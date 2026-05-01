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REVIEW | El Diablo Viste a la Moda 2 - Una divertida secuela donde el algoritmo es el nuevo villano

Uno de los estrenos más esperados del año regresa con los mismos personajes y nuevas incorporaciones

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El Diablo Viste a la Moda 2 (Captura de tráiler oficial)
El Diablo Viste a la Moda 2 (Captura de tráiler oficial)

Allá por el 2006, Meryl Streep nos dio una masterclass de actuación con la interpretación de Miranda Priestly, la diabólica CEO de la moda inspirada en la editora de Vogue Anna Wintour. Por aquel entonces, El Diablo Viste a la Moda nos dejó frases inolvidables como “Eso es todo” o “un millón de chicas matarían por este trabajo” y nos trajo unos de los debates más vigentes de la cultura pop hasta el día de hoy sobre la revelación del novio de Andy como el verdadero villano.

Veinte años después llega El Diablo Viste a la Moda 2, que reúne a los entrañables protagonistas de la primera (incluyendo a Stanley Tucci y a Emily Blunt) y suma algunas caras nuevas.

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La historia nos plantea un escenario acorde a los tiempos que corren en donde el auge de lo digital pone en jaque a las revistas tradicionales, entre ellas a Runway. Andy es una periodista de investigación de cierto renombre y es contratada por la famosa editorial para reinventar el imperio del universo online.

El diablo viste a la moda 2
(20th Century Studios)

En la película se habla sobre el rol que ocupa el periodismo hoy en día, en donde se prioriza el alcance y la cantidad de clics por sobre el contenido. Se habla sobre la importancia de los seguidores y sobre cómo adaptarse a los cambios frente a la instalación de la inteligencia artificial. Y este es el mayor atributo de El Diablo Viste a la Moda 2. Nunca me hubiera imaginado que el corazón del film iba a estar puesto en un análisis sobre el periodismo moderno y el peso de una nota bien escrita frente a la necesidad constante de scrollear y los posteos virales.

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Por lo demás, la estructura narrativa es exactamente la misma: Andy debe volver a ganarse su lugar en la industria, Miranda no se la va a hacer fácil y siempre hay alguien que quiere clavarle un puñal por la espalda. El Diablo Viste a la Moda 2 es divertida y mantiene su frescura. Las actuaciones siguen siendo igual de fabulosas que en la primera y la esencia está ahí.

La primera película era perfecta. Esta no lo es. Mientras que Anne Hathaway ahora se viste mucho más “fashion” después de su paso por Runway y la vemos lucirse con trajes increíbles, todavía sigue pidiendo ayuda y recurriendo al closet de Tucci cuando necesita vestirse para ciertos eventos.

El diablo viste a la moda 2
(20th Century Studios)

También llama la atención la primera reacción (que ya nos spoilea el adelanto) de Miranda cuando ve a Andy por primera vez y no la reconoce. ¿Se olvidó porque pasaron muchas asistentes después de la protagonista o es Miranda poniendo en práctica otra de sus maniobras manipuladoras? Aunque nunca termina de quedar claro, se contradice con la idea de que el paso de Sacks por la editorial fue memorable para todos, incluso para la propia Priestly.

Por otro lado, el rol de la nueva Emily (Simone Ashley) queda completamente desdibujado. Aunque se entiende que el foco de la secuela está puesto en otro lado y no tanto en el día a día de Runway, su personaje Amari ocupa el lugar de primera asistente, uno de los emblemas de la película, y solo tiene algunos diálogos durante todo el film.

Más allá de estos detalles, El Diablo Viste a la Moda 2 es confort, fresca y logra meternos de nuevo en el mundo de Runway del que nos enamoramos la primera vez. Quizás no sea icónica ni perfecta, pero se disfruta muchísimo.

7
Divertida, no icónicaUna película confort diseñada para ver mil veces sin cansarse donde Miranda Preastly y Andy Sacks se enfrentan a un nuevo villano: el algoritmo.
Disponible en
Cine

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