cargos de espionaje, según su esposa, legisladores estadounidenses y dos grupos de defensa de rehenes.

El caso de Youlin Chen, que se reporta aquí por primera vez, añade un elemento irritante a la tensa relación entre los rivales armados nuclearmente y se produce mientras el presidente Donald Trump busca mantener la estabilidad en la relación tras la guerra comercial del año pasado.

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El secretario de Estado Marco Rubio designó a Chen, de 54 años, el 19 de marzo como “detenido injustamente”, haciendo de su liberación una de las máximas prioridades de Estados Unidos. La administración Trump ha evitado un anuncio público para dar espacio a la diplomacia de alto nivel dirigida a asegurar su libertad, según su esposa, Yufang Rong.

Una fuente estadounidense familiarizada con el caso de Chen dijo que la administración está “concentrada en lograr su liberación de una detención injustificable”. La fuente habló bajo condición de anonimato para poder discutir negociaciones diplomáticas sensibles.

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Chen, quien se convirtió en ciudadano estadounidense en 2011 y reside en Boston, Massachusetts, es el único estadounidense retenido actualmente en China designado como detenido injustamente, según su esposa y defensores de rehenes.

Rong dijo que la Casa Blanca y el Departamento de Estado le han informado que, durante una visita de Estado a Beijing en mayo, Trump planteó la detención de su esposo al líder chino Xi Jinping, quien prometió investigarlo. Sin embargo, el gobierno de Xi no ha tomado ninguna medida, afirmó.

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La fuente estadounidense no confirmó directamente que Trump hablara de Chen con Xi. Pero la fuente sostuvo que ambos mantienen “una muy buena relación personal. Esta es solo una de las muchas facetas de la relación entre Estados Unidos y China. Ningún tema define la relación."

En una entrevista con Reuters, Rong expresó su preocupación de que Beijing haya decidido, incluso antes de juzgar a Chen, condenarlo por espionaje, un delito que en China puede acarrear una sentencia de hasta cadena perpetua o incluso la pena de muerte en casos considerados especialmente graves.

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Donald Trump planteó el caso de Youlin Chen ante Xi Jinping durante su visita a Beijing, según la esposa del científico. (Eric Lebson/REUTERS)

"Creo que lo van a condenar pase lo que pase y el juicio será a puerta cerrada," dijo Rong, quien también es sismóloga pero no colabora en el trabajo de su esposo.

Los órganos judiciales de China manejan los casos de acuerdo con la ley y “no existe la llamada detención injusta,” declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lin Jian, durante una rueda de prensa regular el martes.

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La Fundación Foley, una organización de defensa de rehenes que ha seguido el caso de Chen, cree que Chen está entre al menos 12 estadounidenses detenidos injustamente en China, incluyendo personas bajo prohibición de salida, dijo Elizabeth Richards, directora de defensa de rehenes del grupo.

“El presidente Trump ha dejado claro que quiere que cada estadounidense detenido en el extranjero regrese a casa, y ha reunido a más de 100 personas con sus familias desde que asumió el cargo en este periodo,” afirmó la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly.

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La Oficina del Enviado Presidencial Especial de Estados Unidos para Asuntos de Rehenes no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Interrogado sobre estudios de pruebas nucleares

Funcionarios de la embajada estadounidense han visitado a Chen varias veces, pero siempre en presencia de funcionarios chinos, impidiendo que pueda hablar libremente, declaró Rong. Ella contrató a un abogado chino, pero solo se le permitió visitar a Chen después de que llevase más de 13 meses detenido.

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Funcionarios chinos han interrogado a su esposo más de 100 veces sobre su trabajo con las señales sísmicas de las pruebas nucleares norcoreanas, afirmó Rong.

Eric Lebson, exfuncionario de seguridad nacional estadounidense cuya organización de defensa de rehenes, Global Reach, asesora a la familia, dijo que cree que China quiere utilizar la experiencia de Chen para mejorar su capacidad de ocultar pruebas nucleares subterráneas mediante una técnica llamada desacoplamiento.

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Lebson señaló que expertos en pruebas nucleares consultados por su grupo expresaron una preocupación similar.

La administración Trump acusó en febrero a China de intentar enmascarar una explosión de prueba nuclear subterránea de baja potencia el 22 de junio de 2020, usando la técnica por la cual un artefacto se detona dentro de una gran cámara subterránea para reducir la magnitud de las ondas de choque producidas.

China, que al igual que Estados Unidos ha firmado pero no ratificado el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares de 1996, niega haber realizado dicha prueba.

Lebson dijo que Chen trabaja para un contratista del gobierno estadounidense y nunca ha tenido acceso a información clasificada ni ha realizado trabajos confidenciales.

Su investigación sobre las ondas sísmicas de pruebas nucleares norcoreanas ha sido financiada por el Departamento de Estado y el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea, según Lebson. Añadió que la investigación se realizó en colaboración con académicos chinos, utilizó datos chinos de acceso público y está disponible en internet.

Un artículo de diciembre de 2020 elaborado por Chen y revisado por Reuters examinaba la magnitud de las seis pruebas nucleares conocidas de Corea del Norte y maneras de diferenciar sus señales sísmicas de las de los terremotos.

La portada indica que el artículo fue escrito para la oficina de control de armas del Departamento de Estado y “aprobado para difusión pública”.

Grupos de derechos humanos han argumentado que, bajo la ley de secretos de Estado en China, las autoridades chinas conservan amplias facultades para clasificar retroactivamente como secretos de seguridad nacional datos públicos, como estadísticas oficiales, lo que podría implicar a cualquier persona que haya poseído o compartido información previamente de dominio público.

Detenido antes de regresar a Boston

Chen fue arrestado por agentes de seguridad estatal chinos el 5 de noviembre de 2024, en el Aeropuerto Internacional de Beijing, cuando se preparaba para volar a su casa en Boston tras visitar a su familia y dar conferencias sobre su trabajo en dos universidades, según Rong y Lebson.

La familia de Youlin Chen denunció que el sismólogo perdió peso en prisión y que recibe atención insuficiente para su diabetes y otros problemas de salud. (Dr. Yufang Rong/REUTERS)

Al principio de su detención, según Rong, Chen fue sometido a “condiciones duras”, incluyendo forzarlo a sentarse todo el día en un banco rígido sin permitirle ponerse de pie, leer o hacer ejercicio, y no pudo conseguir medicamentos para su diabetes y otros problemas de salud.

Desde entonces, dijo, ha sido difícil conocer las condiciones de su confinamiento, pero agregó que ha perdido entre 13,6 y 18,1 kg (30 a 40 libras), recibe una alimentación insuficiente con poca proteína, frutas o verduras, y solamente tiene acceso a medicamentos de mala calidad.

Fue acusado de espionaje el 1 de mayo de 2025, pero aún no ha sido juzgado. Es probable que el caso vuelva a surgir durante la visita que, según Trump, Xi hará a Washington en septiembre.

El senador estadounidense Ed Markey, demócrata de Massachusetts que lideró junto a otros dos senadores una carta del 17 de diciembre de 2025 instando a Rubio a designar a Chen como detenido injustamente, expresó estar “profundamente preocupado por la seguridad y el bienestar del Dr. Chen.”

"Espero que el aumento de la atención sobre su injusta detención obligue al gobierno chino a hacer lo correcto y liberar al Dr. Chen," manifestó Markey en un comunicado.